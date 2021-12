3 enceintes bluetooth pour les vacances

Les haut-parleurs Bluetooth sont peut-être les appareils les plus à la mode parmi les utilisateurs. Grâce à son prix relativement bon marché, sa qualité sonore et emportez la musique n’importe où, ils sont un accessoire indispensable. Les fêtes de Noël vont rassembler beaucoup de monde cette année, donc un orateur de ces caractéristiques ne peut pas manquer dans votre célébration. Nous vous en montrons trois que vous devez connaître pour valoriser votre achat sur Amazon. Au fait, avez-vous déjà pensé à acheter votre panier pour gronder ?

3 haut-parleurs bluetooth soit un achat de 10

Sony SRS-XB13

Une enceinte qui atteint un prix de 44 €, mais qui a une puissance de 5 W et est renforcée dans ses basses fréquences. Mieux encore, il offre jusqu’à 16 heures d’autonomie, s’associe à n’importe quel appareil et permet à vos chants de Noël préférés d’animer le spectacle. De plus, la garantie Sony est essentielle pour assurer une excellente qualité audio. Il est petit, mais un tyran. Pour couronner le tout, s’il comprend une résistance à l’eau, idéal pour ceux qui fêtent Noël dans un lieu au climat privilégié.

Oreilles ultimes Wonderboom 2

Qui recherche un son surround doit regarder ce haut-parleur. Renforcé également dans ses basses fréquences, il est disponible en différents coloris et son prix est de 99€. Il a 13 heures d’autonomie et une protection IP 67, ce qui le rend résistant à l’eau et à la poussière. Offre tout ce dont vous avez besoin pour vos fêtes de Noël ne manquent pas de musique, et c’est un achat à prendre en compte pour ceux qui recherchent un appareil de contact avec une bonne qualité sonore.

Maréchal Stockwell II

La firme d’amplification britannique, mythique customisant la plupart des groupes de rock du monde, met cette enceinte bluetooth au design unique entre vos mains. L’une des choses qui se démarque le plus est qu’il a une charge rapide, seulement 20 minutes branchées vous donnent six heures de jeu. Rien à dire sur sa qualité sonore, impeccable. Il n’est pas totalement conçu pour l’extérieur, puisque sa protection IPX4 ne tolère que les éclaboussures, mais c’est un bijou qui ravira les plus classiques. Bien sûr, son prix monte à 170 €, mais il mérite le pe.na

Ces 3 haut-parleurs bluetooth Ce sont des achats intelligents et vous pouvez en profiter dès maintenant. La garantie Amazon vous permettra de les avoir avant la fête de Noël chez vous, et si vous avez les avantages d’être Amazon Prime, vous ne paierez pas de frais de port sur des millions de produits.