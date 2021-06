3 Doors Down annonce la tournée du 20e anniversaire de « The Better Life »

3 portes vers le bas célébrera le 20e anniversaire de leur premier album The Better Life cet été en jouant l’album dans des amphithéâtres à travers les États-Unis.

2020 a marqué le 20e anniversaire de leurs débuts, et pour la toute première fois, le groupe jouera The Better Life dans son intégralité, d’avant en arrière, avec le reste de leurs tubes de la tournée.

“Surtout après la dernière année que tout le monde a eue, j’ai vraiment hâte de me défouler et de célébrer avec nos fans cet été. Il est difficile de croire que cela fait 20 ans que nous avons sorti The Better Life », partage Brad Arnold de 3 Doors Down.

« Cet album a radicalement changé nos vies, et nous sommes incroyablement excités de célébrer le 20e anniversaire avec nos fans en jouant The Better Life front to back cet été. Ça va être génial, et nous avons hâte de prendre la route et de voir tout le monde là-bas !

Les billets pour les dates de la tournée du 20e anniversaire de The Better Life seront mis en vente le vendredi 4 juin à 10 h, heure locale. Sur certains spectacles, 3 Doors Down offrira des forfaits VIP spéciaux pour le 20e anniversaire. Tous les forfaits VIP seront disponibles à partir du mercredi 2 juin à 10 h, heure locale.

Citi est la carte de crédit de prévente officielle de la tournée du 20e anniversaire de The Better Life. Ainsi, les titulaires de la carte Citi auront accès à l’achat de billets en prévente à partir du mercredi 2 juin à 10h00 heure locale jusqu’au jeudi 3 juin à 22h00 heure locale via Citi Entertainment.

Parallèlement à la tournée, le groupe a également célébré son premier album avec un remasterisé et élargi Coffret vinyle 3LP de The Better Life. La collection comprenait la liste des morceaux originale de l’album ainsi que les neuf chansons Escatawpa Sessions. Les Escatawpa Sessions ont été enregistrées dans la ville natale du groupe au Mississippi en 1996 et comportent sept versions démo de The Better Life en plus de trois morceaux inédits.

Pour plus d’informations sur les billets et les détails de la prévente, visitez le site Web officiel de 3 Doors Down.

Dates de la tournée 3 Doors Down:

26.06.21*

Parc régional d’Island Grove, Greeley, CO

17.07.21*

The Rose Music Center, Huber Heights, OH (invité spécial Seether)

07.18.21*

Corbin Arena, Corbin, KY (invité spécial Seether)

22.07.21

Bold Sphere Music à Champions Square, New Orleans, LA (invité spécial Seether)

23.07.21

The Wharf Amphitheatre, Orange Beach, AL (invité spécial Seether)

24.07.21

Oak Mountain Amphitheatre, Pelham, AL (invité spécial Seether)

29.07.21

Brookshire Grocery Arena, Bossier City, LA (invité spécial Seether)

07.30.21

Smart Financial Center à Sugarland, Sugarland, TX (invité spécial Seether)

31.07.21

The Pavilion at Toyota Music Factory, Irving, TX (invité spécial Seether)

08.05.21

Hollywood Casino Amphitheatre, Chicago, IL (invité spécial Seether)

08.06.21

Amphithéâtre TCU à White River State Park, Indianapolis, IN (invité spécial Seether)

08.07.21

Michigan Lottery Amphitheatre à Freedom Hill, Sterling Heights, MI (invité spécial Seether)

08.12.21*

Stir Cove Casino, Council Bluffs, IA (invité spécial Seether)

08.13.21*

Mystic Lake Casino, Prior Lake, MN (invité spécial Candlebox)

08.14.21*

Sky Dancer Casino, Belcourt, ND (invité spécial Seether)

19.08.21

Northwell Health au Jones Beach Theatre, Wantagh, NY (invité spécial Seether)

20.08.21

Pavillon MECU, Baltimore, MD (invité spécial Seether)

21.08.21

Pavillon TD au Mann, Philadelphie, PA (invité spécial Seether)

27.08.21*

Harrah’s Resort SoCal, Funner, Californie (invité spécial Theory Of A Deadman)

28.08.21*

The Event Center au Harrah’s AK Chin Casino, Maricopa, AZ (invité spécial Theory Of A Deadman)

29.08.21*

Amphithéâtre Vino Robles, Paso Robles, Californie (invité spécial Theory Of A Deadman)

31.08.21*

Théâtre civique de San Jose, San Jose, Californie (invité spécial Seether)

09.02.21*

Rolling Hills Casino, Corning, Californie (invité spécial Seether)

09.03.21*

Grand Theatre @ The Grand Sierra Resort, Reno, NV (invité spécial Seether)

09.05.21*

Fremont Street Experience, Las Vegas, NV (invité spécial Seether)

09.07.21

USANA Amphitheatre, Salt Lake City, UT (invité spécial Seether)

09.08.21

Bellco Theatre, Denver, CO (invité spécial Seether)

09.10.21

The Rust Belt, East Moline, IL (invitée spéciale Chayce Beckham)

09.11.21

Foire du comté d’Allegan, Allegan, MI (invitée spéciale Chayce Beckham)

09.12.21

Saint Louis Music Park, St. Louis, MO (invité spécial Chayce Beckham)

09.23.21

Brandon Amphitheatre, Brandon, MS (invité spécial Seether)

09.24.21

Walmart AMP, Rogers, AR (invité spécial Seether)

25.09.21

Ascend Amphitheatre, Nashville, TN (invité spécial Seether)

09.30.21

Pavillon de la Banque du New Hampshire, Gilford, NH (invité spécial Blackberry Smoke)

10.01.21

Bold Point Park, Providence, RI (invité spécial Blackberry Smoke)

10.02.21

Amphithéâtre Hartford Healthcare, Bridgeport, Connecticut

10.07.21

Amphithéâtre Red Hat, Raleigh, Caroline du Nord (invité spécial Koe Wetzel)

10.08.21

Amphithéâtre CCNB à Heritage Park, Simpsonville, SC (invité spécial Koe Wetzel)

10.09.21

Amphithéâtre Cadence Bank à Chastain Park, Atlanta, GA (invité spécial Koe Wetzel)

10.14.21

Daily’s Place, Jacksonville, FL (invité spécial Seether)

10.15.21*

Hard Rock Live, Orlando, Floride (invité spécial Seether)

10.16.21

Amphithéâtre financier iThink, West Palm Beach, Floride (invité spécial Seether)

*Pas une date Live Nation