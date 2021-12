3 futurs entraîneurs-chefs des Bears qui devraient être intéressés après la victoire de la semaine 16

Ces trois candidats devraient être en première ligne pour remplacer Matt Nagy comme prochain entraîneur-chef des Bears de Chicago.

Avec une victoire quelque peu surprenante contre les Seahawks de Seattle, peut-être que le poste des Bears de Chicago est devenu un peu plus attrayant ?

Voir. Les Bears sont toujours les Bears, mais le bon couple entraîneur-chef / directeur général peut transformer cette équipe NFC North sous-performante en temps voulu. Ils ont un jeune quart-arrière de la franchise à Justin Fields sur lequel s’appuyer, ainsi qu’une base de fans passionnés qui n’aimeraient rien de plus que de voir cette équipe gagner gros avec une grande régularité. Chicago est une ouverture sous-estimée au cours de ce cycle.

Si les McCaskeys se séparent de Matt Nagy lors du Black Monday, qui pourrait le remplacer en 2022 ?

Chicago Bears : 3 candidats de choix pour remplacer Matt Nagy au poste d’entraîneur-chef

3

Doug Pederson

Ancien entraîneur-chef des Eagles de Philadelphie

Doug Pederson obtiendra un emploi cette intersaison, peut-être retrouver Nick Foles ?

De tout candidat potentiel à l’entraîneur-chef, l’ancien entraîneur-chef des Eagles de Philadelphie, Doug Pederson, aura le choix entre à peu près toutes les ouvertures qu’il souhaite. Pederson a sagement pris une année sabbatique pour se recalibrer et voir quels autres emplois s’offraient. Il pourrait diriger les Jets de New York en ce moment. La question est de savoir s’il serait tout à fait intéressé à prendre la relève à Chicago.

Du point de vue du quart-arrière, il y a beaucoup à aimer avec les Bears. Fields avait autant, sinon plus, de talents venant de l’État de l’Ohio que Carson Wentz l’avait fait dans l’État du Dakota du Nord en 2016. La bonne nouvelle pour Pederson est que Fields ne semble pas être aussi téméraire avec le football que Wentz est la semaine en semaine. De plus, Nick Foles est toujours là en tant que sauvegarde des Bears.

Cela revient à Pederson s’il fait suffisamment confiance à l’organisation Bears pour y aller. Il n’a qu’une chance de plus pour devenir entraîneur-chef de la NFL, et il ne peut pas tout gâcher. Pederson pourrait être plus enclin à aller dans des organisations plus stables lors de sa deuxième remise des gaz en tant qu’entraîneur-chef. Cependant, il pourrait devenir une légende des entraîneurs s’il était celui qui renversait les Bears.

Si Pederson est prêt à parier sur lui-même et à se retrouver dans une situation chaotique, alors les Bears conviennent.