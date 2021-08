3 films à la mode cette semaine

Netflix : 3 films tendance cette semaine | Instagram

A cette occasion, nous vous ferons part de trois meilleurs films sur la plate-forme Netflix qui étaient une tendance cette semaine, alors continuez à lire au cas où vous n’en auriez pas encore vu et vous pouvez sortir de l’ennui.

Comme vous pouvez le voir, des centaines et des centaines de films, séries, documentaires et émissions spéciales sont visionnés chaque semaine sur la populaire plate-forme de streaming Netflix. Ainsi, avant et après chaque week-end, des tendances de visionnage sont générées.

Cela peut vous intéresser: HBO, Disney + et Amazon Prime Video en avant-première le week-end

Il convient de noter que ce comportement dans les visualisations est partagé par ce service via sa section tendances, qui est mise à jour au jour le jour, bien qu’elle change drastiquement tous les vendredis et lundis.

C’est pour cette raison que nous vous laissons ci-dessous les trois films les plus regardés cette semaine avant le début du week-end et qu’ils sont parfaits à regarder sur Netflix du 13 au 15 août.

Alors sans plus tarder, mentionnons les trois films qui ont été le plus vus cette semaine :

1

Le nuage

2021 -Just Philippot

Cherchant à sortir sa ferme de la faillite, une mère célibataire se lance dans l’élevage de sauterelles comestibles.

Mais au fil du temps, il commence très vite à développer une relation obsessionnelle avec ces insectes.

2

Mouvement mortel

2021 – Peter Winther

Ce film raconte l’histoire d’un jeune couple qui accepte une curieuse proposition.

Ils devront y emménager dans la maison de leurs rêves pour sauver leur relation, mais bientôt des événements étranges révèlent le passé mouvementé de cette nouvelle maison.

3

Les deux reines

2018 – Josie Rourke

Il s’agit d’un film qui raconte l’histoire biographique de la rivalité entre deux femmes notables de l’histoire britannique : Elizabeth I (Margot Robbie) et sa cousine Maria Estuardo (Saoirse Ronan).

The Two Queens (Mary Queen of Scots) est un film de 2018, il a été produit au Royaume-Uni. Il dure 124 minutes, réalisé par Josie Rourke, avec des performances de Saoirse Ronan, Margot Robbie, Joe Alwyn, Jack Lowden et est disponible sur Netflix.