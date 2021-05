3 différences qui existent entre Bitcoin et Dogecoin, les connaissez-vous? | La technologie

L’une des principales différences entre le bitcoin et le dogecoin est que le premier est né d’un projet étudié et préparé et l’autre est le résultat d’un mème: «Dogecoin a été créé pour les imbéciles», a récemment écrit l’un de ses fondateurs.

Jusqu’à il n’y a pas si longtemps, à moins que vous ne soyez un expert en la matière, les gens associaient la crypto-monnaie au bitcoin. Il n’y avait rien d’autre. Au fil du temps, d’autres monnaies numériques connaissent une croissance inhabituelle qui a retenu l’attention des investisseurs. Mais toutes les pièces ne sont pas identiques, comme le montre le différences entre bitcoin et dogecoin.

Sur CNBC, ils ont discuté avec 3 experts des aspects différentiels entre la première crypto-monnaie par capitalisation boursière (Bitcoin, actuellement, plus d’un billion de dollars) et Dogecoin (le quatrième pour le moment, d’une valeur de plus de 66 500 millions de dollars).

Bitcoin, selon CoinMarketCap, est à 58241 $, après une saison de hauts et de bas continus. Dogecoin, la crypto-monnaie née d’un mème (et qui bénéficie du soutien inestimable d’Elon Musk), est de 0,5152 $, soit une croissance d’environ 12 000% jusqu’à présent cette année.

Bitcoin a déjà marqué sa fin

Il n’y aura que 21 millions de bitcoins. Cela a été établi par son créateur, Satoshi Nakamoto. Quand le robinet sera-t-il désactivé? On ne le sait pas, bien que jamais avant 2032. En fait, les experts parlent d’un éventail très large qui va de l’année ci-dessus à 2140. Cette caractéristique finie du bitcoin est fondamentale pour James Ledbetter, rédacteur en chef de la newsletter Fintech FIN. Affirme que ceux qui décident investir dans le bitcoin, sont généralement considérées comme une opération à long terme, car l’offre étant limitée, ils estiment que le prix augmentera à mesure que la demande augmentera.

De manière antagoniste, comme le souligne Meltem Demirors, directeur de la stratégie chez CoinShares, le dogecoin est inflationniste, c’est-à-dire qu’il arrive sur le marché en permanence. En fait, du béton, “10 000 doges supplémentaires sont émis par minute”. Avec ces caractéristiques, souligne Demirors, ceux qui veulent faire un profit rapide avec un investissement à court terme optent pour le dogecoin, tandis que ceux qui sont prêts à attendre, préfèrent le bitcoin.

Dogecoin a été “créé pour les nuls”

Inspiré d’un chien de race Shiba Inu, dogecoin a été créé comme une blague en 2013 par deux ingénieurs logiciels: Billy Markus et Jackson Palmer.

En fait, le premier d’entre eux a récemment écrit sur Reddit qu’ils l’avaient «créé pour les nuls». Ses propres fondateurs sont extrêmement surpris par l’énorme croissance de cette crypto-monnaie, qui a déjà une valeur, bien supérieure à celle de la plupart des entreprises de l’Ibex 35. Pour de nombreux investisseurs, Demirors estime, “Investir dans le dogecoin est une forme de divertissement”.

C’est tout le contraire qui s’est produit avec le bitcoin, dont l’idéologue inconnu l’a lancé dans la réalité numérique accompagné d’un document technique détaillé. De plus, les fervents défenseurs du bitcoin le voient comme une alternative à l’or en tant qu’actif refuge et protecteur contre l’inflation.

Bitcoin a un écosystème bien financé

Bien que le premier soit le plus visible des différences entre bitcoin et dogecoinUne autre différence majeure est de savoir qui ou quoi est derrière. Bien que pendant des années, comme ils se souviennent sur CNBC, Dogecoin a été développé par des ingénieurs qui ont copié le code exact de Bitcoin, il possède un écosystème étendu et bien financé que Dogecoin n’a pas.

Mike Novogratz, PDG de Galaxy Digital, souligne que «Bitcoin est une réserve de valeur bien pensée et distribuée qui a déjà duré 12 ans, tandis que seulement 2 personnes possèdent 30% de l’offre totale de dogecoin».

Novogratz a des doutes sur ce qui va arriver à dogecoin une fois, a déclaré vulgairement, la mode est: «Lorsque l’enthousiasme baisse, il n’y aura pas de développeurs ou d’institutions de soutien.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Óscar F. Civieta.