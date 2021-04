3 fois plus de chiffres cryptographiques figurent sur la liste des milliardaires Forbes 2021 que l’année dernière

Forbes a publié sa liste annuelle de milliardaires le 6 avril, le suzerain d’Amazon Jeff Bezos et ses 177 milliards de dollars en tête de liste pour la quatrième année consécutive.

Annonce de la 35e liste annuelle des milliardaires mondiaux de Forbes – Les plus riches de 2021 #ForbesBillionaires https://t.co/Sc7ie8JlQI pic.twitter.com/YniOjfZwSi – Forbes (@Forbes) 6 avril 2021

La «ruée vers l’or numérique» a vu neuf nouveaux milliardaires de la cryptographie rejoindre la liste Forbes, portant le total à 12 (selon que vous comptez les jumeaux Winklevoss comme une ou deux entrées). liste

Sam Bankman-Fried – Nouveau venu

Sam Bankman-Fried est le crypto-milliardaire le plus riche, avec une valeur nette de 8,7 milliards de dollars. Bankman-Fried a fondé la société de négoce Alameda Research et la populaire bourse de produits dérivés FTX. Le joueur de 29 ans a fait des vagues dans l’espace cryptographique, FTX ayant récemment remporté les droits de dénomination du stade natal de Miami Heat pendant 19 ans. Cointelegraph a récemment classé Bankman-Fried comme la troisième personnalité la plus influente de la cryptographie pour 2020.

Les jumeaux Winklevoss – Nouveaux arrivants

Cameron et Tyler Winklevoss ont une valeur nette de 3 milliards de dollars chacun et ont commencé à investir dans Bitcoin en 2012. Les frères ont poursuivi Mark Zuckerberg de Facebook pour vol de propriété intellectuelle en 2004 et ont remporté un règlement de 65 millions de dollars qu’ils ont utilisé pour investir dans Bitcoin. Ils ont lancé l’échange de crypto Gemini en 2014 et ont acheté Nifty Gateway en novembre 2019.

Chris Larsen – Retourné

Larsen, cofondateur de Ripple Labs, a vu sa valeur nette passer de 2,6 milliards de dollars à 3,4 milliards de dollars au cours de l’année écoulée.

Larson et le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, luttent contre un différend en cours avec la SEC concernant le XRP et les offres de titres non enregistrés. Cependant, le procès de la SEC contre Ripple n’a pas semblé trop affecter son jeton, le XRP ayant augmenté de 387% au cours des 12 derniers mois.

Jed McCaleb – Nouveau venu

McCaleb est un autre co-fondateur de Ripple et détiendrait 3,4 milliards de XRP et 1 milliard de Stellar Lumens – la crypto-monnaie qu’il a fondée après avoir quitté Ripple – avec ses avoirs totalisant une valeur nette de 2 milliards de dollars. Cointelegraph a rapporté que McCaleb avait vendu pour 400 millions de dollars de ses avoirs XRP rien qu’en 2020.

Michael Saylor – Nouveau venu

Saylor est le PDG de la société cotée MicroStrategy et a cofondé le géant du logiciel en 1989, et a maintenant une valeur nette de 2,3 milliards de dollars. Saylor est devenu le principal défenseur des entreprises détenant Bitcoin dans leurs bilans. Depuis son premier achat de Bitcoin en août 2020, Microstrategy a investi 2,226 milliards de dollars, portant son total à 91579 Bitcoins à un coût moyen de 24311 $ par Bitcoin.

MicroStrategy a acheté environ 253 bitcoins supplémentaires pour 15,0 millions de dollars en espèces à un prix moyen d’environ 59 339 dollars par #bitcoin. Au 05/04/2021, nous avons #hodl ~ 91579 bitcoins acquis pour ~ 2,226 milliards de dollars à un prix moyen de ~ 24311 $ par bitcoin. $ MSTRhttps: //t.co/OMQMhA85xw – Michael Saylor (@michael_saylor) 5 avril 2021

Brain Armstrong – Retourné

Armstrong est le PDG et co-fondateur de Coinbase et sa valeur nette est passée de 1 milliard de dollars à 6,5 milliards de dollars en 12 mois. Coinbase a également connu une année fructueuse, générant 1 milliard de dollars de revenus, et il est prévu pour une cotation directe dans une semaine. Cela valorisera les actions d’Armstrong quelque part au nord de 14 milliards de dollars, ce qui signifie qu’il pourrait bien figurer en tête de la liste des crypto milliardaires l’année prochaine.

Fred Ersham – Nouveau venu

Ersham a cofondé Coinbase avec Brian Armstrong en 2012 et a quitté la société en 2017. Il est maintenant membre du conseil d’administration de la société et sa participation de 6% est estimée à 1,9 milliard de dollars.

Changpeng Zhao

Zhao est le fondateur du plus grand échange de crypto Binance et détient une participation estimée à 30% dans la société. La valeur nette de Zhao est de 1,9 milliard de dollars et la ruée vers l’or numérique a été bénéfique pour le fondateur de Binance, Binance Coin devenant le deuxième plus grand altcoin en termes de capitalisation boursière. Zhao a révélé plus tôt cette semaine qu’il détenait près de 100% de son portefeuille en crypto.

Matthew Roszak – Nouveau venu

Roszak est le président et co-fondateur de la société de technologie blockchain Bloq et est un investisseur de premier plan dans la crypto et la blockchain. Roszak est également membre fondateur de Tally Capital, une société d’investissement privée axée sur la cryptographie et a une valeur nette de 1,5 milliard de dollars.

Tim Draper – Nouveau venu

Draper est un évangéliste crypto avec une valeur nette de 1,5 milliard de dollars. Il a acheté pour 18,7 millions de dollars de Bitcoin en 2014 après sa confiscation du marché noir de la Route de la Soie. Draper a également été l’un des principaux investisseurs du projet Tezos et a cofondé Draper Fisher Jurvetson, une société d’investissement de premier plan dans les startups technologiques en démarrage.

Barry Silbert – Nouveau venu

Silbert a fondé le conglomérat de crypto Digital Currency Group en 2015 et a une valeur nette de 1,6 milliard de dollars. Le DCG possède la société de gestion d’actifs Grayscale Bitcoin Trust, qui compte actuellement 46 milliards de dollars d’actifs sous gestion.