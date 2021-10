3 façons de trader la croissance des jeux vidéo : ATVI, TTWO, HERO

On craignait que les ventes de jeux vidéo ne reculent après la pandémie. Cependant, cela n’est jamais arrivé. Au lieu de cela, les ventes n’ont fait que croître.

Rien qu’en septembre, l’industrie du jeu vidéo a vu ses ventes exploser à 4,36 milliards de dollars, selon le NPD Group. De plus, au premier semestre, les ventes ont atteint 28,9 milliards de dollars, soit une croissance de 15 % en glissement annuel. Et depuis le début de l’année (YTD) jusqu’en septembre, les ventes s’élèvent à 42,3 milliards de dollars, soit une croissance de 12% en glissement annuel. Voilà pour les craintes d’un ralentissement.

De plus, pour l’ensemble de l’année 2021, les ventes pourraient atteindre 61,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 10 % en glissement annuel.

De plus, avec la saison des achats des Fêtes dans quelques semaines et les nouvelles versions de jeux vidéo à venir, les ventes pourraient rester fulgurantes. Juste en novembre, nous verrons Battlefield 2042, Call of Duty : Vanguard, Star Wars : Knights of Old Republic et Forza Horizon 5.

Je ne vois pas grand-chose s’opposer à des ventes encore meilleures. Cela étant dit, certains des principaux titres de jeux vidéo à considérer incluent:

Activision Blizzard (NASDAQ :ATVI)

Take-Two Interactive (NASDAQ :DEUX)

ETF Global X sur les jeux vidéo et les eSports (NASDAQ :HÉROS)

Maintenant, plongeons-nous et examinons chacun de plus près.

Stock de jeux vidéo en vogue : Activsion Blizzard (ATVI)

Depuis le début de l’année, Activision Blizzard est passé d’un sommet d’environ 100 $ à un peu moins de 80 $.

N’aidant pas, le département californien de l’emploi équitable et du logement a déposé une plainte contre l’entreprise pour les mauvais traitements infligés à ses employées. L’entreprise se contenterait d’environ 18 millions de dollars. Un tel traitement de quiconque est répréhensible et dégoûtant. J’espère donc que l’entreprise a appris sa leçon – et une très chère.

Dans le même temps, il semble que l’ATVI ait intégré une bonne partie du chaos. Après avoir attrapé un soutien remontant au début de 2020, le stock de jeux commence tout juste à pivoter à la hausse. À partir d’un prix actuel de 79,09 $, j’aimerais voir l’action ATVI tester à nouveau 100 $, à court terme. Nous aurons également une meilleure idée de l’orientation lorsque la société publiera ses résultats du troisième trimestre le 2 novembre.

En août, les revenus nets ont bondi à 2,3 milliards de dollars contre 1,93 milliard de dollars en glissement annuel. Le bénéfice GAAP par action (EPS) était de 1,12 $ contre 75 cents en glissement annuel. Les marges d’exploitation se sont améliorées à 44%. De plus, selon l’analyste de Wedbush Securities Michael Pachter, « Activision avait lancé ‘Diablo II: Resurrected’ à la fin du trimestre, donc ils vont probablement surprendre à la hausse plus que les autres. ‘Candy Crush’ l’a également tué. Ainsi, les perspectives sont bonnes pour l’action ATVI.

Take-Two Interactive (TTWO)

Take-Two Interactive a été brûlant.

Depuis qu’il a atteint un creux d’environ 145 $, l’action a depuis atteint 181 $. À l’approche des vacances, j’aimerais le voir plus près de 210 $. C’est-à-dire s’il peut dépasser la résistance triple supérieure autour de 187,16 $ fixée fin mai. Non seulement la saison des achats des Fêtes pourrait-elle alimenter davantage la hausse, mais aussi son très populaire Grand Theft Auto V.

La société s’apprête à sortir une autre version du jeu pour les consoles Xbox Series X et Series S, et la PS5 de Sony d’ici mars de l’année prochaine. Couplé à d’autres succès tels que NBA 2K et Red Dead Redemption, vous pouvez voir pourquoi les ventes sont chaudes.

Nous verrons à quel point les choses pourraient devenir chaudes lorsque Take-Two publiera ses résultats le 3 novembre. Dans sa publication des résultats d’août, la société a publié des résultats meilleurs que prévu. Le bénéfice net s’est élevé à 152,3 millions de dollars, ou 1,30 dollar par action, contre 88,5 millions de dollars, ou 77 cents en glissement annuel. Cependant, tout n’était pas positif. Les revenus ont reculé de 2 % à 813,3 millions de dollars et les réservations nettes ont chuté de 29 % à 711,4 millions de dollars.

Pendant ce temps, les analystes recherchaient un BPA de 1,08 $ pour des réservations de 684,3 millions de dollars. Néanmoins, voyons si l’action TTWO peut continuer sur sa lancée dans la nouvelle année.

ETF Global X sur les jeux vidéo et les sports électroniques (HERO)

L’une de mes façons préférées de négocier n’importe quel secteur en vogue est avec un fonds négocié en bourse (ETF). Tout cela parce qu’ils offrent une plus grande exposition aux géants de l’industrie à un coût bien moindre. À 29,85 $ avec un ratio de dépenses de 0,50 %, l’ETF investit dans des sociétés qui développent ou publient des jeux vidéo, produisent du matériel informatique ou distribuent du contenu de jeux vidéo et d’esports.

Certains de ses principaux avoirs comprennent NVIDIA Corp. (NASDAQ :NVDA), Arts électroniques (NASDAQ :EA), Activision Blizzard, Take-Two Interactive et Netease Inc. (NASDAQ :NTES). Si je devais acheter 100 actions du FNB, cela me coûterait 2 985 $. Si je devais acheter seulement 100 actions de NVDA, cela me coûterait 24 830 $. Ainsi, non seulement l’ETF offre une plus grande exposition, mais il le fait à moindre coût.

