3 des actions les plus vendues aujourd’hui sont prêtes à être négociées

C’est une bonne sorte de vendredi contrairement à d’autres pour beaucoup. Mais à Wall Street et pour les taureaux et les ours qui exercent leurs forces sur les actions les plus vendues du marché, rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Pourtant, il y a toujours lundi. Et aujourd’hui, il est temps d’examiner trois des actions de sociétés offrant des graphiques prometteurs prêts à l’action dans la semaine à venir.

Si vous n’êtes pas comme moi, vous vous êtes réveillé aujourd’hui en sachant que vendredi commémore un jour de souffrance et de mort pour Jésus. C’est le Vendredi Saint. Mais pour les investisseurs en actions, c’est une semaine de travail raccourcie. Autant, tous les ordres d’achat et de vente basés sur l’action des prix de jeudi ou une décision hebdomadaire abrégée sont en attente. Mais après une journée de repos, ou plutôt trois jours de tranquillité, lundi sera là avant que nous ne le sachions. Et c’est une bonne nouvelle pour les traders qui cherchent à camper sur les actions de sociétés fortement court-circuitées.

Avant vendredi, l’activité des prix était favorable dans ce groupe de niche d’actions. La volatilité reste forte pour bon nombre de ces noms et un rapide examen des graphiques de prix révèle une quantité assez égale d’opportunités de trading basées sur des modèles pour les haussiers et les baissiers. Et il est peu probable que ces tendances disparaissent tout simplement.

Chargement clignotant (NASDAQ:BLNK)

Root Inc (NASDAQ:RACINE)

Blockchain anti-émeute (NASDAQ:ÉMEUTE)

Le trône dont le stock le plus court-circuité est le plus vilipendé à un moment donné est toujours sujet à changement. En fait, GameStop (NYSE:GME), qui a inauguré ce mouvement de trading thématique, ne fait même pas partie du top 50 des actions à intérêt court élevé. Plus important encore, le jeu continue à jouer et à entrer lundi, devrait inclure ces actions bien vendues qui semblent prêtes pour l’action.

Actions les plus vendues à négocier: Blink Charging (BLNK)

Le premier de nos titres les plus courts à négocier est le Blink Charging. Les ours sont aux alentours de 40% dans ce jeu de station de charge EV. Mais les graphiques d’aujourd’hui ont des actions qui semblent amplifiées et prêtes pour un positionnement long.

Le trading de cette semaine a confirmé un faible correctif des actions qui a trouvé un support hors du niveau de retracement de 62% de BLNK. À la cloche de clôture de jeudi, les actions sont stationnées étroitement en dessous du prix d’échange initial de 42,39 $. Techniquement, la décision d’achat a été déclenchée lorsque l’action a retiré trois semaines de travaux de consolidation de chandeliers internes et s’est redressée au-dessus du sommet de la bougie de fond engloutissant.

Avec la stochastique optimisée en territoire de survente, ne clignez pas des yeux sur celui-ci ou vous risquez de manquer un bon endroit pour prendre une exposition à des niveaux attrayants. J’irais avec l’appel haussier de 45 $ / 55 $ de mai pour limiter et réduire le risque, ainsi que pour profiter d’un fort potentiel de profit si les actions commençaient à se déplacer dans le côté droit de la base de correction de cette action la plus courte.

Root Inc (ROOT)

La prochaine de nos actions les plus vendues à négocier est Root Inc. Celui-ci a environ 42% de son flottant actuellement court-circuité. C’est comparable à Blink. Mais contrairement à ce graphique de prix à la recherche haussière, les baissiers ont peut-être raison.

La présentation de Root est celle d’un perturbateur technologique des produits d’assurance fonctionnant selon un modèle direct au consommateur et une télématique «basée sur l’utilisation». Cela semble plutôt cool, mais ce n’est pas aussi unique que cela en a l’air. Une concurrence plus établie joue déjà sous cet angle.

Techniquement, les baissiers semblent diriger l’émission avec le graphique hebdomadaire révélant un canal baissier des actions. Il est possible que la tendance trouve des actions à un chiffre d’ici cet été. Respectueusement cependant, un risque à la hausse important existe, même si cette tendance reste intacte.

En bout de ligne, un rallye pourrait finalement faire passer ROOT de 12,19 $ d’aujourd’hui et de 19 $ à 20 $ avant que la résistance de modèle n’entre en jeu. Et bien que les baisses de cette action la plus vendue aient repoussé les taureaux de ROOT cette semaine, les gros achats en volume de la période précédente ne peuvent pas être totalement considérés comme une couverture à découvert.

Y a-t-il un moyen de contourner cette proposition difficile, mais baissière? Je suggérerais d’attendre que le minimum de 11,30 $ de la semaine précédente soit brisé pour un tout petit peu plus de confirmation. Et à partir de là, acheter le put de 10 $ de mai ou de juin pour initier une exposition courte semble à peu près correct pour cette action la plus vendue.

Blockchain anti-émeute (RIOT)

Le dernier de nos titres les plus courts à négocier est Riot Blockchain. Semblable à GME, celui-ci porte un intérêt court, mais pas excessif. Actuellement, le chiffre se situe aux alentours de 11% à 15%. Plus important encore, je pense que ces ours risquent de perdre gros.

Techniquement, le Bitcoin (CCC:BTC-USD) le jeu minier s’installe dans une base de correction haussière en «W». Alternativement, la vue hebdomadaire permet également de voir l’action des prix comme un triangle symétrique de continuation. Quoi qu’il en soit, les conditions du stock RIOT s’améliorent.

À l’approche de la semaine prochaine et pour un positionnement de base à plus long terme sur le marché de la cryptographie, si cette action la plus vendue peut remonter au-dessus du sommet intérieur du chandelier de cette semaine de travail de 56,82 $ et que la stochastique signale un croisement haussier, une entrée précoce sans cassure semble bonne si elle est accompagnée de une combinaison de cols d’actions de 60 $ put / 80 $ d’achat en juin couverte.

À la date de publication, Chris Tyler détient, directement ou indirectement, des positions dans Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), mais aucun autre titre mentionné dans cet article.

Chris Tyler est un ancien market maker de produits dérivés basé sur le plancher sur les bourses américaines et du Pacifique. Les informations proposées sont basées sur son expérience professionnelle mais strictement destinées à des fins éducatives uniquement. Toute utilisation de ces informations relève à 100% de la responsabilité de l’individu. Pour obtenir des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.