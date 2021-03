3 fonds Bitcoin désormais autorisés pour l’investissement client par Morgan Stanley ⋆ Crypto new media

Morgan Stanley rejoint la liste croissante des sociétés de financement traditionnelles lourdes qui se lancent dans l’espace de la crypto-monnaie. Le moment ne pourrait pas être meilleur, car le prix de la première crypto-monnaie au monde ne fait qu’augmenter, ce qui attire l’attention de nombreux investisseurs fortunés.

Trois nouveaux FUnds BTC disponibles pour les clients de Morgan Stanley

Tel que rapporté par CNBC, Morgan Stanley avait révélé à ses conseillers financiers qu’elle allait ouvrir l’accès à trois nouveaux fonds. Ces fonds permettront chacun la propriété de Bitcoin à travers eux.

Grâce à un mémo interne, il est révélé que les clients de Morgan Stanley à l’extrémité la plus riche du spectre, et qui eux-mêmes sont partisans d’un niveau de «risque agressif» nécessaire pour cela, peuvent participer. Ces investisseurs doivent déjà disposer d’un minimum de 2 millions de dollars d’actifs et peuvent investir jusqu’à 2,5% de leur richesse nette dans divers fonds Bitcoin.

Une action inévitable de Morgan Stanley

Morgan Stanley, comme le révèlent les «sources sans nom» de CNBC, offrira un total de trois fonds Bitcoin à leurs clients. Deux de ces fonds proposés proviendront de la société de cryptographie Galaxy Digital, fondée par Mike Novogratz. Le troisième fonds Bitcoin est une coentreprise de NYDIG, une société Bitcoin, et de FS Investments, un gestionnaire d’actifs.

Ces mystérieux initiés ont également mis en évidence l’inévitabilité générale de ce déménagement de la banque d’investissement. Cela est dû au simple fait que les investisseurs ont augmenté leur demande de produits cryptographiques et étaient déjà axés sur l’investissement dans l’espace. En termes simples: si Morgan Stanley ne le faisait pas, ces investisseurs trouveraient un endroit qui le fera.

Même Morgan Stanley lui-même est dans le train du battage médiatique, augmentant à plusieurs reprises son exposition aux crypto-monnaies. La branche d’investissement de 150 milliards de dollars de Morgan Stanley, Counterpoint Global, a récemment injecté 500 millions de dollars au sein de MicroStrategy, la société de veille économique qui a converti la totalité de son solde de trésorerie en Bitcoin.

Wall Street grandit dans l’appétit de BTC

La décision de Morgan Stanley d’ouvrir l’accès aux fonds Bitcoin a ajouté plus d’élan à l’augmentation globale de l’intérêt des banques de Wall Street en général. Toutes ces institutions ont régulièrement vu le Bitcoin et les crypto-monnaies indirectement comme une chose positive au cours de ces derniers mois.

Le mois dernier, BNY Mellon a révélé qu’il prévoyait de fournir un «service intégré» pour diverses crypto-monnaies à ses clients. Cela couvrirait les crypto-monnaies classiques, mais pourrait également s’étendre jusqu’aux pièces stables.

Même Goldman Sachs s’y met: déclarant qu’il rouvrira un bureau de négociation pour se consacrer à la création de marché de crypto-monnaie. Tout cela, à son tour, constituera une force motrice clé derrière l’intégration traditionnelle des crypto-monnaies.