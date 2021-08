3 escales vénézuéliennes dans le Top 10 des meilleurs espoirs internationaux

Trois (3) arrêts-courts (arrêts-courts) les vénézuéliens sont dans le Top 10 de meilleures perspectives international de MLB.

Le début de la période entreprises internationales, le moment glorieux du calendrier du baseball où des espoirs du monde entier signent avec des équipes de la MLB et font le premier pas vers la réalisation de leurs rêves de ligue majeure, n’est que dans quelques mois.

Le début de la période ne tombe plus sur 2 juillet, mais il ne s’agit jamais du jour réel sur le calendrier de toute façon. Il a toujours été question de ce que la date symbolise et de ce qu’elle signifie pour le monde. Pour les perspectives d’Amérique latine et des Caraïbes, et des endroits comme l’Australie, les Bahamas, le Brésil, la Colombie, Cuba, Curaçao, l’Europe et plus encore, la période de entreprises internationales ça veut tout dire.

Et parmi les principaux perspectives internationales qu’ils sont censés signer lorsque la période de signature pour la classe commence 2021–2022 en janvier, il y a trois (3) arrêts-courts (arrêts-courts) les vénézuéliens:

Ricardo Cabrera

A l’assiette, Cabrera affiche une approche avancée avec une reconnaissance de tonalité avancée. Il pulvérise des lignes dures sur tout le terrain, reste bien dans la zone de frappe. Il montre déjà du pouvoir et est en passe de devenir plus puissant à l’avenir. En défense, il a les mains douces, montre un bon jeu de jambes et le genre de gamme qui fera de lui au moins un arrêt-court moyen. Il y a une chance qu’il puisse passer à la troisième base s’il continue de grandir et de se développer, mais il projette d’avoir suffisamment de puissance offensive pour faire le changement. Les Reds sont les favoris pour le signer.

Guillaume Bergolle

Au marbre, il fait déjà preuve de solides compétences de frappeur, d’une concentration avancée et d’une compréhension de la zone de frappe. Il montre le pouvoir de donner des lignes, et on s’attend à ce que plus de pouvoir vienne à mesure qu’il se développe et que son corps mûrit. En défense, Bergolla montre un bon jeu de jambes, des mains douces et un bras assez fort pour le maintenir en position alors qu’il avance dans les ligues mineures. Il a une gamme solide et un bon instinct de baseball. Il a été félicité pour son QI de baseball et sa conscience des deux côtés du ballon. Il est le fils de l’ancien joueur de MLB William Bergolla Sr., un joueur de champ intérieur qui a passé la majeure partie de sa carrière dans le système des Reds et avec diverses équipes de la Ligue d’hiver vénézuélienne. Les Phillies sont les favoris pour signer à Bergolla Jr.

Diego Benítez

Benitez est un outil d’arrêt-court qui a fait quelques comparaisons avec un jeune Manny Machado. Il est grand – 6 pieds 1 et 190 livres – et fort avec des signes de puissance maintenant qu’il prévoit d’augmenter au fur et à mesure de son développement. Il peut déjà sortir le ballon du stade et frapper tous les terrains avec autorité en ligne. Démontre une bonne vitesse de frappe et une concentration solide au marbre. Vous devriez bénéficier d’un enseignement quotidien dans une académie d’équipe une fois que vous vous êtes inscrit, mais il y a déjà beaucoup de travail pour vous. Vous devrez travailler sur la discipline au marbre et la reconnaissance des lanceurs au fur et à mesure que vous progressez dans les ligues mineures, mais c’est commun à tous. perspectives jeune, national ou international.

En défense, il montre un bon jeu de jambes, des mains douces et un bras fort qui a le potentiel d’être un potentiel plus-plus. Il est également possible que vous soyez un courtier positif.

Avec des informations et une image de MLB.com (Jesse Sanchez).