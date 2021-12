3 équipes de la NBA attendent que Damian Lillard des Blazers demande un échange

La situation actuelle de Damian Lillard avec les Portland Trail Blazers a fait l’objet d’un examen minutieux au cours de la dernière année.

Le joueur de 31 ans a exprimé son mécontentement vis-à-vis de la fortune de son équipe au cours des dernières saisons et n’a pas non plus semblé particulièrement captivé par ce que le front office a fait en agence libre.

Il y avait un certain espoir qu’un début de saison solide réduirait finalement les inquiétudes de Lillard, mais les Blazers ont eu du mal au début.

Dans l’état actuel des choses, ils ont une fiche de 11-15 après 26 matchs – bon pour la 11e place de la Conférence Ouest.

Naturellement, les grondements commerciaux ont repris.

Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, trois équipes attendent dans les coulisses que Lillard demande officiellement à Portland.

« Trois équipes intéressées par Lillard ont déclaré à ESPN qu’elles attendaient de lui qu’il fasse une demande commerciale pendant la saison morte avant d’appeler Portland », a-t-il écrit.

« Si Lillard le demande, ils savent que les Blazers perdront un peu d’influence sur le prix demandé – et l’attendent. Philadelphie a fait une offre, mais New York ne l’a jamais fait, ont déclaré des sources de la ligue.

À ce stade, toutes les cartes sont sur la table. Lillard a déclaré publiquement qu’il était attaché aux Blazers, mais a exprimé en privé son intérêt à rejoindre une autre équipe.

Un échange potentiel avec les 76ers impliquant Ben Simmons se profile depuis un certain temps maintenant et continue d’être une décision très logique. Les Golden State Warriors ont également été mentionnés comme un point d’atterrissage potentiel pour Lillard.

Les actions ont des conséquences. https://t.co/TPnBzy8ncP – Jeu 7 (@game7__) 9 décembre 2021

Indépendamment de ce que quelqu’un dit à ce stade, l’écriture sur le mur est claire. Il semble de plus en plus que Lillard ne tarde pas à Portland.

Où finira-t-il ensuite ? Le temps nous le dira.

En rapport: 3 équipes de la NFL Russell Wilson renonceront à la clause de non-échange pour