3 gagnants et 3 perdants de la semaine 11 dans la NFL

L’AFC est une blague, et même plus de manière amusante. Bien sûr, à un moment donné, il était amusant de se moquer de l’imprévisibilité de la conférence. Maintenant, on a l’impression que la moitié de la ligue n’en veut plus assez pour déployer des efforts constants pour se rendre au Super Bowl.

Dans une certaine mesure, on peut en dire autant de la NFC, car toute cette saison a été bizarre – mais ce n’est pas aussi prononcé. Dans la NFC, ce sont de très bonnes équipes qui perdent contre des équipes moyennes, pas des équipes d’élite qui le font absolument contre les ordures. J’aimerais être optimiste à ce sujet. Haussez les épaules et dites « wow, la folie est amusante » comme je l’ai fait au cours des 10 dernières semaines, mais maintenant, ça devient vraiment ennuyeux.

Les Bills ont perdu contre Indy, je le vois bien. Les Colts ont volé sous le radar pour une équipe de 6-5, en grande partie parce qu’il n’y a rien de remarquable à propos d’Indianapolis en dehors de Jonathan Taylor, et nous sommes devenus conditionnés à ignorer les demi offensifs. Cependant, il y a loin de « ouais, je pouvais voir Buffalo perdre » à « mon Dieu, ils viennent de se faire exploser 41-15 ». C’est une équipe censée dominer. C’est une équipe qui a utilisé son billet de faveur en perdant contre Jacksonville. Maintenant, je n’ai vraiment aucune foi dans les projets de loi pour revenir à la proéminence. Ils se sont fait ça.

Aussi remarquable que soit le fait d’être battu 41-15, ce n’était toujours pas la défaite la plus embarrassante de la conférence dimanche. Bienvenue au spectacle, Tennessee. C’est ton tour maintenant. Une équipe 8-2 perdant contre un adversaire 1-8. Pas n’importe quel adversaire, mais les foutus Texans de Houston. Savez-vous combien il en faut encore pour avoir l’air moins fonctionnel que Houston ? Connaissez-vous la quantité de dépravation du football qu’il faut pour faire CECI et perdre quand même ?

Il n’y a pas de planète football où l’équipe de gauche devrait battre celle de droite. Pas un seul. C’est la ligne de stat d’un beatdown, pas d’un bouleversement. Bien sûr, les Titans ont perdu parce que Ryan Tannehill a oublié à quelle équipe lancer le ballon de football, mais c’est toujours le bordel.

J’en ai fini de compter sur les Titans ou les Bills pour faire quoi que ce soit. Ils sont morts pour moi et devraient l’être pour tous ceux qui ne sont pas fans de l’une ou l’autre équipe. Je sais que cela semble dur, mais c’est censé l’être. Je ne peux pas avoir confiance en deux équipes qui ont collectivement perdu contre les Texans, les Jets et les Jaguars.

Le revers de la médaille est qu’il y a des équipes qui attendent pour s’emparer de l’AFC comme des buses, et elles volent depuis le nord-est et le Midwest.

Les Patriots et les Chiefs se trouvent maintenant dans une position vraiment intéressante. Facile à radier au début de la saison, les choses ont basculé. La Nouvelle-Angleterre mène désormais l’AFC Est grâce au bungle de Buffalo, tandis que Kansas City – une équipe qui était 3-4 il y a un mois, a maintenant remporté quatre victoires de suite et est au sommet de l’AFC Ouest.

Comme de vieux adages sur le fait de donner trop de temps à quelqu’un, les Chiefs et les Patriots ont également reçu un tampon par les équipes «d’élite» que nous avons défendues plus tôt dans la saison. Maintenant, alors qu’ils luttent contre de mauvaises équipes, les Pats et les Chiefs se sont hissés au sommet. Cela ne devrait pas être trop surprenant compte tenu du talent d’entraîneur respectif de Bill Belichick et Andy Reid – mais quand même, il commence certainement à sentir alors que nous arrivons à la fin de la saison que nous sommes destinés à une autre année où une équipe de Reid ou Belichick représente l’AFC au Super Bowl.

Gagnant : Ron Rivera

Il y a beaucoup d’éloges à faire en ce qui concerne Washington cette semaine, mais là-bas, Ron Rivera avait un peu plus de punch derrière sa performance. Dimanche n’était pas la première rencontre entre Washington et la Caroline depuis que Rivera a été éliminé, mais celle-ci avait un peu plus de sens avec le retour de Cam Newton à l’action.

Tout l’après-midi, il semblait que les décisions d’entraîneur prises par Rivera comprenaient la meilleure façon d’attaquer les Panthers, en particulier lorsqu’il s’agissait de défier la défense de la Caroline. Ce n’est pas comme Riverboat Ron a appelé les pièces, mais la stratégie a été fortement influencée par quelqu’un qui connaissait les lacunes de certains défenseurs à un niveau plus profond que le film ferait surface seul.

Le résultat final a été une victoire impressionnante de Washington pour leur deuxième semaine consécutive, et un changement très réel d’une poussée des séries éliminatoires de fin de saison pour une place de wild card.

Perdant : les cow-boys

Il n’y a vraiment pas grand chose à dire ici. Dallas était si plat et sans vie en attaque qu’ils n’ont pas pu marquer 10 points contre une défense des Chiefs très moyenne. La vraie honte ici est que la défense des Cowboys a fait un très bon travail en contenant Patrick Mahomes et en retirant ses armes.

Ce n’est pas comme si cette défaite faisait beaucoup de mal à Dallas dans l’ordre des choses, mais c’était juste un mauvais match.

Gagnant : Cam Newton

Ne vous trompez pas : Newton était une bête dimanche, et la seule raison pour laquelle les Panthers avaient une chance de gagner. Son retour au Bank of America Stadium a été un beau moment cette saison, et Newton n’a pas laissé tomber les fans qui ont hurlé d’approbation lorsqu’il a fait son entrée.

Newton a tout de suite eu un impact, lançant un touché sur l’entraînement d’ouverture des Panthers – puis a fait une déclaration avec une deuxième course de 24 mètres où il a pris le cliché du fusil de chasse.

À la fin de la journée, Newton a terminé 21 sur 27 pour 189 verges par la passe et deux touchés, se précipitant pour 46 et un autre score au sol. C’est presque comme si Cam était bon au football, qui savait ?

Gagnant : Justin Jefferson

Justin Jefferson a été un énorme bénéficiaire du nouveau concept sauvage des Vikings consistant à « donner le ballon à Justin Jefferson ». Je sais que je suis facétieux, mais pour de vrai, après la victoire de la semaine dernière contre les Chargers, Mike Zimmer a déclaré aux médias qu’il avait informé Jefferson d’être prêt pour de nombreux objectifs.

Appelez-moi fou, mais j’ai en quelque sorte supposé que donner le ballon à l’un des meilleurs jeunes receveurs de la NFL aurait dû faire partie du plan de match à partir de la semaine 1 ? Mais qu’est ce que je sais?

Jefferson a terminé avec 169 verges sur des réceptions et deux touchés dans la grande victoire contre les Packers, et maintenant nous pouvons regarder la marche du Minnesota pour une place en séries éliminatoires. On a absolument l’impression que cela se produit, alors une fois de plus, les fans des Vikings peuvent avoir un espoir éternel, avant que quelque chose d’important ne se produise en séries éliminatoires et ne perde par un placement.