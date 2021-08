3 endroits pour trouver d’excellents raccourcis iPhone et iPad

Créer vos propres raccourcis pour automatiser votre iPhone ou iPad n’est pas difficile, mais c’est beaucoup plus facile lorsque quelqu’un a déjà fait le travail pour vous. Nous avons dressé une liste de trois sites Web de référentiels de raccourcis où vous pouvez trouver de nombreux raccourcis prédéfinis que vous pouvez utiliser ou modifier pour répondre à vos besoins.

RoutineHub

RoutineHub répertorie les raccourcis tendance et propose de nombreuses catégories pour que vous puissiez filtrer ce que vous ne recherchez pas. Il vous permet également de rechercher des raccourcis en fonction de l’application, ce qui est très pratique. Si vous créez un compte, vous pouvez également télécharger vos propres raccourcis.

PartagerRaccourcis

ShareShortcuts a les catégories les plus récentes et les 100 meilleures pour trouver les raccourcis les plus récents et les plus populaires. Il contient également des raccourcis sympas pour garder vos raccourcis installés à jour et pour voir leur galerie dans l’application Raccourcis. Il permet également aux utilisateurs qui s’inscrivent pour un compte de partager leurs propres raccourcis.

Archive des raccourcis MacStories

La bibliothèque de raccourcis MacStories est triée par catégories. Tout ici a été fait de mon Federico Viticci et du reste de l’équipe MacStories. Il existe de nombreux raccourcis qui méritent d’être consultés, couvrant la domotique, des applications spécifiques, Apple TV, la messagerie électronique, JavaScript, etc.