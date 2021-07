3 dîners ridiculement abordables pour votre prochain rendez-vous galant

C’est votre jour préféré de la semaine — rendez-vous amoureux ! Dîner au restaurant peut signifier une pièce de monnaie importante (même quelques tranches de pizza et des boissons peuvent coûter 20 $ pour deux). Que diriez-vous d’un repas à trois plats et de quelques canettes de rosé pour le même prix ?

L’affaire est réelle lorsque vous magasinez chez ALDI, l’épicerie à bas prix avec le culte suivant (les prix indiqués sont des prix catalogue et n’incluent pas la taxe de vente, qui peut varier selon l’état). Leurs agrafes culinaires et leurs nouveautés sucrées facilitent incroyablement la préparation de nombreux plats semi-faits maison. Un dîner italien intime et confortable à la maison ? Vérifier. Une pâte à tartiner fraîche et délicieusement nostalgique à jeter littéralement dans un panier de pique-nique ? C’est compris. Un repas végétarien interactif que vous pouvez manger en plein air ? Ouais!

Ignorons tout le « Où devrions-nous aller ? Que doit-on manger ?’ convo et dirigez-vous directement vers la cuisine avec l’un des menus ci-dessous en remorque. Bonus : c’est tout compris dans ce joint !

Italien à la Canapé

Apéritif : Olives Farcies

Recherchez un contenant d’orbes de joie saumâtres, comme ceux d’ALDI qui sont pré-farcis de fromage bleu luxueusement crémeux. Sharp et prêt à partir. Semble familier?

Salade : César

Apportez le bar à salade dans votre salon avec ce kit de salade César rapide, facile et savoureux. Ouvrir, verser, mélanger, servir. Ta da.

Plat principal : pain plat au pepperoni

Une croûte croustillante garnie de mozzarella fondante et de pepperoni épicé est la finale à toute épreuve de tout repas, mais surtout celui-ci. Des restes d’olives ? Dites-les et jetez-les par-dessus.

Associez-le avec: Sangria

Cette Sangriana Sangria (disponible tout l’été) est une bouteille d’un litre et demi de décadence fruitée. Sirotez lentement et tout au long de la nuit cette gâterie à base de vin rouge rubis foncé.

Pique-nique dans le parc

Collation : Mélange montagnard

Le croquant addictif combiné avec la pincée de douceur rend ce mélange d’arachides, d’amandes et de canneberges de Southern Grove oh si facile à grignoter. C’est comme si les sorties sur le terrain étaient introduites dans le monde des adultes et nous sommes là pour ça.

Plat principal : Sandies à la salade de poulet

Les sandwichs et les pique-niques vont de pair (comme vous deux.) Faites-vous plaisir et construisez-vous l’un l’autre avec une grosse boule de salade de poulet aux canneberges et aux amandes pré-faite Park Street Deli entre deux tranches de pain de blé au miel frais L’oven.

Pour le dessert : Cheesecake aux fraises

Un classique préféré, ce double paquet de tranches de gâteau au fromage aux fraises est parfaitement proportionné pour vous et votre âme sœur romantique (ou platonique). Écrasez un peu du mélange montagnard et saupoudrez-le sur le dessus pour ajouter un croquant de noisette à chaque bouchée.

Associez-le avec: Nectarine de pêche Hard Seltzer

C’est la saison des seltz, bébé ! En tant que boisson estivale par excellence, vous ne pouvez pas emporter un paquet de Burlwood Cellars dans votre glacière.

À base de plantes sur le porche

Apéritif : houmous et concombres

Si frais, si propre et rempli de protéines. Vous pourriez littéralement manger cette légumineuse étalée à la cuillerée, mais nous vous recommandons de la servir accompagnée de quelques concombres tranchés.

Plat principal : hamburgers aux haricots noirs

Même les BB qui aiment la viande seront derrière ce hamburger aux haricots noirs au chipotle cultivé sur terre garni d’une tranche de tomate Roma réfrigérée. Houmous supplémentaire ? Étalez l’amour (et la trempette crémeuse) sur vos L’oven Fresh Kaiser Buns fraîchement grillés avant de grignoter.

Pour le dessert : Fraises à la tartinade de noisettes

La tartinade aux noisettes Berryhill et un paquet de fraises fraîches sont tout ce dont vous avez vraiment besoin dans la vie, à part les autres, bien sûr.

Accordez-le avec : Vin rosé mousseux

L’Espritza Sparkling Rosé, un vin en conserve de saison fruité, se mariera parfaitement avec un burger végétarien grillé. Gardez-en pour le dessert car rien de mieux que des bulles aux fraises et à tartiner. Vive les offres flippantes !

