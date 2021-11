3 défis clés pour les PME pour tirer le meilleur parti de leurs portefeuilles d’investissement et comment les relever

Il peut être difficile de générer des positions précises et des projections de flux de trésorerie pour le front office avant le début de la journée de négociation, surtout s’il s’agit d’investissements répartis entre les régions et les classes d’actifs. (Image : Pexels)

Crédit et financement pour les MPME : Alors que les petites et moyennes entreprises construisent des portefeuilles plus complexes qui mélangent des actifs publics et privés, elles doivent adopter une vision globale de tous les investissements pour évaluer rapidement les risques et prendre des décisions éclairées. Pour certaines organisations, un portefeuille plus complexe peut signifier l’ajout rapide de dettes publiques et privées, de prêts bancaires, de biens immobiliers et d’autres véhicules, tandis que d’autres peuvent commencer tout juste avec des taux variables ou des produits dérivés. Quelle que soit la situation unique de l’organisation, il y aura presque certainement un paysage tout aussi unique et évolutif d’obligations et de problèmes de conformité.

Malheureusement, de nombreuses petites et moyennes entreprises sont incapables de s’acquitter efficacement de ces responsabilités en raison de processus et de systèmes de données obsolètes. La majorité des petites et moyennes entreprises s’appuient encore exclusivement sur le livre d’enregistrement comptable de back-office traditionnel (ABOR) qui traite les positions comme des écritures comptables qui ne sont pas centrées sur l’investissement. La pratique obsolète consistant à utiliser ce type d’informations statiques est à la base de trois des défis les plus courants auxquels sont confrontées les petites et moyennes entreprises.

Recevoir des données complètes et opportunes

Il peut être difficile de générer des positions précises et des projections de flux de trésorerie pour le front office avant le début de la journée de négociation, surtout s’il s’agit d’investissements répartis entre les régions et les classes d’actifs. Les données obtenues à partir de sources externes ne sont pas toujours opportunes et nécessitent une consolidation et une normalisation pour créer un livre d’enregistrements d’investissement en temps réel (IBOR) sur lequel les gestionnaires d’investissement et les commerçants peuvent se fier en toute confiance.

Pour les petites équipes, l’ajout d’effectifs pour traiter ces données n’est pas une option. Pour que les organisations saisissent les opportunités, elles doivent investir dans des systèmes IBOR spécialement conçus pour fournir au front office des vues précises et opportunes des performances, de l’exposition, de la liquidité et des risques, avec la capacité de s’adapter aux besoins de l’organisation.

De plus, sans une vue holistique et en temps réel des projections de flux de trésorerie qui prennent en compte l’activité de négociation du jour, les souscriptions, les rachats, les cumuls et les opportunités d’échéance seront perdus. Les gestionnaires de portefeuille pourraient se retrouver avec des liquidités non investies ou un découvert en raison d’un manque de données synchronisées entre les systèmes sources de back-office.

Analyse des performances et analyse comparative

Sans une vision holistique de leur portefeuille, les gestionnaires de portefeuille performants seront incapables de comprendre si le succès de l’investisseur est le résultat de l’allocation des actifs de leur portefeuille à différents segments, de la sélection de titres spécifiques au sein d’un segment donné, ou de l’effet combiné de l’allocation et de la sélection de titres. au sein d’un segment.

Si vous êtes responsable de la gestion ou du suivi de portefeuilles d’investissement, vous savez probablement déjà que votre analyse de performance et d’attribution est aussi bonne que les données sur lesquelles elle repose. En ce qui concerne les données de portefeuille, la dernière chose que vous souhaitez est d’avoir des données incomplètes ou inexactes à utiliser pour votre analyse. Vous devez être en mesure d’avoir confiance dans vos données afin d’avoir confiance dans les conclusions que vous tirez.

L’intégration des données est vitale pour les performances, les risques et la conformité. Les petites et moyennes entreprises doivent s’assurer qu’elles ont un plan en place pour maintenir la qualité des données. Avec les mêmes données et analyses au cœur de chacun, les organisations peuvent optimiser l’intégration des données, de la mesure des performances à la prise en charge des workflows de conformité et de risque.

Le risque de conformité

La politique de conformité des investissements est conçue pour garantir la clarté sur la façon dont les actifs devraient et ne devraient pas être investis par un gestionnaire d’investissement. Une politique de conformité d’investissement typique comprend les types d’actifs dans lesquels le compte investira et les investissements interdits. Il contient également les règles concernant l’écart des cotes de crédit que le gestionnaire de portefeuille doit maintenir. De plus, une politique de conformité comprend des directives et des règles relatives aux risques concernant le moment où le gestionnaire d’investissement doit informer le client des problèmes.

De nombreux investisseurs comptent simplement sur le gestionnaire pour les informer de toute violation. Les conflits d’intérêts ici sont évidents et en raison de la nature manuelle, les gestionnaires ou les investisseurs ne vérifient la conformité que sur une base mensuelle ou trimestrielle, créant ainsi un risque.

Les solutions IBOR ciblées intègrent des contrôles de conformité quotidiens qui alertent les investisseurs et les gestionnaires de portefeuille de toute violation et violation, éliminant ainsi tout problème potentiel. Ils assurent également la conformité pré-négociation et post-négociation.

Évaluer rapidement les risques et prendre des décisions éclairées

Le monde de l’investissement institutionnel, en particulier pour les petites et moyennes organisations, a été un lieu de données balkanisées et d’un manque de vision holistique au niveau du portefeuille. En conséquence, les institutions ont été incapables de saisir les opportunités.

La technologie existe pour améliorer la visibilité à l’échelle de l’entreprise sur les risques et pour permettre une prise de décision plus éclairée. Cependant, trop d’organisations sont encore entravées par la technologie héritée et l’utilisation de processus manuels pour agréger les données. La solution consiste à investir dans une solution de comptabilité et d’analyse des investissements qui agrège des sources de données disparates, applique des analyses et fournit des informations aux décideurs en temps réel.

Anurag Singh est directeur général — Inde chez Clearwater Analytics. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

