3 FPI à haut rendement pour les investisseurs à la recherche de revenus supplémentaires

Les investisseurs en revenu sont dans une position difficile. Les taux d’intérêt restent proches de zéro, ce qui signifie que les rendements des titres à revenu fixe ont baissé au cours des dernières années. En ce qui concerne les actions, la remontée vers des sommets historiques sur le marché a causé le rendement du dividende moyen du S&P 500 l’indice baisse à environ 1,3 %. C’est pourquoi les investisseurs à la recherche de niveaux de revenus plus élevés peuvent se tourner vers les FPI à haut rendement.

Les fiducies de placement immobilier, ou FPI en abrégé, offrent généralement des rendements de dividendes élevés, car elles sont tenues de verser la quasi-totalité de leurs bénéfices aux actionnaires. Cela se traduit par des ratios de distribution élevés, mais aussi des rendements élevés qui sont régulièrement plusieurs fois supérieurs à ceux du marché au sens large.

Et dans le cas des trois actions que nous examinerons ci-dessous, c’est certainement vrai, étant donné que ces trois actions ont des rendements supérieurs à ceux du marché, même par rapport à d’autres FPI. Elles sont:

Annaly Gestion du capital (NYSE :SEULEMENT)

Financement immobilier commercial Apollo NYSE :ARI)

Investisseurs Omega Santé (NYSE :OHI)

FPI : Annaly Capital Management (NLY)

Source : Shutterstock

Le premier sur notre liste de FPI est Annaly Capital Management, qui est une FPI qui investit dans des actifs financiers plutôt que dans des actifs physiques.

À cette fin, Annaly achète et détient des titres adossés à des créances hypothécaires d’agences, des actifs hypothécaires résidentiels sans agence, des prêts hypothécaires résidentiels, des prêts hypothécaires commerciaux et d’autres investissements immobiliers connexes.

La fiducie a été fondée en 1996, emploie 180 personnes, devrait générer environ 1,8 milliard de dollars de revenus cette année et se négocie avec une capitalisation boursière de 12,3 milliards de dollars. Ces chiffres font d’Annaly l’une des plus grandes FPI du marché.

Nous voyons Annaly avoir du mal à croître par rapport aux niveaux actuels de bénéfices, à la fois étant donné qu’elle a connu des baisses de bénéfices dans l’histoire récente, ainsi qu’un environnement défavorable pour les FPI à effet de levier telles qu’Annaly. Annaly emprunte de l’argent à court terme pour le prêter ensuite à long terme via ses investissements en titres, de sorte que l’écart qu’elle peut atteindre entre les taux à court et à long terme est absolument critique.

Lorsque les taux baissent – comme ils l’étaient dans un passé récent – les magasins d’investissement à effet de levier comme Annaly ont du mal à maintenir des spreads rentables. Avec des taux d’intérêt toujours très bas et une courbe des taux relativement plate, nous continuons de considérer qu’Annaly a du mal à croître et nous plaçons sa croissance annuelle des bénéfices à -0,2 %.

Annaly a une dette énorme, comme on pourrait s’y attendre pour un mREIT. Cependant, Annaly a travaillé ces dernières années pour utiliser le produit des titres pour rembourser sa dette, et sa dette nette est passée de 114 milliards de dollars en 2019 à 60 milliards de dollars fin septembre. Cependant, cela a également correspondu à une baisse des actifs, qui sont passés de 131 milliards de dollars à 77 milliards de dollars au cours de la même période. Annaly aura toujours beaucoup de dettes parce que c’est ainsi que fonctionne le modèle mREIT, mais cela peut aussi conduire à des bénéfices volatils.

Le ratio de distribution de l’action est actuellement d’environ 80 %, ce qui est acceptable pour une FPI étant donné que la fiducie doit remettre la quasi-totalité de ses bénéfices aux actionnaires. Annaly a réduit ses paiements plusieurs fois au cours de la dernière décennie, c’est donc quelque chose à garder à l’esprit. Mais le paiement actuel semble durable et l’action affiche actuellement un rendement massif de 10,2 %.

Financement immobilier commercial Apollo (ARI)

Source : Shutterstock

Ensuite, Apollo Commercial Real Estate Finance, une FPI qui est quelque peu similaire à Annaly en ce sens qu’il s’agit d’une mREIT, et non d’une société qui achète des propriétés physiques. Apollo crée, acquiert, investit et gère des prêts commerciaux, des financements subordonnés et des instruments de dette immobilière connexes.

La fiducie a été fondée en 2009, génère environ 270 millions de dollars de revenus et négocie avec une capitalisation boursière de 2,1 milliards de dollars.

Comme Annaly, Apollo a eu du mal à augmenter ses revenus ces dernières années. Le modèle commercial nécessite d’emprunter et d’investir le produit, donc le spread est primordial. Avec des taux d’intérêt encore assez bas, Apollo a enregistré des bénéfices relativement stables ces dernières années, à l’exclusion d’une baisse importante en 2020 liée à la pandémie. Nous prévoyons des bénéfices normalisés pour 2021.

Néanmoins, compte tenu des défis pour le secteur, nous constatons une contraction des bénéfices de 7,2% par an dans les années à venir, alors qu’Apollo a du mal à augmenter ses bénéfices par action. Les vents contraires de l’industrie avec les taux d’intérêt, ainsi qu’un nombre d’actions en augmentation rapide devraient limiter la croissance des bénéfices d’Apollo.

Le dividende d’Apollo est toujours très élevé par rapport aux bénéfices, car il a régulièrement versé plus de 100 % des bénéfices au cours de la dernière décennie, comblant le déficit avec des actions ordinaires nouvellement émises. Le dividende de la fiducie a été réduit à plusieurs reprises pour tenir compte de cela, et le paiement actuel est proche de 100 % des bénéfices projetés pour cette année, nous pensons donc qu’il pourrait y avoir d’autres réductions en cours.

Pourtant, Apollo affiche un rendement actuel de plus de 9%, donc en tant qu’action à revenu pur, il est toujours très attrayant.

FPI : Omega Healthcare Investors (OHI)

Source : Shutterstock

Enfin, nous avons Omega Healthcare Investors, une FPI qui investit dans des établissements de santé à long terme, tels que des soins infirmiers qualifiés et des résidences-services. Contrairement à Apollo et Annaly, Omega détient des propriétés physiques et opère avec une structure de bail triple net qui minimise les coûts d’exploitation pour Omega. Elle est active partout aux États-Unis et a également une petite présence au Royaume-Uni.

Omega a été fondée en 1992, génère environ 935 millions de dollars de revenus annuels et se négocie avec une capitalisation boursière de 7,2 milliards de dollars.

Nous prévoyons une croissance modeste pour Omega, atteignant 2 % par an dans un avenir prévisible. La fiducie bénéficie de tendances démographiques favorables en termes de croissance de la population dans les segments plus âgés. Ce sont les clients d’Omega qui ont besoin d’une sorte de résidence-services, fournissant une vague de demande qui, nous l’espérons, durera des décennies. Cela aide Omega à produire des flux de trésorerie fiables et, au fil du temps, il a généré des bénéfices et des dividendes croissants, qui, nous l’espérons, se poursuivront.

Omega a lentement augmenté son bilan ces dernières années, prenant un petit effet de levier supplémentaire lorsqu’une acquisition se présente. Le bilan d’Omega est à effet de levier, mais il faut s’y attendre des FPI. Nous ne considérons pas l’effet de levier d’Omega comme un problème, et son ratio de distribution est d’environ 80 % pour cette année. Dans cet esprit, nous considérons que le rendement du dividende de 8,9 % est sûr dans un avenir prévisible.

Dernières pensées

Les FPI peuvent offrir aux investisseurs une formidable génération de revenus, mais elles comportent leur propre ensemble de risques. Les FPI financières, telles qu’Annaly et Apollo, offrent un ensemble unique de caractéristiques de croissance et de risque par rapport aux FPI d’actifs physiques, telles qu’Omega.

Les trois FPI offrent des rendements de dividendes énormes, ainsi que des niveaux de croissance variables.

À la date de publication, Bob Ciura n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Bob Ciura travaille chez Sure Dividend depuis 2016. Il supervise tout le contenu de Sure Dividend et de ses sites partenaires. Avant de rejoindre Sure Dividend, Bob était analyste d’actions indépendant. Ses articles ont été publiés sur les principaux sites Web financiers tels que The Motley Fool, Seeking Alpha, Business Insider et plus encore. Bob a obtenu un baccalauréat en finance de l’Université DePaul et un MBA avec une concentration en investissements de l’Université de Notre Dame.