3 des meilleurs stocks de recharge EV à acheter sur n’importe quel creux

2020 a été essentiellement un moment décisif pour les véhicules électriques (VE). Alors que les ventes dans le reste de l’industrie ont chuté, les ventes mondiales de VE ont accéléré à un incroyable 43% en 2020. De plus, il est prévu que le secteur croîtra à un taux de croissance annuel composé de 29% au cours de la prochaine décennie. En conséquence, les ventes totales de véhicules électriques représenteront 32% de la part de marché totale des ventes de voitures neuves. Par conséquent, le besoin de plus d’infrastructures de recharge est évident, ce qui rend Stocks de recharge pour véhicules électriques une option d’investissement fascinante avec un potentiel à long terme.

Par conséquent, les chargeurs de VE sont susceptibles de devenir plus occupés et l’économie des stations s’améliorera avec le temps. Le secteur soutiendra également le gouvernement américain, car le plan d’infrastructure du président Biden contient 300 milliards de dollars pour les véhicules électriques. Le plan couvre les incitations à l’achat, le développement des infrastructures et la fabrication.

Il existe actuellement une poignée d’acteurs dans l’espace de chargement des véhicules électriques qui se concentrent sur différentes niches. Quelques-uns d’entre eux se négocient publiquement, tandis que quelques-uns le sont, par le biais d’opérations de fusion avec des sociétés écrans. Cet article traite des actions de ce secteur présentant le plus grand potentiel de croissance durable à l’avenir.

Fonds ChargePoint (NYSE:CHPT)

Tortoise Acquisition Corp. II (NYSE:SNPR)

Financement bénéfique TPG Pace (NYSE:TPGY)

Stocks de recharge EV: ChargePoint Holdings (CHPT)

ChargePoint Holdings est la première société de bornes de recharge pour véhicules électriques aux États-Unis, avec plus de 135 000 ports de recharge. Elle a récemment clôturé sa fusion SPAC avec Énergie de commutation dans un accord d’une valeur de 2,4 milliards de dollars. L’action CHPT est incroyablement positionnée pour générer des revenus massifs et des bénéfices solides, quel que soit le VE qui domine le perchoir. De plus, sa part de marché croissante en Europe n’est que la cerise sur le gâteau.

ChargePoint a récemment publié ses résultats pour l’exercice 2020, où il a généré environ 146,5 millions de dollars. Les revenus ont été légèrement supérieurs à son chiffre de 144,5 millions de dollars en 2019, ce qui est stupéfiant, compte tenu de la façon dont la pandémie a réduit l’utilisation de la voiture d’environ 80%. De plus, il prévoit que ses revenus dépasseront 200 millions de dollars en 2021, ce qui ne semble être qu’un début. ChargePoint restera le leader dans l’espace de charge à mesure que la révolution EV gagne en vitesse.

Stocks de recharge EV: Tortoise Acquisition Corp.II (SNPR)

La société Shell Tortoise Acquisition Corp.II fusionnera avec la société émergente de recharge de véhicules électriques Volta à un moment donné cette année. La transaction a une valeur d’entreprise de 1,4 milliard de dollars et fournira 600 millions de dollars en produit à Volta. La société fusionnée a le potentiel de se démarquer de la foule grâce à son modèle commercial unique et à sa solide stratégie d’expansion.

Volta propose un modèle unique de «charge fremium» qui lui permet de gagner de l’argent en vendant de la publicité sur les écrans de ses chargeurs. Ses chargeurs sont gratuits pendant les 30 premières minutes, pendant lesquelles les annonceurs peuvent présenter leurs produits aux propriétaires de VE. Jusqu’à présent, sa stratégie a porté ses fruits, car elle fait partie des bornes de recharge pour véhicules électriques les plus utilisées du pays.

De plus, il prévoit de faire passer ses bornes de recharge de 1 500 aujourd’hui à plus de 26 000 en 2025. De plus, il s’attend également à ce que ses revenus par site augmentent à un TCAC de 41% au cours de la prochaine décennie. En plus de cela, il prévoit également d’étendre ses activités à l’international grâce à son modèle commercial. De plus, vous pouvez saisir le stock SNPR pour la saleté bon marché.

Stocks de recharge EV: Financement bénéfique TPG Pace (TPGY)

TPG Pace Beneficial Finance est une autre société de chèques en blanc qui envisage de fusionner avec un opérateur de recharge de VE. L’opérateur en question est EVbox, qui est le plus grand fournisseur de solutions de recharge en Europe. Jusqu’à présent, il a expédié 235 000 ports de charge impressionnants. Il offre la plus grande variété de produits et de solutions dans le domaine de la recharge des véhicules électriques, avec un logiciel unique qui offre des analyses de données utiles. De plus, TPGY est l’une des valeurs les plus appréciées du secteur.

Pour l’avenir, EVbox prévoit que son chiffre d’affaires passera de 70 millions d’euros en 2020 à environ 225 millions d’euros en 2023. De plus, elle s’attend à une forte croissance de ses revenus grâce à ses stratégies de diversification. Il se développe activement aux États-Unis et s’est associé à un fournisseur d’électricité français Engie pour faciliter son entrée sur d’autres marchés. En outre, il prévoit d’augmenter ses marges en introduisant des services supplémentaires tels que les logiciels mobiles pour ajouter plus de valeur à ses produits.

