3 façons rapides de libérer de l’espace de stockage sur votre iPhone – .

Apple a toujours été étonnamment avare en matière de stockage sur l’iPhone. Même aussi récemment qu’en 2016, qui a vu la sortie de l’iPhone 6s, les modèles d’iPhone d’entrée de gamme étaient toujours livrés avec seulement 16 Go de stockage.

Depuis lors, Apple a heureusement augmenté la quantité de stockage sur les modèles d’iPhone d’entrée de gamme. Aujourd’hui, tout nouvel iPhone que vous achetez aura au moins 64 Go de stockage. Et bien que ce soit une augmentation bienvenue par rapport à l’époque où beaucoup de gens devaient se contenter de 16 Go dérisoires, la réalité est que 64 Go à l’ère d’aujourd’hui ne sont tout simplement pas suffisants. Lorsque vous prenez en compte les applications gourmandes en stockage, les photos haute résolution et la vidéo 4K, il est remarquablement facile de pousser rapidement un appareil de 64 Go à la limite.

Si vous vous trouvez dans cette position – ou même si vous avez un iPhone de 512 Go presque plein – la bonne nouvelle est qu’il existe quelques petites astuces dont vous pouvez profiter pour libérer immédiatement de l’espace sur votre iPhone.

Nettoyer l’application Messages

Dès le départ, vous voudrez voir la quantité de pièces jointes qui vous sont envoyées via Messages. Surtout si vous avez tendance à envoyer ou à recevoir des fichiers vidéo volumineux ou même des photos à vos amis et à votre famille, les messages peuvent facilement gruger votre capacité de stockage. J’ai moi-même été choqué de voir que l’application Messages sur mon iPhone occupe plus de 20 Go d’espace de stockage.

Pour résoudre ce problème, accédez simplement à Paramètres> Stockage iPhone, puis faites défiler jusqu’à l’application Messages. En le sélectionnant, vous verrez une option pour examiner les pièces jointes volumineuses avec une indication de la quantité de stockage occupée par ces pièces jointes. Si vous sélectionnez cette option, vous pouvez parcourir toutes les pièces jointes que quelqu’un vous a déjà envoyées via Messages et les supprimer fichier par fichier en faisant glisser vers la gauche une pièce jointe que vous souhaitez supprimer.

Et pour éviter que les messages reprennent lentement mais sûrement de l’espace à l’avenir, vous pouvez activer une fonctionnalité permettant de supprimer les messages d’anciennes conversations après un an ou 30 jours. Vous pouvez accéder à cette fonctionnalité en accédant à Paramètres> Messages> Conserver les messages. La valeur par défaut est définie sur «Forever» mais peut être modifiée d’un simple toucher.

Décharger les applications inutilisées

Il s’agit d’une fonctionnalité astucieuse qui vous permet de supprimer des applications de votre iPhone et de les télécharger à nouveau à une date ultérieure. Notez que tous les documents et données associés à l’application seront enregistrés afin que vous ne perdiez aucune information. C’est une excellente solution si vous êtes dans une situation difficile et que vous avez vraiment besoin d’autant d’espace de stockage que possible.

Pour en profiter, allez simplement dans Paramètres> Général> Stockage, puis activez le paramètre «Décharger les applications inutilisées». Si vous avez tendance à télécharger une tonne d’applications et à les oublier, il y a de fortes chances que vous ayez des tonnes de stockage gaspillées sur des applications que vous n’utilisez pas ou que vous n’avez pas oublié.

Supprimer définitivement les photos et vidéos supprimées

Lorsque vous supprimez des photos ou des vidéos de l’application Photos, elles ne sont pas automatiquement supprimées de votre appareil. Au contraire, ils entrent temporairement dans un album intitulé Récemment supprimé. L’idée derrière cela est qu’Apple vous donne 30 jours pour récupérer toutes les photos ou vidéos que vous avez supprimées accidentellement. Cela dit, si vous êtes dans une situation difficile et que vous avez besoin d’espace de stockage supplémentaire dès que possible, vous pouvez supprimer manuellement ces fichiers en ouvrant l’application Photos, en sélectionnant des albums et en faisant défiler jusqu’à l’album récemment supprimé. Une fois là-bas, vous pouvez appuyer sur «Sélectionner» dans le coin supérieur droit, puis sur «Supprimer tout» dans le coin inférieur gauche.

Incidemment, il y a une rumeur selon laquelle Apple pourrait offrir une option de stockage de 1 To sur ses modèles d’iPhone 13 Pro plus tard cette année.

