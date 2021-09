3 erreurs de marketing e-commerce à ne pas répéter

Crédit image : Unsplash

Les gens ont plus qu’assez d’options parmi lesquelles choisir lorsqu’il s’agit de faire des achats en ligne. Marques mondiales, détaillants géants, entreprises locales… Tous sont heureux d’offrir l’article souhaité, une approche vraiment personnalisée et un service client exceptionnel. Et pour croquer une part de ce gâteau !

Mais parfois, il suffit de modifier quelques éléments pour attirer de nouveaux clients et renvoyer ceux qui ont perdu leur fidélité. Parlons de 3 erreurs marketing courantes dans le commerce électronique liées à divers aspects du site Web. Et, bien sûr, sur les moyens de se sauver de la mauvaise expérience de vos clients.

1. Boutique en ligne lente et peu conviviale pour les mobiles

Les statistiques indiquent que 40% des personnes quittent un site Web qui se charge pendant plus de 3 secondes ! Et un seul délai d’une seconde peut diminuer le taux de conversion de 7 %.

Rien qu’aux États-Unis, le m-commerce devrait passer de 128,4 milliards de dollars en 2019 à 418,9 milliards de dollars d’ici 2024. C’est bien plus grave que vous ne le pensiez, n’est-ce pas ?

En fait, ces chiffres déterminent clairement sur quoi se concentrer si vous ne voulez pas que vos clients soient en deçà des attentes lors de leurs achats par téléphone. L’objectif principal est d’améliorer les conversions mobiles.

La première chose est de minimiser le temps de chargement, et la seconde est d’éradiquer toutes les imperfections en termes d’UX/UI. Outre des pratiques telles que l’optimisation d’image et la création d’un design réactif pour un site Web, nous vous recommandons de passer d’un site classique à une application Web progressive : jetez un œil à quelques exemples de PWA Magento.

Capture d’écran prise sur le site officiel de Tally Weijl

Les applications Web progressives donnent aux utilisateurs une apparence et une sensation natives d’application avec leurs vitesses exceptionnelles et leur navigation pratique. Dans le même temps, les PWA sont toujours des sites Web qui ne prennent pas de place dans la mémoire de l’appareil. Pour les spécialistes du marketing, les PWA ouvrent également la possibilité de réengager les clients via des notifications push.

Jetez un œil à la capture d’écran ci-dessus. Ici vous pouvez voir un site Web de Tally Weijl dont le design est ravissant. C’est simple, intuitif et pratique à utiliser. Et c’est si rapide !

2. Absence de crochets de fidélisation des clients

a) Promotions et bons de réduction

Les sondages montrent des statistiques étonnantes concernant des promotions variées. Par exemple, jusqu’à 90 % des consommateurs utilisent des coupons !

Ainsi, les pop-ups avec des offres alléchantes sont devenus une norme d’or pour le commerce électronique, mais tout le monde ne les utilise pas. Il en va de même pour les codes promo et les bannières visibles dans l’en-tête d’une boutique en ligne. Réparons ça !

Jetez un œil à la capture d’écran du site ASOS qui utilise constamment cette tactique de marketing.

Capture d’écran prise sur le site officiel d’ASOS

b) Abonnements & Programmes de fidélité

En tant que spécialiste du marketing, vous pouvez également offrir aux gens une récompense pour leur abonnement à la newsletter. Cela aide à la fois à convaincre une personne d’acheter quelque chose maintenant et donne une chance de les rendre plus tard.

Ce sera utile pour votre stratégie de marketing par e-mail et pour la fidélisation de la clientèle. Voyez à quoi cela ressemble sur le site Web de Levi sur la capture d’écran ci-dessous.

Capture d’écran prise sur le site officiel de Levi’s

3. Refuser d’aider avec tous les moyens disponibles

Plus les gens obtiennent des informations utiles de la boutique de commerce électronique, plus les chances d’achat sont élevées. Le marketing numérique et l’informatique créent constamment de nouveaux moyens de mieux présenter le produit en ligne. Et ne pas les utiliser est l’une des erreurs marketing les plus stupides de la vente en ligne.

a) Sections cadeaux

Les outils de recherche de cadeaux et les listes de souhaits sont enfin devenus conventionnels, mais il existe encore de nombreux magasins qui n’ont pas ajouté une telle section à leurs sites. Suivez l’exemple d’un outil de recherche de cadeaux Guess bien structuré.

Capture d’écran prise sur le site officiel de Guess

b) Essayage virtuel

La fonction « Essayer » basée sur la réalité augmentée est la dernière tendance pour les marques de chaussures, de vêtements et de cosmétiques.

Comme le montre la capture d’écran de la boutique en ligne Lancôme, le service facilite la sélection du mascara, du rouge à lèvres et du fond de teint. Le site Web suggère de télécharger une photo, d’utiliser un appareil photo ou de choisir un modèle avec un type d’apparence similaire. Il est devenu plus facile de trouver un match parfait ! Du point de vue marketing, une telle fonctionnalité peut faire passer la présentation du produit à un niveau supérieur.

Capture d’écran prise sur le site officiel de Lancôme

Dernier mot

Le message pour les commerçants ici est évident. Essayez simplement d’éviter autant d’erreurs énumérées ci-dessus que possible et n’ayez pas peur d’essayer quelque chose de nouveau comme la diffusion en direct et d’autres approches à la mode. Lorsque vous serez en mesure de cocher tous ces problèmes comme résolus, votre boutique de commerce électronique sera alors plus rentable et appréciée des acheteurs.

Auteur : Kate Parish

Kate Parish est la directrice marketing de la société de développement Web Onilab. Elle a plus de huit ans d’expérience dans le marketing numérique du commerce électronique. Les points forts de Kate sont le référencement, l’image de marque, le SMM, le développement Magento PWA et la vente en ligne en général.… Voir le profil complet ›