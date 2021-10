3 employés des postes du Tennessee tués dans une fusillade dans un bureau de poste, selon les autorités

Le FBI enquêtait mardi sur une fusillade dans un bureau de poste du Tennessee où trois employés ont été tués, ont annoncé les autorités.

La fusillade a eu lieu au bureau de poste d’Orange Mound, et le service de police de Memphis aidait à sécuriser le périmètre, a tweeté la police. Le US Postal Inspection Service, l’organe chargé de l’application de la loi du service postal, a déclaré à Fox News que la fusillade avait eu lieu dans l’installation appelée East Lamar Carrier Annex.

« Nous travaillons conjointement avec le département de police de Memphis, le Federal Bureau of Investigation et le Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms », a indiqué l’agence.

La filiale de Fox, WHBQ-TV, a rapporté que le tireur présumé travaillait au bureau de poste, citant des sources. Le service de police a déclaré qu’il n’y avait aucune menace active et que la zone était sécurisée.

Fox News a contacté le FBI et la police locale.

Dans un communiqué, le service postal s’est dit « attristé par les événements qui se sont déroulés aujourd’hui à Memphis ».

« Nos pensées vont aux membres de la famille, aux amis et aux collègues des personnes impliquées », a déclaré l’agence. « Le service postal fournira des ressources à tous les employés de l’annexe des transporteurs d’East Lamar dans les jours et les semaines à venir. »

L’incident est survenu quelques jours après qu’un facteur a été abattu en Pennsylvanie.