3 entraîneurs-chefs de la NFL licenciés lundi alors que les équipes manquent les séries éliminatoires

C’est le lundi suivant la fin de la saison régulière de la NFL, et trois équipes viennent de congédier leurs entraîneurs-chefs. Il a été annoncé lundi matin que les Bears de Chicago ont congédié leur entraîneur-chef Matt Nagy. Il a ensuite été annoncé que les Vikings du Minnesota avaient licencié Mike Zimmer et que les Dolphins de Miami avaient décidé de se séparer de Brian Flores. Cela survient un jour après que les Broncos de Denver ont limogé leur entraîneur-chef Vic Fangio.

Pour les Bears, Nagy a été congédié avec le directeur général Ryan Pace. Nagy a été embauché comme entraîneur-chef des Bears en 2018 et a mené l’équipe à une fiche de 12-4 au cours de sa première année. Mais après l’année de rupture pour Nagy, les Bears ont subi trois saisons consécutives non gagnantes, dont une campagne 6-11 en 2021. Plus tôt dans l’année, il a été question que Nagy serait renvoyé par les Bears à la mi-saison. L’équipe va maintenant chercher un nouvel entraîneur-chef et directeur général qui pourra mener l’équipe à sa première victoire au Super Bowl depuis 1985.

Se sépare du HC Matt Nagy et du directeur général Ryan Pace. pic.twitter.com/uZc0212tAq – NFL (@NFL) 10 janvier 2022

Zimmer est l’entraîneur-chef des Vikings depuis 2014. Au cours de ses huit saisons en tant qu’entraîneur-chef, Zimmer a remporté 72 matchs et a mené les Vikings aux séries éliminatoires à trois reprises. 2017 a été la meilleure saison de Zimmer, puisque les Vikings ont remporté 13 matchs et atteint le match de championnat NFC. Mais avec deux saisons consécutives inférieures à la normale, les Vikings ont décidé qu’il était temps d’aller dans une direction différente, ce qui a également conduit au limogeage du directeur général Rick Spielman.

Les Vikings se séparent du HC Mike Zimmer et du GM Rick Spielman. pic.twitter.com/2AKCpom7Sw – NFL (@NFL) 10 janvier 2022

« Ce matin, nous avons rencontré Rick Spielman et Mike Zimmer pour les informer que nous prendrons une direction différente aux postes de directeur général et d’entraîneur-chef en 2022 », ont déclaré le propriétaire/président des Vikings Mark Wilf et le propriétaire/président des Vikings Zygi Wilf dans un communiqué. déclaration. « Nous apprécions l’engagement de Rick et Mike envers le succès de l’équipe sur le terrain, leur passion pour avoir un impact positif dans notre communauté et leur dévouement envers les joueurs, les entraîneurs et le personnel. Bien que ces décisions ne soient pas faciles, nous pensons qu’il est temps pour un nouveau leadership pour élever notre équipe afin que nous puissions constamment nous battre pour les championnats. Nous souhaitons à Rick et Mike et à leurs familles le meilleur. «

Flores n’a été avec les Dolphins que trois saisons. Après avoir remporté seulement cinq matchs en 2019, Flores a renversé l’équipe et en a remporté 19 au cours des deux dernières années. L’équipe a raté de peu les séries éliminatoires en 2020 et 2021, mais il semblait que Flores construisait quelque chose de spécial à Miami. Une fois l’annonce faite, le propriétaire des Dolphins, Stephen Ross, a expliqué sa décision.

Les dauphins se séparent du HC Brian Flores. pic.twitter.com/AZOFlgV2tc – NFL (@NFL) 10 janvier 2022

« J’ai pris la décision aujourd’hui de me séparer de Brian Flores », a déclaré Ross, selon ESPN. « Après avoir évalué où nous en sommes en tant qu’organisation et ce que nous devons améliorer à l’avenir, j’ai déterminé que la dynamique clé de notre organisation de football ne fonctionnait pas au niveau que je souhaite qu’elle soit et j’ai estimé que cette décision était dans le meilleur intérêt de les Dolphins de Miami. Je pense que nous avons une jeune équipe talentueuse en place et que nous avons la possibilité d’être bien meilleurs en 2022. »