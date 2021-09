3 façons d’éviter l’épuisement professionnel en travaillant à domicile

Des millions d’Américains qui tentent de gérer le travail à domicile et des directives de santé en constante évolution ont un autre effet secondaire pandémique à équilibrer : l’épuisement professionnel.

Ni le stress pandémique ni l’épuisement ne sont nouveaux, mais les travailleurs en épuisement ressentent actuellement une différence. Avec des vaccinations en hausse et des cas de Covid-19 en baisse au début de l’été, de nombreuses personnes ont planifié avec enthousiasme une chute presque normale, en enlevant leurs masques, réserver un voyage et compter les jours jusqu’à ce qu’ils puissent revoir leurs collègues en personne. La variante delta très contagieuse, cependant, a anéanti ces espoirs : les cas augmentent à nouveau, et de nombreuses entreprises, dont Apple et Facebook, qui avaient précédemment annoncé un retour au pouvoir à l’automne ont maintenant repoussé leurs plans à 2022.

“La deuxième chute pandémique est presque pire que la première parce que beaucoup de gens espéraient et se préparaient à une lumière au bout du tunnel”, Laura Pendergrass, Ph.D., psychologue industrielle qui conseille les entreprises Fortune 500 , a déclaré à CNBC Make It. “Les gens étaient fatigués au début du verrouillage, mais c’est encore plus fatiguant de se concentrer sur le travail alors que le monde a toujours l’impression de dérailler 18 mois plus tard.”

Selon un récent sondage TINYpulse, environ 86 % des travailleurs à distance déclarent avoir subi un épuisement professionnel, contre environ 69 % des employés en personne.

Bien que le travail à domicile puisse parfois sembler impossible, nous pouvons apporter de petits changements à nos routines pour rendre notre travail (et notre vie) plus heureux et plus engageant. Ci-dessous, Pendergrass partage ses meilleurs conseils pour lutter contre l’épuisement professionnel tout en travaillant à distance :

Prenez le temps de recharger

La pandémie de Covid-19 n’a guère conduit à plus de congés – en fait, les recherches des équipes NordVPN ont révélé que les employés à distance accumulent 2,5 heures de travail supplémentaires chaque jour par rapport à leur horaire d’avant la pandémie.

Au lieu de cela, les travailleurs devraient passer au moins une heure par jour à s’éloigner de leurs écrans d’ordinateur et à faire une activité qu’ils aiment, dit Pendergrass. “Si vous travaillez à domicile, surtout pendant 18 mois, le travail peut s’infiltrer dans tous les coins de votre vie”, ajoute-t-elle. “Les pauses nous aident à faire une pause et à réajuster notre équilibre travail-vie personnelle.”

Commencez par une liste d’activités qui vous mettent de bonne humeur et réservez du temps dans votre emploi du temps, que ce soit le matin, au déjeuner ou entre les réunions, pour vous détendre. “Même 20 minutes pour faire une promenade, regarder une nouvelle émission de télévision ou lire un chapitre d’un livre peuvent aider à avoir de l’énergie et de la concentration”, explique Pendergrass. “Essayez différents types de pauses pour stimuler votre cerveau.”

Réécrivez votre liste de tâches

Faire face à une pandémie – en particulier tout en regardant un rythme familier et effrayant d’augmentation des cas de Covid-19 – peut sembler accablant. Faire face à une liste de tâches interminable au travail et à la maison ne fait qu’accumuler le stress inutile, dit Pendergrass. “La meilleure façon de lutter contre l’épuisement professionnel est de se fixer des objectifs gérables”, dit-elle. “Si votre objectif est de vous attaquer à un projet intense de plusieurs mois, cela ne vous apportera pas le renforcement mental positif dont vous avez besoin.”

Ces objectifs à court terme peuvent être tout ce qui peut être coché de votre liste de choses à faire d’ici la fin de la journée ou, tout au plus, la fin de la semaine, conseille Pendergrass, comme nettoyer votre cuisine, répondre aux e-mails ou planifier une rencontre avec un collègue. Faire des listes nous aide non seulement à naviguer dans le chaos de la vie, mais cela peut aider à apaiser l’anxiété et à renouveler notre sens du but, ajoute-t-elle, même lorsque nous sommes isolés de nos collègues et seuls lorsque nous travaillons à domicile.

S’attaquer à un nouveau projet

L’épuisement professionnel ne se produit pas seulement lorsque nous sommes submergés, il peut également nous surprendre lorsque nous avons l’impression de ne pas en faire assez. “Quand chaque jour est répétitif et monotone, cela peut conduire à l’épuisement professionnel”, explique Pendergrass. “Les travailleurs peuvent avoir l’impression qu’ils ne font rien de vraiment percutant, comme s’il n’y avait pas de ligne d’arrivée claire qu’ils puissent jamais franchir.”

Pour éviter l’épuisement professionnel, Pendergrass encourage les travailleurs à réfléchir à ce qu’ils peuvent faire pour renouveler leur sentiment d’espoir et d’action dans leur emploi actuel. « Demandez-vous : « Comment puis-je utiliser mes compétences de manière meilleure ou différente au travail ? » et « Que puis-je faire pour contribuer à l’entreprise d’une nouvelle manière, à laquelle d’autres personnes n’ont peut-être pas pensé ? » », dit-elle.

Les travailleurs devraient également explorer des projets parallèles ou des comités dans lesquels ils peuvent s’impliquer pour leur rappeler qu’ils sont capables d’avoir un impact positif sur le monde, même en ces temps difficiles. “C’est vraiment important de trouver de l’espoir”, dit Pendergrass. “Votre travail compte.”

Vérifier: 3 façons de rafraîchir votre espace WFH si votre retour au bureau a été repoussé indéfiniment

S’inscrire maintenant: Obtenez plus d’informations sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire