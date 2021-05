3 des meilleures actions Fintech à acheter dans le cadre de la généralisation des paiements mobiles

Les actions Fintech ne font que gagner en popularité alors que des millions de personnes se tournent vers les paiements mobiles pour gérer leurs besoins financiers.

En fait, la technologie perturbe les opérations bancaires et financières traditionnelles, car nous sommes nombreux à réduire l’utilisation des billets de banque grâce à cette embêtante pandémie. Non seulement nous pouvons traiter les paiements, mais nous pouvons également effectuer des opérations bancaires depuis notre téléphone, transférer de l’argent entre des parties et prêter de l’argent.

L’industrie se réchauffe si vite que le marché mondial pourrait valoir jusqu’à 305 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, selon Market Data Forecast.

«Les banques… sont confrontées à une forte concurrence de la Silicon Valley, à la fois sous la forme de fintechs et de grandes entreprises technologiques», selon Jamie Dimon, PDG de JP Morgan. «Les entreprises Fintech, en particulier, font de grands progrès dans la création de produits et services bancaires numériques et physiques. Des prêts aux systèmes de paiement en passant par l’investissement, ils ont fait un excellent travail en développant des produits faciles à utiliser, intuitifs, rapides et intelligents. »

Avec la croissance rapide de l’industrie, voici trois des principales valeurs fintech à prendre en compte.

Fonds PayPal (NASDAQ:PYPL)

Square Inc. (NYSE:SQ)

FNB Innovation Fintech (NYSE:ARKF)

Principales actions Fintech – PayPal Holdings (PYPL)

PayPal a été l’une des opportunités fintech les plus explosives, l’action PYPL pourrait facilement voir des sommets plus élevés.

Au cours de son dernier trimestre, la société a affiché un BPA ajusté de 1,22 $, par rapport aux estimations de 1,01 $.

Le chiffre d’affaires s’est établi à 6,03 milliards de dollars, contre 5,9 milliards de dollars. Le volume total des paiements était de 285 milliards de dollars, contre 265 milliards de dollars.

Avec la demande fintech à travers le toit, ces chiffres ne feront que s’améliorer. Pour l’année complète, PayPal voit ses revenus augmenter d’environ 20% à 25,75 milliards de dollars et une croissance ajustée du BPA d’environ 21% à 4,70 dollars. Les analystes recherchaient 4,57 $ sur un chiffre d’affaires de 25,71 milliards de dollars.

C’est une croissance contre laquelle vous ne voulez pas parier. J’utiliserais également une faiblesse récente comme une opportunité d’achat. Actuellement assis au double support, j’aimerais voir le stock PYPL revenir à 270 $ à court terme. À partir de là, s’il peut dépasser la double résistance supérieure, nous pourrions potentiellement voir un test d’environ 310 $ en février.

Square Inc. (SQ)

Source: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Square est une autre action fintech brûlante à considérer.

Depuis son creux d’environ 32 $ en mars 2020, l’action SQ a explosé à un sommet de 275 $. Il se négocie maintenant un peu moins de 200 $ par action à un support datant de janvier.

J’utiliserais la faiblesse ici comme une opportunité d’achat, car SQ devient ridiculement survendu sur la force relative, la MACD et le% R de Williams. À partir de là, j’aimerais revoir un test de 280 $, à court terme.

Dans son dernier rapport sur les résultats, la société a affiché un BPA de 41 cents par action, faisant sauter les estimations de 17 cents hors de l’eau. Le chiffre d’affaires de 5,06 milliards de dollars était bien supérieur aux attentes de 3,36 milliards de dollars. Les bénéfices bruts de l’application Cash ont augmenté de 177% d’une année sur l’autre pour atteindre 495 millions de dollars.

Mieux, selon MacKenzie Sigalos, contributeur de CNBC, «En ce qui concerne les prévisions, la société s’attend à une croissance de la marge brute de plus de 135% d’une année sur l’autre pour son écosystème de vendeurs et d’environ 130% d’une année sur l’autre pour son application Cash, en avril. “

Encore une fois, j’utiliserais toute faiblesse comme une opportunité d’acheter l’action Square.

FNB Innovation Fintech (ARKF)

Source: Wright Studio / Shutterstock.com

Chaque fois que j’investis dans un secteur chaud comme la fintech, je prends toujours un ETF pour la diversification à moindre coût.

L’ARKF ETF, par exemple, se négocie un peu moins de 46 $ par action. Si j’achète 100 actions, c’est 4 600 $. De plus, on me propose une diversification avec des noms de fintech tels que Square, Shopify (NYSE: SHOP), PayPal Holdings, Pinterest Inc. (NYSE: PINS), et MercadoLibre (NASDAQ: MELI).

Si je devais acheter 100 actions uniquement du stock SHOP, cela me coûterait 109 100 $. Ou, je pourrais simplement acheter 100 actions d’ARKF et obtenir une exposition à SHOP et à tous les autres avoirs.

A la date de publication, Ian Cooper ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Ian Cooper, contributeur d’InvestorPlace.com, analyse les actions et les options pour les avis en ligne depuis 1999.