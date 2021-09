3 des actions les plus court-circuitées qui ont d’excellents graphiques de prix

Les taureaux agissent de manière un peu plus réactive cette semaine, car ils adoptent des tendances saisonnières effrayantes sur le marché au sens large. Aujourd’hui, explorons trois des actions les plus courtes du marché. Chacun d’entre eux présente déjà des corrections et des modèles de creux plus importants, qui insistent sur le fait que les ours restent trop longtemps à leur accueil.

C’est le Roaring ’20 haussier, non ? Très probablement. Mais alors que Wall Street se dirige vers la cloche de clôture de vendredi, un comportement un peu plus craintif a commencé à se manifester dans le S&P 500 et Nasdaq.

Les deux indicateurs sont maintenant à environ 2% de leurs sommets historiques. Chacun flirte également avec la faiblesse des prix qui est compatible avec les corrections de marché typiques courantes de 2 % à 5 %. Cela pourrait toujours se frayer un chemin dans les phases de risque moins typiques et beaucoup plus importantes.

Dans un marché composé d’actions, une forte corrélation n’est pas une caractéristique des actions les plus courtes de Wall Street. Pomme (NASDAQ :AAPL). Microsoft (NASDAQ :MSFT). Oui. Groupe de bourreau de travail (NASDAQ :WKHS) ou le plus récent titulaire du titre à court terme Génération Greenidge (NASDAQ :VERT) à 68 % ? Pas tellement.

Dans l’esprit d’avoir une perspective positive et de comprendre qu’il y a toujours un marché haussier quelque part (et que les modèles de creux dans les actions les plus à découvert ont sans doute ce qu’il faut pour réussir), examinons trois de ces noms qui sont prêts pour les taureaux et les singes ressemblent.

Actions les plus courtes à acheter : Lordstown Motors (RIDE)

Le premier de nos actions les plus court-circuitées à acheter est une camionnette de véhicule électrique qui joue à Lordstown Motors. RIDE stock a été un nom de champ de bataille que les ours ont gagné haut la main. Mais avec l’intérêt à court terme de 28 % à l’esprit, il semble que les ours risquent de dépasser leur accueil.

À la suite de l’annonce à la fin du mois dernier d’un nouveau PDG de RIDE, dont le curriculum vitae comprend une solide expérience en leadership automobile, des actions ont éclaté. Plus précisément, ils ont grimpé de près de 24% sur la semaine.

C’était un début. Mais avec des actions de RIDE en baisse de près de 80% par rapport au pic de valorisation de cette année, le gain de 1,25 $ pourrait difficilement être qualifié de soulagement pour la plupart des investisseurs de Lordstown.

La bonne nouvelle est qu’une assistance technique plus significative est peut-être en route.

Aujourd’hui, un modèle de retrait confirmé sur trois semaines soutenu par des stochastiques hebdomadaires indique qu’il est temps de sauvegarder le camion sur ce titre le plus court-circuité. J’irais avec un appel de 7,5 $ en novembre et un stop loss de 50 % pour commencer.

FuboTV (FUBO)

FuboTV est la prochaine de nos actions les plus courtes à acheter. Les ours qui parient actuellement contre la plate-forme de streaming centrée sur le sport représentent 18 % du flottant de l’action FUBO.

FUBO est un autre nom que les investisseurs pariant en 2021 ont largement nettoyé. Aujourd’hui, les actions sont à plus de 50 % en dessous de leur plus haut de janvier.

Mais les ours qui sont « là pour le gagner » ont déjà rendu leurs gains non enregistrés. De plus, prendre le contrôle semble être le bon jeu à jouer dans ce stock.

Un nouveau partenariat de paris sportifs avec les Jets de New York, un nouvel accord de streaming clé avec les sports ROOT et la publication de statistiques à l’écran et de jeux prédictifs gratuits avec des prix en espèces sont les derniers grands mouvements de fuboTV. Chacun d’eux soutient une stratégie commerciale pour une croissance solide à long terme.

Techniquement, les taureaux jouant à l’offensive l’été dernier ont plus que doublé leur argent par rapport à un modèle de fond Gartley basé sur Fibonacci.

La bonne nouvelle pour les investisseurs d’aujourd’hui est que ces taureaux n’ont même pas encore abordé la ligne médiane du cycle correctif de cette action.

Avec un graphique hebdomadaire confirmé, une formation plus basse plus élevée en place, franchir le niveau de 50% dans le côté droit de la base corrective de l’action FUBO est la prochaine cible logique. Voilà une distance supplémentaire sur laquelle capitaliser !

Optez pour le collier de 30 $/40 $ de novembre pour parier sur l’over tout en maintenant une défense formidable.

Actions les plus courtes à acheter : Corsair Gaming (CRSR)

Source : Graphiques par TradingView

Le dernier de nos stocks les plus courts à acheter est Corsair Gaming. Les ours représentent environ 31 % du flottant de l’action CRSR. Ils ont été du bon côté du commerce pendant pratiquement toute l’année.

Aujourd’hui, cependant, c’est une situation de jeu pour les taureaux.

Corsair est une société d’équipement de jeu et de streaming haute performance. C’est aussi un stock de mèmes, mais ne le tenez pas contre CRSR.

De temps en temps, il y a des opportunités au-delà de ce genre d’entreprise de singe de courte durée. Et avec la valorisation attrayante en dessous du marché de CRSR et sa croissance à deux chiffres, il y a des raisons de penser que cela pourrait être l’une de ces situations plus rares.

Si voir c’est croire, le graphique des prix mensuels de cette action devrait enthousiasmer les taureaux et les singes. Techniquement, Corsair se rapproche de la confirmation d’une bougie de fond de marteau d’août centrée sur le niveau de retracement de 62% à vie de l’action.

Si un rallye jusqu’à 30,77 $ devait se produire bientôt, un écart de collier de 25 novembre / 40 $ pour ce titre le plus court-circuité semble bon à la fois en dehors et sur le graphique des prix.

À la date de publication, Chris Tyler n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

