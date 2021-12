3 gagnants et 4 perdants de la semaine 14 dans la NFL

Il y a une différence nette dans la NFL entre être mauvais et être sans espoir. Être mauvais est défini de manière tangible, avec des victoires et des défaites. Des trucs simples à surveiller. Être désespéré, eh bien, c’est une toute autre boule de cire.

Prenez les Lions de Détroit, par exemple. C’est sans aucun doute la pire équipe de la ligue, mais il y a des moments, des lueurs de promesse qui pointent vers des blocs de construction potentiels pour l’avenir. On a vraiment l’impression qu’il y a quelque chose à préserver, à nourrir, et peut-être qu’avec un peu de chance, il peut s’épanouir en quelque chose de beau.

Pour les désespérés, c’est bien, bien pire. Ce sont des équipes qui ne sont pas seulement mauvaises sur le terrain, mais qui ont des perspectives au-delà de 2021 qui semblent tout aussi désastreuses. Des problèmes systémiques fondamentaux qui ne peuvent pas être résolus, ou des entraîneurs et des joueurs qui ne s’améliorent pas ou ne progressent pas de semaine en semaine. C’est spécial de toucher le tiercé de la futilité, mais pour mon argent, il y a deux équipes désespérées qui se démarquent du reste de la ligue.

Premièrement, nous avons les Jaguars de Jacksonville. C’est facile à frapper, mais mon Dieu, cette équipe est complètement brisée. Il y avait toujours une question de talent chancelant sur les Jags, mais cela a été poussé dans la stratosphère cette saison avec l’incompétence d’Urban Meyer. Chaque semaine, Jacksonville est pire que la précédente et l’équipe est sur le point d’imploser complètement. Pour couronner le tout, nous assistons à un effondrement total de Trevor Lawrence qui meurt sur la vigne dans sa saison de recrue. J’ai BEAUCOUP à dire sur ce lien entre ces problèmes dans un instant, nous allons donc en rester là pour l’instant.

Ensuite, il y a les Jets de New York, qui n’ont montré aucun semblant de combat contre les Saints, une équipe avec leurs propres problèmes majeurs. Les Jets sont une franchise brisée depuis longtemps, mais elle semble atteindre des creux impressionnants, même selon leurs normes. Nous avons atteint un point avec New York où l’équipe semble tellement effrayée que Zach Wilson soit critiqué qu’elle le laisse à peine jouer au football. Une partie de cela est sur la recrue pour avoir distribué des interceptions comme des bonbons au début de la saison, mais les Jets doivent montrer une certaine confiance et le laisser essayer et échouer, au lieu de ce que nous voyons.

Wilson a été horrible cette saison. Enfer, tous les QB recrue non nommés « Mac Jones » l’ont été, mais dimanche était à un autre niveau. Les Saints ont une atroce défense contre la passe à gros jeu. Ils ont autorisé 47 passes de plus de 20 verges et sont près du bas de la NFL avec 10 passes autorisées de plus de 40 verges. Ils accordent également une moyenne de 7,3 verges par tentative de passe.

En lançant 42 fois pour 202 verges, Zach Wilson a récolté en moyenne 4,8 verges par tentative. C’est tragiquement horrible. Cela n’a pas aidé que Wilson ait eu 10 passes, près d’un quart de ses tentatives, qui étaient si inexactes qu’elles ne pouvaient même pas compter comme une « cible ». Sur ses 19 complétions, seulement quatre étaient à 10 mètres ou plus sur le terrain, et l’enfer, 10 de ses complétions n’ont même pas parcouru 5 mètres dans les airs.

Le tableau des passes de Zach Wilson contre les Saints

Les Jets ne sont pas seulement mauvais, ils croupissent dans la médiocrité – comme ils le font depuis des années. Le problème est qu’il n’y a eu aucune amélioration dans aucune facette du jeu de la semaine 1 à la semaine 14. J’avais de très grands espoirs pour Robert Saleh, et je pensais qu’il était le meilleur entraîneur embauché de l’intersaison, mais c’est un gâchis et ça ne devient pas mieux.

Cela m’a laissé l’impression que les Jets, ainsi que les Jaguars, sont voués à une déception plus horrible sans fin en vue.

Gagnant : Les Broncos et les Lions pour avoir honoré Demaryius Thomas

La perte tragique de Demaryius Thomas cette semaine a été un coup de poing absolu. Les Broncos et les Lions nous ont rendu l’un des hommages les plus touchants de la NFL de tous les temps.

Les Broncos ont ouvert le match d’aujourd’hui avec 10 joueurs, laissant la position de receveur X vide pour honorer le regretté Demaryius Thomas. Les Lions ont refusé le retard de la pénalité de match. ️ pic.twitter.com/Xd61Y228On – SB Nation (@SBNation) 12 décembre 2021

Lorsque vous travaillez dans cette entreprise pendant un certain temps, vous apprenez les joueurs que les gens aiment ou n’aiment pas en général. Ceux qui sont méchants, détestent parler aux gens et ne s’entendent pas avec leurs pairs.

Je n’ai jamais entendu un gros mot sur Demaryius Thomas. C’était un gars réservé, toujours généreux et cordial envers les autres. Pas seulement les médias, mais les fans qui l’ont rencontré. Thomas était la quintessence d’un professionnel dans tous les sens du terme, et un homme vraiment merveilleux. Repose en paix, Bay Bay.

Perdant : Urban Meyer, qui aime se renvoyer la balle

Je vous avais dit que nous reviendrons sur celui-ci, car Urban Meyer mérite sa propre section. Je pense que tout le monde, sauf les fans les plus délirants, savait que Meyer allait être une horrible embauche pour les Jaguars, mais bon sang, il s’est surpassé en 2021. Tout a culminé ce week-end avec un rapport sur NFL.com sur la gravité des choses.

« Lors d’une réunion du personnel, Meyer a livré un message mordant selon lequel il est un gagnant et ses entraîneurs adjoints sont des perdants, selon plusieurs personnes informées du contenu de la réunion, mettant chaque entraîneur individuellement au défi d’expliquer quand il a déjà gagné et les obligeant à défendre leur curriculum vitae.

Urban Meyer A embauché SES ASSISTANTS. Maintenant que les Jaguars perdent, il les jette sous le bus. Comme nous le savons tous, un grand leader n’assume jamais la responsabilité du bien et du mal, mettant une organisation sur ses épaules. Ils gémissent quand les choses ne se passent pas comme prévu.

Les Chiefs étaient une équipe brisée et profondément imparfaite plus tôt cette saison. Les luttes défensives étaient trop importantes pour que Patrick Mahomes puisse les surmonter, et toute l’offensive empestait l’équipe qui comptait sur le n ° 15 pour tout faire lui-même, et s’il ne le pouvait pas, ils s’effondreraient.

Avance rapide jusqu’à présent, et les Chiefs ont une fiche de 9-4, et viennent de remporter une victoire significative sur les Raiders, qui ne sont pas exactement une sortie facile. Kansas City est devenu cohérent à un moment où le reste de l’AFC est en lambeaux.

Kansas City a appris à se fier davantage à sa précipitation, et bien sûr, c’est facile lorsque vous êtes en avance de quatre touchés, mais ils réussissent toujours mieux à soulager Mahomes et à lui permettre de jouer un football plus joyeux.

Il y a quelque chose qui se prépare ici, tant que cette défense tient.

Loser : Urban Meyer, qui se comporte comme un enfant boudeur

Vous vous souvenez quand Urban Meyer s’est plaint de l’agence libre en mars et a dit que c’était une « mauvaise affaire » ? C’est parce qu’il ne pouvait pas imaginer un monde où les adultes ne seraient pas époustouflés par l’aura d’Urban Meyer, de la même manière que les lycéens qu’il recrutait.

Meyer a décrié la façon dont les joueurs ont signé avec des équipes sans avoir de réunions officielles. Il voulait une approche où il pouvait évaluer leur personnalité, pas leurs compétences en football.

« Je suppose qu’autrefois, vous pouviez les amener et les rencontrer, dîner avec eux, découvrir l’intellect du football, découvrir leur caractère. »

Cela brille à travers ce dernier rapport sur la façon dont il est insultant pour ses propres joueurs.

«Le receveur Marvin Jones – l’un des vétérans les plus respectés et les plus doux des vestiaires – est devenu tellement en colère contre les critiques publiques et privées de Meyer à l’encontre du groupe de receveurs qu’il a quitté l’établissement jusqu’à ce que d’autres membres du personnel le convainquent de revenir et se disputent vivement. avec Meyer pendant l’entraînement.

Lorsque vous énervez le vétéran le plus respecté et le plus important de votre équipe, vous êtes clairement le problème.

Gagnant : George-freaking-Kittle

Dans l’état actuel des choses, le receveur n ° 1 cette semaine est George Kittle, et mon Dieu a fait démanteler les Bengals. Kittle a terminé avec 13 réceptions pour 151 verges et un touché dans un match où Cincinnati n’avait aucune chance de l’arrêter.

Je ne sais toujours pas si les Niners ont la puissance de feu pour durer jusqu’aux séries éliminatoires, mais cela semble vraiment bien jusqu’à présent.

Perdant : Urban Meyer, qui ne devrait absolument pas revenir dans la NFL la saison prochaine

Personne en dehors de Jon Gruden n’a fait plus de dégâts à sa propre équipe cette saison qu’Urban Meyer. Ce n’est pas comme si les Jaguars avaient beaucoup à faire en dehors de Trevor Lawrence, mais il a considérablement aggravé les choses.

Lawrence a du mal à jouer un bon football. Le propre personnel et les joueurs de Meyer semblent le détester, et il se lèche toujours comme un dieu du football parmi les idiots. Ce n’est pas seulement la pire embauche d’entraîneurs cette année, mais potentiellement l’une des pires de tous les temps.

Jacksonville doit débrancher ce bordel. Ils doivent reconnaître que plus Meyer infecte longtemps leur franchise, plus il sera difficile de se débarrasser de sa maladie. J’aimerais penser qu’ils s’en rendent compte aussi, mais il s’agit d’une franchise connue pour se vautrer dans ses erreurs.

S’il vous plaît, donnez juste une chance à Trevor Lawrence et envoyez Urban Meyer emballer.

Loser : les Bills glissent vers l’oubli potentiel

Nous savions que les Buccaneers allaient être un match difficile, mais la chute de Buffalo a été prononcée. Si les Bengals battaient les 49ers cet après-midi, les Bills seraient exclus des séries éliminatoires pour le moment.

Dans l’état actuel des choses, ils s’accrochent à la dernière place. Heureusement, ils ont un match contre les malheureux Panthers la semaine prochaine.

Pourtant, les choses semblent fragiles pour Buffalo. À 7-6, ils partagent un record avec trois autres équipes, qui pourraient toutes très facilement sauter. Après la Caroline, les Bills affrontent les Patriots, les Falcons et les Jets – des matchs faciles en dehors de la Nouvelle-Angleterre, mais cela va être une attente très tendue pour les fans des Bills.

À tout le moins, cette équipe ne semble pas équipée pour faire face à des adversaires de calibre éliminatoire.