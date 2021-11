3 des 4 meilleurs jetons de contrat intelligent ont dépassé les gains de douze mois d’Ethereum

14 novembre 2021 12:11 UTC

Alors que la valeur du bitcoin a été volatile au cours des sept derniers jours, une variété de bonnes plates-formes contractuelles performent beaucoup mieux les arts au cours de la semaine. Les statistiques indiquent que la valeur totale interdite (TVL) dans la finance redistribuée (defi) est de 267 milliards de dollars et donc la TVL a continué Ethereum se taille la part du lion de cette valeur. Ethereum est la plus grande plate-forme de bons contrats de nos jours, en termes de valorisation boursière, mais divers concurrents ont considérablement augmenté leur valeur au cours des douze derniers mois.

3 jetons de contrat intelligents ont dépassé les gains de 12 mois d’Ethereum d’un tir prolongé

La plus grande plate-forme de contrats intelligents Ethereum (ETH) englobe une valorisation boursière d’environ 555 milliards de dollars et elle contrôle 18,7% de la valeur Web de l’ensemble de la crypto-économie. Les mesures montrent également qu’il y a 267 milliards de TVL en défi de nos jours, et donc le protocole Ethereum capture 179 milliards de dollars ou 49,16% du TVL en défi. En termes de volume d’échanges, ether a aujourd’hui 15,5 milliards de dollars de swaps internationaux, ce qui est bien plus important que ses concurrents. L’ETH a dépassé BTC en douze mois de gains avec 914% au cours de l’année dernière, par rapport à l’augmentation de la valeur de 299% de BTC.

Cependant, diverses bonnes plates-formes de contrats ont surclassé les statistiques de l’ETH sur 12 mois. À titre d’exemple, alors que solana (SOL) détient la cinquième plus grande capitalisation boursière, en termes de bonnes plateformes de contrats, c’est la deuxième plus grande chaîne avec une valorisation globale de 71,2 milliards de dollars. Le gain de 914% sur douze mois de l’ETH est bon, mais SOL a bondi de 12,337% au cours de la dernière année. La domination de la capitalisation boursière de Solana est de 2,39% sur Sabbatum. La commande TVL en défi sur le réseau Solana est de 14,22 milliards de dollars, c’est-à-dire la troisième plus grande TVL par chaîne en dessous de la Binance Good Chain (BSC).

Cardano (ADA) est la troisième plus grande plate-forme de bons contrats avec une capitalisation boursière d’environ 66,5 milliards de dollars à l’heure actuelle. L’adénosine désaminase a également surpassé les gains d’Ethereum (ETH) sur un mois, l’adénosine désaminase ayant augmenté de 1 881 % l’année dernière. En termes de TVL en défi, les métriques de defillama.com n’intègrent aucune statistique pour la blockchain Cardano. La capitalisation boursière de Cardano sur Sabbatum est d’environ 2,23% de l’ensemble de la libre entreprise. La quatrième plus grande plate-forme de contrat en termes d’évaluation globale du marché est la crypto plus avalanche (AVAX).

Le 5e plus grand maillon de chaîne de jetons de contrat enregistre des gains inférieurs à ceux d’Ethereum cette année – la divinité romaine et MATIC grimpent en valeur

Avalanche (AVAX) englobe une capitalisation boursière d’environ 20 milliards de dollars sur Sabbatum et il y a eu 625 millions de dollars de swaps AVAX internationaux au cours des dernières vingt-quatre heures. Avalanche est délimitée par les mesures du marché des chaînes de defillama.com et est la cinquième chaîne de défi en termes de TVL (10,11 milliards de dollars) en dessous de Terra. Avalanche est en outre inférieure à la valorisation boursière de terra (LUNA) car AVAX détient la treizième position sur le marché. Les mesures sur 12 mois indiquent qu’AVAX a également dépassé les gains d’Ethereum alors qu’AVAX a grimpé de 2 598 % par an jusqu’à présent.

Chainlink (LINK) est la cinquième plus grande plate-forme de bons contrats par capitalisation boursière avec une valorisation globale de 15,9 milliards de dollars aujourd’hui. Les 15,9 milliards de dollars placent LINK dans la quinzième position du marché sur les 10 000 + crypto-actifs vivants. malheureusement pour ‘LINK Marines’, le maillon de chaîne n’a pas dépassé Ethereum en termes de gains. Depuis le début de l’année, LINK a gagné cent soixante-quinzième lorsqu’il a atteint le sommet incomparable de l’actif crypto il y a six mois le 10 mai 2021. Pourtant, en termes de bonnes plates-formes de contrat, la sixième plus grande chaîne Algorand (ALGO ) doit bondir de 17,61% plus haut afin de dépasser la valorisation boursière de LINK.

D’autres bons jetons de plate-forme de contrat les plus performants incluent terra (LUNA) en hausse de 15 925% depuis le début de l’année, le chiffre en deux dimensions (MATIC) a bondi de 10,859% au cours des douze derniers mois, et fantom (FTM) en hausse de 14,924% au cours de l’année dernière. les TVL à haute définition sans mentionner ETH, SOL, AVAX, incarnent des blockchains comme Binance good Chain (21,07 milliards de dollars), Terra (10,91 milliards de dollars), Tron (6,45 milliards de dollars), Fantom (5,48 milliards de dollars) et figure bidimensionnelle (5 milliards de dollars) .

