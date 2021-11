3 ETF Bitcoin pour donner aux investisseurs un avant-goût de la crypto chaude

Bitcoin (CCC :BTC-USD) a enregistré de nouveaux sommets historiques en octobre, avec une hausse de plus de 24 % au cours du mois dernier. La crypto-monnaie la plus précieuse au monde affiche une capitalisation boursière supérieure à 1,15 billion de dollars. Maintenant, Bitcoin plane au-dessus de 61 000 $, en hausse de près de 108 % depuis le début de l’année (YTD). Par comparaison, le S&P 500 gagné 24,4 %, et Composite NASDAQ retourné 23,4% jusqu’à présent cette année.

Des mesures récentes indiquent que le marché mondial des crypto-monnaies était « évalué à 1,49 milliard de dollars en 2020 et devrait atteindre 4,94 milliards de dollars d’ici 2030, avec une croissance à un TCAC de 12,8 % de 2021 à 2030 ».

Pendant ce temps, il y a eu une demande croissante pour les fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin. En fait, les fans de crypto préfèrent un produit contenant des Bitcoins, similaire au ETF Actions aurifères SPDR (NYSEARCA :GLD) qui détient de l’or physique.

Cependant, ces produits négociés en bourse qui détiennent la crypto « physique » représentent un défi réglementaire important pour la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Néanmoins, il y a eu des développements importants ces derniers mois qui agissent comme un compromis.

ETF pour investir dans Bitcoin

Le récent rallye du BTC-USD a été principalement alimenté par le lancement de deux ETF qui permettent aux investisseurs de s’exposer aux fluctuations des prix en FMC‘s (NASDAQ:CME) Bitcoin Futures, « un contrat réglé en espèces en USD basé sur le CME CF Bitcoin Reference Rate (BRR), qui sert de taux de référence une fois par jour du prix en dollars américains du bitcoin ».

Ces ETF visent à reproduire le mouvement des prix dans la principale crypto-monnaie. Cependant, ils ne détiennent pas de jetons numériques réels. Les contrats à terme Bitcoin sont des dérivés de la principale crypto-monnaie. En d’autres termes, la valeur du contrat à terme est dérivée de la référence sous-jacente.

Nous devons rappeler à nos lecteurs que les ETF basés sur les contrats à terme Bitcoin peuvent ne pas convenir à la plupart des investisseurs, car les contrats à terme Bitcoin sont très volatils à court terme. Avec un fonds à terme, les investisseurs n’investissent pas dans le prix du Bitcoin, mais dans ce que les gens pensent que le prix du Bitcoin devrait être.

Steve Larsen, président de Columbia Advisory Partners, a récemment exprimé son inquiétude au sujet des nouveaux ETF. « Les contrats à terme pourraient être plus volatils que Bitcoin lui-même », a-t-il déclaré. « Si les gens deviennent optimistes sur Bitcoin, les contrats à terme augmenteront encore plus, et le même effet de fronde se produira si les investisseurs se dégradent sur Bitcoin. »

Cela dit, voici trois fonds liés au Bitcoin qui pourraient plaire à certains investisseurs :

ETF de stratégie Bitcoin ProShares (NYSEARCA :BITO)

ETF de stratégie Bitcoin Valkyrie (NASDAQ :BTF)

Trust Bitcoin en niveaux de gris (BTC) (OTCMKTS :GBTC)

Maintenant, plongeons-nous et examinons chacun de plus près.

ETF Bitcoin: ETF de stratégie Bitcoin ProShares (BITO)

Source : Momentum Fotograh / Shutterstock.com

Plage de 52 semaines : 37,34 $ – 43,95 $

Ratio de dépenses : 0,95% par an

L’ETF ProShares Bitcoin Strategy est le premier ETF lié à Bitcoin à être coté aux États-Unis. Le fonds rend Bitcoin plus accessible aux investisseurs à long terme. Les investisseurs peuvent désormais investir facilement dans la classe d’actifs via leurs comptes de courtage habituels sans avoir de portefeuille dans le cyberespace ni faire confiance à une bourse de garde.

Cependant, comme nous l’avons déjà noté, les ETF basés sur les contrats à terme Bitcoin peuvent ne pas convenir à tout le monde, car les prix des contrats à terme Bitcoin et Bitcoin sont instables, en particulier à court terme.

Le prix à terme du Bitcoin ne suit pas entièrement le prix au comptant du Bitcoin. Comme les marchés à terme se négocient généralement «en contango», où le prix à terme d’un actif donné est supérieur au prix au comptant, les contrats à terme Bitcoin sont confrontés à un coût de roulement important. Les ETF basés sur des contrats à terme peuvent perdre entre 7 % et 10 % en un an en raison du roulement.

Le fonds a commencé à être négocié le 19 octobre à un prix d’ouverture de 40,88 $. Il a atteint un record intrajournalier de 43,95 $ le jour suivant, puis est tombé à un creux de 38,90 $ le 22 octobre. BITO se vend actuellement à moins de 40 $.

ETF de stratégie Bitcoin Valkyrie (BTF)

Source : Shutterstock

Plage de 52 semaines : 23,04 $ – 25,50 $

Ratio de dépenses : 0,95% par an

Quelques jours après le lancement de BITP, l’ETF de stratégie Bitcoin Valkyrie a été lancé. Il investit également indirectement dans des contrats à terme bitcoin. Le portefeuille de BTF comprend des contrats à terme CME Bitcoin, des bons du Trésor, des obligations d’entreprise et des liquidités, et n’a pas d’exposition directe au bitcoin. Les contrats à terme détenus par le fonds sont livrés en espèces.

BTF a également subi des pressions au début de ses activités, car les détenteurs de Bitcoin vendaient la nouvelle du lancement des deux nouveaux fonds. Cependant, malgré la volatilité à court terme, BTF est également susceptible d’attirer l’attention des investisseurs particuliers du monde entier.

Les Valkyrie Bitcoin Strategy ETF a commencé à être négocié le 22 octobre à un prix d’ouverture de 25,50 $. BTF est tombé à un creux de 23,04 $ le 28 octobre et se situe actuellement juste au-dessus de 24 $.

ETF Bitcoin : Trust Bitcoin en niveaux de gris (GBTC)

Source : Shutterstock

Plage de 52 semaines : 15,81 $ – 58,22 $

Ratio de dépenses : 2% par an

Notre discussion finale porte sur le Grayscale Bitcoin Trust (BTC). Comme son nom l’indique, GBTC est une fiducie plutôt qu’un ETF. Investir dans la fiducie représente une propriété partielle de Bitcoin.

L’objectif d’investissement est que les actions GBTC reflètent la valeur de la principale crypto-monnaie détenue par la fiducie, déterminée par référence au prix de l’indice, moins les dépenses de la fiducie et autres passifs.

Avant le lancement des deux autres ETF de notre liste, GBTC était la seule option pour les investisseurs d’acheter du Bitcoin via leurs comptes de courtage en actions. Comme GBTC est réglementé par le Securities Act de 1933 et le Securities Exchange Act de 1934, la fiducie divulgue régulièrement des informations financières. Depuis sa création en septembre 2013, les actifs sous gestion ont atteint 40,4 milliards de dollars.

Les investisseurs dans GBTC vérifient si la fiducie se négocie avec une prime ou une décote par rapport à sa valeur liquidative (NAV). Les lecteurs sauront probablement que « la remise/la prime par rapport à la valeur liquidative est un pourcentage qui calcule le montant qu’un fonds négocié en bourse ou un fonds à capital fixe se négocie au-dessus ou en dessous de sa valeur liquidative. Cette métrique peut être une métrique précieuse pour suivre à quelle distance un titre se négocie par rapport à sa vraie valeur.

Jusqu’en mars 2021, GBTC se négociait à prime. Aujourd’hui, il bénéficie d’une remise de près de 14% par rapport au prix au comptant du Bitcoin. Ce passage de la prime à la remise montre que « l’évaporation de la prime survient à mesure que la concurrence dans l’espace augmente. »

GBTC se situe actuellement autour de 50 $. Il est en hausse d’environ 52,6% jusqu’à présent en 2021. En comparaison, Bitcoin a plus que doublé au cours des 10 derniers mois. En d’autres termes, les investisseurs intéressés feraient probablement mieux d’investir directement dans BTC-USD.

Sur une note finale, Grayscale a récemment lancé une application auprès de la SEC pour convertir GBTC en un fonds négocié en bourse. Comme l’a récemment écrit Samuel O’Brient, contributeur d’InvestorPlace.com, d’autres sponsors de fonds ont également demandé le lancement d’un certain nombre d’ETF. En d’autres termes, 2022 est susceptible de devenir une autre année chargée pour les fans de crypto et les régulateurs.

A la date de publication, Tezcan Gecgil n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Tezcan Gecgil, Ph.D., a travaillé dans la gestion des investissements pendant plus de deux décennies aux États-Unis et au Royaume-Uni. En plus de ses études supérieures formelles dans le domaine, elle a également réussi les trois niveaux de l’examen Chartered Market Technician (CMT). Sa passion est pour le trading d’options basé sur l’analyse technique d’entreprises fondamentalement solides. Elle aime particulièrement mettre en place des appels couverts hebdomadaires pour générer des revenus.