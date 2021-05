3 émissions bien-aimées annulées par Adult Swim obtiennent de nouveaux films – .

Adult Swim a été le foyer de certains des contenus animés les plus étranges de la télévision depuis près de 20 ans maintenant, de Space Ghost Coast à Coast en passant par Robot Chicken en passant par Rick et Morty et Final Space. Adult Swim donne également à ses créateurs plus de liberté que la plupart des autres réseaux, permettant aux émissions de passer des années en pause avant de revenir pour une nouvelle saison. Mais les émissions sont en fait annulées chez Adult Swim, même les plus populaires comme The Venture Bros.

Les fans ont bien mieux accepté certaines de ces annulations que d’autres, mais quelques-uns ont plongé les téléspectateurs de Adult Swim dans une rage sans fin. Aujourd’hui, Adult Swim a annoncé que trois de ces émissions étaient relancées sous la forme de longs métrages: Aqua Teen Hunger Force, Metalocalypse et oui, The Venture Bros.

Aqua Teen Hunger Force était l’un des spectacles les plus anciens de l’histoire de la natation pour adultes, avec 11 saisons, 139 épisodes et un film en 2007 appelé Aqua Teen Hunger Force Colon Movie Film for Theatres. Il n’a jamais eu beaucoup de récit à travers la ligne, mais Metalocalypse et The Venture Bros. l’ont fait tous les deux, c’est pourquoi les fans étaient si déçus de voir les émissions se terminer sans que leurs histoires ne soient terminées. Selon le réseau, les trois films feront leurs débuts sur Blu-ray / DVD et VOD, puis arriveront sur HBO Max après 90 jours.

Voici la description étonnamment détaillée fournie par Adult Swim pour le film Metalocalypse:

Le TRIBUNAL avide de pouvoir dévoile son “Falconback Project” secret et mortel alors que le monde grandit dans le chaos assiégé et que la menaçante Doomstar brise l’atmosphère terrestre tandis que la dissidence mystérieuse et tordue d’un membre du groupe menace l’avenir de Dethklok. Reprenant directement après le sauvetage héroïque de Toki Wartooth: Dethklok peut-il choisir entre son ego et le plus grand bien du monde pour se lancer dans un défi de dangers qui mettra à l’épreuve leurs âmes et enfin écrire la chanson qui sera leur salut? Le nouveau film est créé par Brendon Small et Tommy Blancha. La bande originale du film sera diffusée sur WaterTower Music.

The Venture Bros. n’a pas obtenu un synopsis aussi long dans le communiqué de presse d’Adult Swim:

La dernière invention de Doc mettra en faillite les Ventures ou les lancera vers de nouveaux sommets, alors que Hank se cherche, Dean recherche Hank, Le monarque cherche des réponses et une femme mystérieuse de leur passé menace de faire s’écrouler leur monde entier. The Venture Bros. est créé, écrit et produit par Jackson Publick et Doc Hammer.

Quant à Aqua Teen Hunger Force, nous n’avons aucune idée de ce que sera ce film:

Dans le prolongement de la série animée à succès, les fans découvriront ce qui se passera ensuite avec Frylock, Meatwad et Master Shake, qui se considèrent comme des combattants du crime, mais la vérité est qu’ils ne combattent jamais le crime. Aqua Teen Hunger Force est créé par Matt Maiellaro et Dave Willis et suit l’étrange vie quotidienne de trois produits alimentaires à taille humaine vivant dans le New Jersey.

Adult Swim n’a partagé aucun détail sur les dates de sortie de l’un des trois films d’animation. En attendant, vous pouvez regarder chaque épisode d’Aqua Teen Hunger Force et Metalocalypse sur HBO Max dès maintenant.

