3 équipes apparaissent comme de sérieux prétendants pour John Wall des Rockets

Dimanche, le gardien des Houston Rockets, John Wall, a rencontré le directeur général de l’équipe Rafael Stone et l’entraîneur-chef Stephen Silas pour exprimer son désir de revenir à l’action.

Jusqu’à présent, Wall a été mis à l’écart tandis que les laitons de Houston cherchaient un échange possible. Malheureusement, compte tenu de son salaire élevé de 44,3 millions de dollars, déplacer le joueur de 31 ans a été difficile.

Ce week-end, Wall a fait une demande assez simple à Stone et Silas.

Désormais, la balle est dans leur camp.

Selon l’initié de la NBA Brandon « Scoop B » Robinson, trois équipes « surveillent actuellement la situation » qui se déroule entre Wall et les Rockets. Si elles acceptent finalement de se séparer, les équipes susmentionnées seraient intéressées à l’ajouter à leurs listes.

John Wall veut jouer et il y a trois équipes intéressées s'il + Houston décident de se séparer.

« Est-ce que les Rockets et le Mur se sépareront ? » Robinson réfléchit ouvertement. « On me dit que si cela se produit, il y a 3 équipes qui observent la situation, et cela inclut le Miami Heat, les Milwaukee Bucks et les Los Angeles Clippers. »

La saison dernière, Wall a récolté en moyenne 20,6 points, 6,9 passes décisives et 3,2 rebonds par match. Dans la bonne situation, il peut être très productif. C’est juste une question d’atterrir dans la bonne situation.

Les Rockets ont été très ouverts sur le fait qu’ils sont désespérés pour échanger Wall. Cela étant dit, une seule possibilité commerciale de blockbuster crédible l’impliquant est apparue. Et si les Lakers de Los Angeles ne finissent pas par mordre, il y a de fortes chances que Houston n’ait pas de preneurs pour leur garde vétéran.

Mais si un échange n’a finalement pas lieu, il ne serait pas si choquant de voir Wall atterrir dans l’une des équipes susmentionnées.

