3 films à venir sur Netflix ⋆ .

Si vous êtes comme moi, RL Stine fait partie de votre vie depuis longtemps. Et je ne parle pas que de chair de poule. Je parle d’histoires de Fear Street comme The Stepsister ou The Wrong Number. C’étaient les livres que je recevais de la bibliothèque et qui m’effrayaient à chaque tour de page. Maintenant, Netflix donne vie aux fantômes avec un événement de trilogie d’horreur basé sur les livres de Fear Street. Et personnellement, je suis ici pour ne pas attendre octobre pour plus d’horreur.

Le premier film de la trilogie, Fear Street Part 1: 1994 sortira le 2 juillet. Le deuxième film de la trilogie, Fear Street Part 2: 1978 sera présenté en première le 9 juillet. Et enfin, Fear Street Part 2: 1666 sera présenté en première le 16 juillet. S’étendant sur plus de 300 ans, cette trilogie s’ouvre en 1994 avec un groupe d’adolescents qui découvrent qu’ils pourraient être les prochaines cibles dans leur ville en raison d’un danger qui a hanté leur maison depuis des générations.

La trilogie Fear Street sera dirigée par Leigh Janiak, surtout connue pour l’émission de MTV Scream: The TV Series. Et selon IGN, Fear Street a été filmé au cours d’un été fou et sanglant en 2019. «C’est un rêve que le public puisse maintenant vivre l’histoire de la même manière – dos à dos, avec seulement une semaine d’attente entre les deux. J’ai hâte d’accueillir tout le monde dans le monde de Fear Street en 1994, 1978 et 1666! »

Ce qui m’enthousiasme le plus, et ce qui semble également être enthousiasmé par RL Stine, c’est que ces films ne seront pas classés PG. Ils seront notés R! Selon un communiqué de presse officiel, RL Stine a déclaré: «Les lecteurs savent que la série de livres est classée PG. Mais les films sont classés R. Cela signifie beaucoup plus de sensations fortes et beaucoup plus de terreur! J’ai vu la trilogie épique de Leigh Janiak sortir sur Netflix en juillet et je peux vous dire que les frayeurs et les SCREAMS sont plus que ce à quoi je m’attendais. Quel plaisir de voir les horreurs de Shadyside prendre vie! »

La trilogie Fear Street rejoint les 70 films sortis en 2021, sur la base de son modèle pour sortir un nouveau film chaque semaine. Et avec une gamme de Maya Hawke, Sadie Sink, Charlene Amoia et Kiana Madeira, pour ne nommer que quelques acteurs de cette trilogie, nous allons passer un bon moment avec beaucoup de cris, de mort et de chaos.

(image: Netflix)

