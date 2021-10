3 facteurs qui pourraient déclencher la prochaine hausse du prix du bitcoin

Le prix du Bitcoin a augmenté de plus de 60% depuis le début de l’année. Pourtant, il est en baisse de près de 30% depuis le pic d’avril. Avec seulement quelques mois avant la fin de l’année, les prédictions volent à gauche et à droite sur le prix de l’actif à ce stade.

L’un des modèles les plus populaires – le Stock-to-Flow – voit BTC exploiter un territoire à six chiffres d’ici la fin décembre. Si le bitcoin devait atteindre des sommets aussi invisibles et inimaginables (jusqu’à récemment, au moins), il devrait plus que doubler sa valeur en quelques mois.

En tant que tel, le créateur du modèle a récemment décrit certaines des raisons potentielles qui pourraient propulser une augmentation aussi impressionnante.

Approbation Bitcoin ETF aux États-Unis

L’un des sujets les plus discutés dans le domaine des crypto-monnaies au cours de l’année écoulée est peut-être de savoir si la Securities and Exchange Commission des États-Unis approuvera (bientôt) un fonds négocié en bourse qui suit les performances du bitcoin. Il est devenu encore plus populaire après que le Canada et le Brésil ont donné leur feu vert à ces produits plus tôt en 2021.

La SEC a reçu d’innombrables demandes depuis 2016. Elle les a presque toutes rejetées jusqu’à l’année dernière, mais en 2021, elle a une nouvelle approche – retarder les décisions. Ceci, les indices de Gary Gensler et le fait que de nombreux analystes affirment qu’un ETF BTC Futures pourrait être imminent, ont conduit à des spéculations selon lesquelles un tel produit pourrait effectivement être approuvé d’ici la fin de cette année.

Si cela se produit, cela légitimerait la principale crypto-monnaie parmi de nombreux investisseurs et institutions financiers traditionnels, car ils seront exposés à l’actif via un ETF Bitcoin bien réglementé. En tant que tel, les implications d’un tel mouvement pourraient en effet conduire à une appréciation substantielle du prix de l’actif sous-jacent.

Securities and Exchange Commission, SEC, bâtiment à Washington DC.

Adoption massive

L’adoption est un autre mot crucial cette (et dernière) année. PlanB a évoqué la légalisation du bitcoin au Salvador, alors que le pays est entré dans l’histoire en septembre lorsqu’il est devenu le premier pays à le faire.

Jusqu’à présent, l’utilisation du BTC augmente rapidement, du moins selon le président salvadorien Nayib Bukele. En tant que tel, le créateur de S2F a souligné que si un autre pays devait suivre cet exemple, cela pourrait augmenter le prix de la crypto-monnaie.

Même s’il ne s’agit pas d’un pays, un nom bien connu pourrait faire de même. Nous avons vu par le passé comment le prix de la BTC pouvait fluctuer lorsque des noms comme Elon Musk en parlaient. Ainsi, au cas où la communauté crypto obtiendrait un nouveau Michael Saylor, le bitcoin pourrait en effet augmenter rapidement.

L’adoption pourrait également provenir d’une entreprise géante comme Apple, Amazon, Google ou Microsoft. Un récent faux rapport affirmant que Walmart permettrait les paiements en Litecoin a fait augmenter le BTC de quelques milliers de dollars en quelques minutes.

Bien qu’il s’avère être un faux (qui a fait chuter le prix du bitcoin tout aussi rapidement), on ne peut qu’imaginer ce qui se passerait si l’une des plus grandes organisations au monde rejoignait le train crypto.

Demi-tour depuis la Chine

Cela semble être le scénario le plus inimaginable pour le moment. La Chine est contre l’espace des crypto-monnaies depuis presque aussi longtemps qu’il existe. Cette année, cependant, le pays est passé à un tout autre niveau en s’attaquant aux mineurs d’actifs numériques, au commerce et à tout le reste.

Les mineurs ont dû chercher d’autres maisons, ce qui a eu des effets négatifs temporaires sur le réseau BTC. De nombreux échanges centralisés de crypto-monnaie ont dû interrompre les services pour les utilisateurs chinois.

La nation la plus peuplée du monde, connue pour son aversion pour les produits décentralisés ou les entités Internet largement acceptées, développe sa propre monnaie numérique de banque centrale. Il fonctionnera de manière totalement différente du bitcoin, ce qui signifie qu’il permettra au gouvernement de conserver le contrôle de toutes les transactions.

Par conséquent, les chances d’un revirement chinois semblent faibles, voire nulles. Cependant, cela pourrait ne pas être nécessaire. Les États-Unis – le plus grand pays du monde en termes de PIB nominal – ont déjà déclaré qu’ils ne suivraient pas la même voie, ce qui a eu un impact positif sur les marchés.

Que dit l’histoire

Bitcoin se situe actuellement en dessous de 50 000 $. S’il doit atteindre 100 000 $ d’ici la fin décembre, cela signifierait qu’il doit augmenter en valeur de plus de 100 %. Cela semble être une tâche ardue, étant donné qu’il reste moins de trois mois.

Pourtant, l’histoire a montré que la principale crypto-monnaie est capable d’augmentations aussi impressionnantes. Il y a exactement un an, il s’échangeait à 10 500 $. Cependant, il a connu une croissance massive à la fin de 2020 et a terminé l’année à 29 000 $. D’un point de vue en pourcentage, il s’agit d’une augmentation de 175 % sur la même période.

