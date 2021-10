3 erreurs ont provoqué la balle dans la poitrine de Halyna Hutchins

Une série d’erreurs a conduit à la fusillade mortelle sur le tournage du film Rust d’Alec Baldwin au Nouveau-Mexique, selon l’expert en sécurité des armes à feu Steve Wolf. Le réalisateur du film, Joel Souza, a été blessé et la directrice de la photographie Halyna Hutchins a été tuée lorsque Baldwin s’est vu remettre un pistolet à hélice qui « s’est déchargé », avec un affidavit pour un mandat de perquisition du bureau du shérif de Santa Fe révélant ce que Wolf a dit être trois erreurs qui ont conduit à la fusillade.

Publié au cours du week-end, l’affidavit documente les moments qui ont précédé la fusillade, révélant que Baldwin « pratiquait un tirage rapide » lors d’une pause sur le plateau de Bonanza Creek Ranch. L’acteur s’est vu remettre l’un des trois pistolets à hélice sur un chariot à proximité par un assistant réalisateur, qui a déclaré qu’il s’agissait d’un « pistolet froid », indiquant que l’arme à feu ne contenait aucune balle réelle. Apparaissant sur CNN, Wolf a déclaré que cela marquait la première d’un trio d’erreurs fatales, car le film n’aurait pas dû utiliser un vrai pistolet au lieu d’un véritable pistolet à hélice et des balles réelles n’auraient jamais dû être dans l’arme à feu.

« Il n’y a aucune raison d’avoir une arme à feu capable de décharger des munitions réelles sur le plateau », a déclaré Wolf. « Un pistolet à hélice est un pistolet qui a été spécialement fabriqué pour tirer à blanc, pas des balles. En fait, les balles ne rentrent pas dans un pistolet qui a été modifié correctement, seuls les flans y rentreront. Et c’est une garantie pour s’assurer que la vie les munitions ne sont pas chargées dans les armes qui sont utilisées sur le plateau. Donc, si vous n’utilisez pas le bon type d’arme, vous n’obtiendrez pas les avantages de sécurité qui y ont été conçus. «

Wolf, qui a également déclaré que l’assistant réalisateur n’aurait pas dû être celui qui dégageait l’arme avant l’incident, ce qui aurait dû être le travail des armuriers, a également indiqué qu’une troisième erreur était dans le placement de ceux sur le plateau. Selon l’affidavit, alors que Baldwin répétait la scène, il a pointé l’arme directement sur la caméra et a tiré ce qu’il croyait être à blanc, bien qu’il ait en fait tiré une balle réelle, qui a touché Hutchins à l’abdomen et Souza à l’épaule. . Wolf a déclaré qu’en manipulant l’arme à feu, personne n’aurait dû se trouver derrière la caméra dans « la ligne de feu ».

Alors que la police poursuit son enquête sur l’accident mortel, aucune accusation n’a été portée pour le moment. Les autorités ont obtenu un mandat de perquisition pour saisir toutes les images possibles de la fusillade mortelle, le matériel informatique de production, la mémoire et d’autres cartes numériques, ainsi que toutes les armes, tous les documents de propriété d’armes, et les téléphones portables et smartphones de l’équipe et des acteurs. La première procureure de district judiciaire, Mary Carmack-Altwies, a confirmé à Deadline que « cette affaire est toujours dans ses états préliminaires d’enquête ».