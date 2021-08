3 façons de jouer des actions de GameStop en gains

in

Jeuxtop (NYSE :GME) les actions s’infiltrent pour la première fois depuis que le rapport sur les résultats de juin a envoyé les spéculateurs faire leurs valises. Le réveil a été aussi soudain que ses prédécesseurs et les actions GME sont maintenant de retour dans une tendance haussière avec des modèles techniques vierges. Sans le rapport trimestriel imminent, les acheteurs auraient le feu vert pour participer au prochain squeeze.

Mais, comme je l’ai dit, il y a cette affaire embêtante d’un événement volatil et incertain qui se profile à l’horizon. Les gains n’ont pas été bons pour GME cette année. Les deux derniers événements ont torpillé le titre, détruisant à lui seul son élan haussier.

À moins que quelque chose de dramatique n’ait changé dans les fondamentaux de l’entreprise au cours du dernier trimestre, il y a de bonnes chances que le rapport du 8 septembre se déroule de la même manière.

Et cela devrait effrayer les traders à court terme qui ne veulent pas supporter le risque.

Mais regarde. Je serai le premier à admettre qu’un échantillon de deux ne vaut guère la peine d’être lu. Peut-être que les deux derniers épisodes de revenus étaient un coup de chance, et la troisième fois, c’est le charme.

Peut-être que les dirigeants intrépides de Gamestop tireront un lapin du chapeau pour justifier la valorisation stratosphérique du titre. Des choses plus folles se sont produites. Plutôt que de tenter de deviner la direction de l’écart, convenons de ce qui suit :

Un : C’est un tirage au sort. Deux : ça va être volatile. Trois : Nous jouons dans le fond de la piscine ici.

Si vous avez envie de spéculer ici, voici vos trois choix.

La route sûre pour les transactions sur actions GME

A partir de mercredi, il reste six séances de bourse avant le rapport trimestriel. Dans le même temps, GME est sur le point de déclencher une configuration de cassure de base élevée. Depuis l’explosion à la hausse le 24 août, les prix ont fluctué latéralement dans une fourchette étroite. Ce type d’action sur les prix est extrêmement constructif et présage généralement plus de gains. Si vous pensez que les acheteurs tireront profit de l’action comme au dernier trimestre, le moment est venu de sauter le pas.

La fenêtre de temps étroite rend les transactions d’options délicates, je suggère donc d’acheter des actions directement. Placez un stop loss en dessous du bas de la base à 192 $ pour minimiser les dommages si les choses tournent mal. Ensuite, recherchez un gros pop au cours de la semaine prochaine et renflouer avant la fermeture du marché le 8 septembre. Cela évite complètement le drame des bénéfices.

La route à haute probabilité

Si vous êtes prêt à limiter vos gains en échange de vos chances de succès, alors cette prochaine idée est pour vous. Vendez des options de vente hors du cours. Considérez comme un pari que GME n’implosera pas complètement au cours du mois prochain. Il capitalise sur la volatilité implicite vertigineuse et la volonté des commerçants de payer le nez pour l’assurance.

L’échange: Vendez le put d’octobre de 75 $ pour 60 cents.

En vendant le put, vous vous engagez à acheter 100 actions de GME à 75 $. Là est le risque. Le marché ne calcule que 1% de chances que vous soyez affecté. En d’autres termes, il y a 99% de chances que vous empochiez les 60 $ de profit par contrat.

Le coup de lune

Disons que vous voulez parier sur des feux d’artifice. Plus précisément, vous pensez que GME pourrait à nouveau dépasser les 300 $. Dans ce cas, vous voudrez créer un spread qui génère des bénéfices époustouflants pour vous récompenser d’un pari aussi courageux. Les appels longs sont coûteux, vous voudrez donc entrer dans un commerce de spread pour compenser le coût.

L’échange: Achetez l’écart vertical d’achat haussier 250 $/300 $ d’octobre pour 9,75 $.

La perte maximale est de 9,75 $ et sera perdue si l’action GME est inférieure à 250 $ à l’expiration. Le gain maximum est de 40,25 $ et sera capturé si les prix dépassent 300 $ à l’expiration.

