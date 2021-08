3 façons dont les traders utilisent les contrats à terme Bitcoin pour générer des bénéfices Crypto new media

in

Chaque fois que des données sont disponibles sur la liquidation des contrats à terme, de nombreux investisseurs et analystes novices concluent instinctivement qu’il s’agit de joueurs dégénérés utilisant un effet de levier élevé ou d’autres instruments risqués. Il ne fait aucun doute que certaines bourses de produits dérivés sont connues pour inciter le commerce de détail à utiliser un effet de levier excessif, mais cela ne tient pas compte de l’ensemble du marché des produits dérivés.

Récemment, des investisseurs inquiets comme Nithin Kamath, fondateur et PDG de Zerodha, se sont demandé comment les bourses de produits dérivés pouvaient gérer une volatilité extrême tout en offrant un effet de levier 100x.

Lorsqu’une plate-forme offre un effet de levier ou des fonds au client pour acheter plus que l’argent sur le compte, la plate-forme prend un risque de crédit. Avec des bourses Crypto offrant un effet de levier de 10 à 100x (futures), des jours comme aujourd’hui, je me demande qui surveille la position de liquidité de ces plateformes 1/2 – Nithin Kamath (@Nithin0dha) 19 mai 2021

Le 16 juin, le journaliste Colin Wu a tweeté que Huobi avait temporairement réduit l’effet de levier de négociation maximal à 5x pour les nouveaux utilisateurs. À la fin du mois, la bourse avait interdit aux utilisateurs basés en Chine de négocier des produits dérivés sur la plateforme.

Après quelques pressions réglementaires et d’éventuelles plaintes de la communauté, les contrats à terme de Binance ont limité le trading de l’effet de levier des nouveaux utilisateurs à 20x le 19 juillet. Une semaine plus tard, FTX a suivi la décision citant “des efforts pour encourager le trading responsable”.

Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a affirmé que la position de levier ouverte moyenne était d’environ 2x et que seule “une infime fraction de l’activité sur la plate-forme” serait affectée. On ne sait pas si ces décisions ont été coordonnées ou même mandatées par un régulateur.

Cointelegraph a précédemment montré comment la volatilité typique de 5% d’une crypto-monnaie provoque la liquidation régulière de positions à effet de levier 20x ou plus. Ainsi, voici trois stratégies souvent utilisées par les traders professionnels qui sont souvent plus conservatrices et assertives.

Les commerçants sur marge conservent la plupart de leurs pièces sur des portefeuilles rigides

La plupart des investisseurs comprennent l’avantage de maintenir la part la plus élevée possible de pièces sur un portefeuille froid, car empêcher l’accès Internet aux jetons diminue considérablement le risque de piratage. L’inconvénient, bien sûr, est que cette position pourrait ne pas atteindre l’échange à temps, surtout lorsque les réseaux sont encombrés.

Pour cette raison, les contrats à terme sont les instruments préférés que les traders utilisent lorsqu’ils souhaitent réduire leur position lors de marchés volatils. Par exemple, en déposant une petite marge comme 5% de leurs avoirs, un investisseur peut en tirer un effet de 10x et réduire considérablement son exposition nette.

Ces traders pourraient alors vendre leurs positions sur les bourses au comptant plus tard après l’arrivée de leur transaction et fermer simultanément la position courte. L’inverse devrait être fait pour ceux qui cherchent à augmenter soudainement leur exposition en utilisant des contrats à terme. La position sur dérivés serait fermée lorsque l’argent (ou les pièces stables) arriverait à l’échange au comptant.

Forcer les liquidations en cascade

Les baleines savent que lors de marchés volatils, la liquidité a tendance à être réduite. En conséquence, certains ouvriront intentionnellement des positions à fort effet de levier, s’attendant à ce qu’elles soient résiliées de force en raison de marges insuffisantes.

Alors qu’ils perdent «apparemment» de l’argent sur le commerce, ils avaient en fait l’intention de forcer des liquidations en cascade pour faire pression sur le marché dans leur direction préférée. Bien sûr, un trader a besoin d’une grande quantité de capital et potentiellement de plusieurs comptes pour exécuter un tel exploit.

Les traders à effet de levier profitent du «taux de financement»

Les contrats perpétuels, également appelés swaps inverses, ont un taux intégré généralement facturé toutes les huit heures. Les taux de financement garantissent l’absence de déséquilibres liés au risque de change. Même si les intérêts ouverts des acheteurs et des vendeurs correspondent à tout moment, l’effet de levier réel utilisé peut varier.

Lorsque les acheteurs (longs) sont ceux qui demandent plus de levier, le taux de financement devient positif. Par conséquent, ces acheteurs seront ceux qui paieront les frais.

Les teneurs de marché et les bureaux d’arbitrage surveilleront en permanence ces taux et ouvriront éventuellement une position de levier pour collecter ces frais. Bien que cela semble facile à exécuter, ces traders devront couvrir leurs positions en achetant (ou en vendant) sur le marché au comptant.

L’utilisation de produits dérivés nécessite des connaissances, de l’expérience et, de préférence, un trésor de guerre important pour résister aux périodes de volatilité. Cependant, comme indiqué ci-dessus, il est possible d’utiliser l’effet de levier sans être un trader imprudent.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques. Vous devez effectuer vos propres recherches avant de prendre une décision.