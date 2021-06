3 Doors Down annonce la tournée du 20e anniversaire de Better Life

3 PORTES VERS LE BAS fêtera les 20 ans de son premier album, “La vie meilleure”, cet été en frappant les principaux marchés dans les amphithéâtres à travers les États-Unis pour “La tournée du 20e anniversaire de Better Life”. “Kryptonite”, qui a lancé 3 PORTES VERS LE BAS‘s, est devenu un tube à travers le monde que les générations chantent maintenant. 2020 a marqué le 20e anniversaire des débuts du groupe, et pour la toute première fois, le groupe jouera “La vie meilleure” dans son intégralité, d’avant en arrière, avec le reste de leurs hits sur “La tournée du 20e anniversaire de Better Life”. Produit par Nation vivante, la tournée comprendra un soutien à certaines dates d’invités spéciaux SEETHER, qui détient actuellement le record n°1 à la radio rock.

“Surtout après la dernière année que tout le monde a eue, j’ai vraiment hâte de sortir et de célébrer avec nos fans cet été. Il est difficile de croire que cela fait 20 ans que nous sommes sortis “La vie meilleure”, ” 3 PORTES VERS LE BAS‘s Brad Arnold dit. “Cet album a radicalement changé nos vies, et nous sommes incroyablement excités de célébrer le 20e anniversaire avec nos fans en jouant ‘La meilleure vie’ d’avant en arrière cet été. Ça va être génial, et nous avons hâte de prendre la route et de voir tout le monde là-bas.”

Plus tôt cette année, 3 PORTES VERS LE BAS a publié une édition remasterisée du 20e anniversaire de “La vie meilleure” album avec les neuf chansons “Séances Escatawpa” sous forme de coffret sur vinyle 3LP de haute qualité. le “Séances Escatawpa”, enregistré dans la ville natale du groupe au Mississippi en 1996, comprend sept versions de démonstration de “La vie meilleure”, ainsi que trois morceaux inédits. Le coffret 3LP comprend une lithographie personnalisée, un livret de six pages avec des photos inédites et de nombreuses notes de pochette, ainsi que des interviews du groupe et des dirigeants de leur label et de leur agence artistique. Un 2CD et un album numérique étendu de “La meilleure vie” sont également disponibles dès maintenant, et comportent chacun quatre nouvelles pistes bonus, dont, “La meilleure vie (XX Mix)”, un nouveau mix de Grammy Award-gagnant Chris Lord-Alge, “Kryptonite (2000 Acoustique)”, “Soyez comme ça (2000 acoustique)” et “Wasted Me (Avec la version harpe)” .

Billets pour “La tournée du 20e anniversaire de Better Life” les dates seront mises en vente le vendredi 4 juin à 10h heure locale. Dans certaines émissions, 3 PORTES VERS LE BAS offrira des forfaits VIP spéciaux pour le 20e anniversaire. Tous les forfaits VIP seront disponibles à partir du mercredi 2 juin à 10 h, heure locale. Citi est la carte de crédit officielle de prévente de “La tournée du 20e anniversaire de Better Life”. En tant que tel, Citi les titulaires de carte auront accès à l’achat de billets en prévente à partir du mercredi 2 juin à 10h00 heure locale jusqu’au jeudi 3 juin à 22h00 heure locale jusqu’au Divertissement Citi.

Formé en 1995, Grammy Award-groupe de rock multi-platine du Mississippi nominé 3 PORTES VERS LE BAS captive constamment le public du monde entier. Les nombreuses distinctions du quintet incluent la vente de 20 millions d’albums dans le monde, la réception d’un Grammy candidature, deux Prix ​​de la musique américaine, et cinq Prix ​​Pop IMC pour l’écriture de chansons, y compris “Songwriter Of The Year”. Leurs débuts, “La vie meilleure”, a été certifié sept fois RIAA platine et a été alimenté par le succès du hit mastodonte “Kryptonite”.

