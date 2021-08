3 FPI de soins de santé produisant plus de 5 % de revenu

Les FPI de soins de santé ont considérablement sous-performé le marché au sens large au cours des 12 derniers mois en raison de l’impact de la crise des coronavirus sur leurs activités. Cependant, les investisseurs ne devraient pas rejeter ces actions, d’autant plus que le marché au sens large a doublé son creux l’an dernier et se négocie désormais à un niveau de valorisation élevé.

Si les FPI de santé souffrent actuellement de la pandémie, elles bénéficient d’une tendance séculaire forte, à savoir le vieillissement de la population américaine.

Par conséquent, les investisseurs ayant une perspective à long terme devraient profiter dès maintenant de la valorisation bon marché de ces actions. Dans cet article, nous analyserons les perspectives de trois FPI de soins de santé qui ont des rendements de dividendes élevés supérieurs à 5%.

Voici trois FPI de soins de santé à haut rendement à considérer :

Investisseurs Omega Santé (NYSE :OHI)

Propriétés LTC (NYSE :SLD)

Propriétés LTC (NASDAQ :SBRA)

FPI à haut rendement dans le secteur de la santé : Omega Healthcare Investors (OHI)

Omega Healthcare Investors génère plus de 80 % de ses revenus des établissements de soins infirmiers qualifiés et le reste de ses revenus des développements de logements pour personnes âgées. C’est le plus grand propriétaire d’établissements de soins infirmiers qualifiés aux États-Unis, avec 954 propriétés.

Omega a été fortement touchée par la crise du coronavirus, son taux d’occupation ayant baissé de 11% entre le début de la pandémie et janvier-2021. Cependant, grâce au déploiement massif de vaccins, le paysage des affaires s’est amélioré cette année. Le taux de contagion au sein des établissements de soins infirmiers qualifiés a chuté d’environ 95% depuis le pic de la pandémie tandis que l’occupation s’est améliorée de 3%.

Les premiers signes d’une reprise étaient évidents dans le dernier rapport sur les bénéfices d’Omega. Son chiffre d’affaires a augmenté de 0,4 % par rapport au trimestre de l’année dernière tandis que ses fonds d’exploitation par action ont augmenté de 5 %, passant de 0,81 $ à 0,85 $. Il est également remarquable que la FPI ait perçu 98 % de ses revenus locatifs au deuxième trimestre et 99 % de ses revenus locatifs en juillet. Grâce à sa reprise en cours après la pandémie, Omega est en bonne voie pour augmenter ses fonds d’exploitation par action de 5% cette année.

Dès que la pandémie se calmera, les investisseurs se concentreront sur la forte tendance séculaire qui soutient l’activité d’Omega, à savoir le vieillissement de la population américaine. Les baby-boomers ont commencé à avoir 75 ans en 2016, tandis que la population âgée de 65 ans et plus devrait passer de 17 % de la population totale des États-Unis en 2020 à 21 % d’ici 2030 et 22 % d’ici 2040. Cette tendance profitera grandement aux activités d’Omega, car il sera une demande accrue d’établissements de soins infirmiers qualifiés.

Mieux encore pour le FPI, la croissance de la demande pour ces installations dépassera l’offre de ces installations en raison des restrictions relatives aux certificats de besoin (CON) et aux moratoires sur les lits. Les installations certifiées sont restées stables pendant de nombreuses années, sans nouvelle offre nette. Globalement, Omega a des perspectives de croissance prometteuses à long terme.

Notamment, Omega a augmenté son dividende pendant 17 années consécutives et offre actuellement un rendement de dividende de 7,8%. Le ratio de distribution d’Omega est d’environ 78 % comme prévu pour 2021, ce qui est raisonnable dans l’univers des FPI. De plus, Omega a des échéances de dette bien échelonnées. Elle a également des baux à long terme avec ses exploitants, d’une durée moyenne de 9,0 ans.

Étant donné également que les expirations de baux sont minimales jusqu’en 2026, Omega devrait bénéficier de flux de trésorerie fiables au cours des cinq prochaines années. En conséquence, son dividende de 7,8% devrait être considéré comme sûr en l’absence d’une récession majeure.

Propriétés LTC (LTC)

LTC Properties investit dans des logements pour personnes âgées et des propriétés de soins infirmiers qualifiés. Son portefeuille se compose d’environ 50 % de résidences pour personnes âgées et 50 % de propriétés de soins infirmiers qualifiés. Le FPI possède 180 propriétés dans 27 États avec 30 partenaires d’exploitation.

LTC Properties fait face à un fort vent contraire en raison de la pandémie, qui a mis les exploitants des propriétés du FPI sous une forte pression. Au deuxième trimestre, les fonds d’exploitation par action des propriétés de SLD ont diminué de 25 % et ont manqué le consensus des analystes de 11 %. Senior Lifestyle, un exploitant de certaines propriétés, n’a pas payé ses obligations locatives au cours du trimestre et a ainsi nui aux résultats du FPI.

En revanche, dès que l’effet de la pandémie commencera à s’atténuer, LTC Properties bénéficiera du vieillissement de la population américaine. Cette croissance résulte du vieillissement de la génération des baby-boomers et de l’augmentation constante de l’espérance de vie grâce aux progrès soutenus des sciences médicales.

LTC Properties a la plupart de ses propriétés dans les États avec les augmentations prévues les plus élevées de la cohorte de 80+ au cours de la prochaine décennie. Étant donné également que cette catégorie d’âge a de loin le plus grand pouvoir d’achat, la croissance de la population dans cette catégorie profitera grandement à LTC Properties à long terme.

LTC Properties a augmenté son dividende à un taux annuel moyen de 3,7 % au cours de la dernière décennie et offre désormais un rendement de dividende de 6,5 %.

De plus, LTC Properties s’est avéré plus vulnérable à la pandémie qu’Omega Healthcare Investors. Par conséquent, alors que LTC Properties a le pouvoir financier de maintenir son dividende, le dividende comporte un peu plus de risques, notamment en cas de pandémie prolongée.

FPI de soins de santé à haut rendement : Sabra Health Care REIT (SBRA)

Sabra Health Care REIT possède environ 470 propriétés, qui sont principalement des établissements de soins infirmiers/traditionnels qualifiés loués à des exploitants en vertu de baux triple net, qui obligent le locataire à payer toutes les taxes foncières, l’assurance du bâtiment et l’entretien.

Tout comme les autres FPI de soins de santé, Sabra a été touchée par la pandémie. Au deuxième trimestre, ses fonds d’exploitation par action ont chuté de 5 % par rapport au trimestre de l’an dernier. En raison de l’impact soutenu de la pandémie sur ses activités, Sabra est sur le point d’annoncer une baisse d’environ 10 % de ses fonds d’exploitation par action cette année.

Du côté positif, le FPI a perçu 99,8 % de ses revenus locatifs prévus depuis le début de la pandémie. Bien qu’il ait offert des reports de loyer minimes, il n’a accordé aucune concession permanente. De plus, il a reçu une aide financière matérielle du gouvernement, car ses installations sont considérées comme critiques.

Dès que la crise des coronavirus disparaîtra de l’horizon, Sabra devrait revenir en mode croissance grâce au vent arrière séculaire susmentionné du vieillissement de la population américaine. La cohorte de 75 ans et plus devrait être le segment de la population à la croissance la plus rapide, tandis que l’espérance de vie moyenne devrait passer de 79,4 ans en 2015 à 81,7 ans d’ici 2030.

En raison de la pandémie, Sabra a réduit son dividende de 33% au début de l’année dernière. Néanmoins, il offre toujours un rendement de dividende attrayant de 7,4 %. Le FPI a un ratio de distribution raisonnable de 75 %, un fort ratio de couverture des intérêts de 5,2 et il a réduit son ratio de levier financier (dette nette sur BAIIA) de 5,69 en 2018 à 4,84. Par conséquent, son dividende réduit doit être considéré comme sûr en l’absence d’une pandémie prolongée.

Dernières pensées

Les FPI de soins de santé sont en disgrâce ces derniers temps en raison de l’impact du coronavirus sur leurs opérations. Ces vents contraires temporaires présentent généralement de grandes opportunités d’investissement. Ceux qui pensent que la pandémie va bientôt s’apaiser seront fortement récompensés en bloquant les rendements attrayants des trois FPI de soins de santé ci-dessus.

Le rendement du dividende de près de 8 % d’Omega en fait le plus attrayant des 3 FPI de soins de santé ici, grâce à la résilience supérieure de ce FPI pendant la pandémie ainsi qu’à son bilan supérieur.

À la date de publication, Bob Ciura n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Bob Ciura travaille chez Sure Dividend depuis 2016. Il supervise tout le contenu de Sure Dividend et de ses sites partenaires. Avant de rejoindre Sure Dividend, Bob était un analyste indépendant des actions. Ses articles ont été publiés sur les principaux sites Web financiers tels que The Motley Fool, Seeking Alpha, Business Insider et plus encore. Bob a obtenu un baccalauréat en finance de l’Université DePaul et un MBA avec une concentration en investissements de l’Université de Notre Dame.