3 gagnants et 5 perdants de la semaine 16 dans la NFL

Je me rends compte maintenant à quel point la saison régulière de 17 matchs est un gain d’argent flagrant. Je veux dire, nous savions tous que c’était le cas, mais bon sang, c’est vraiment comme ça maintenant.

Est-ce que quelqu’un pense vraiment en ce moment « mec, je veux totalement deux autres matchs de la saison régulière ». À moins que vous ne soyez dans la bulle des séries éliminatoires, cela n’a aucun sens, et cela ne fait qu’augmenter artificiellement une saison qui doit se terminer pour une multitude de raisons. Peut-être la leçon ici est la suivante : si vous voulez absurdement que les joueurs continuent à concourir plus profondément dans l’année, attendez peut-être qu’il n’y ait pas de pandémie mondiale.

Qui suis-je plaisantais? C’est la NFL, rien n’a plus d’importance que de gagner de l’argent.

Donc, pour le premier perdant de cette semaine, je dois dire que c’est nous tous. Quelle que soit l’équipe pour laquelle vous faites appel, tout semble dénué de sens. Dans la NFC, il y a cinq équipes qui ont encore quelque chose à jouer. Dans l’AFC, ce nombre est de sept. Oui, je sais qu’il faut prendre en compte l’avantage du classement et du terrain à domicile, mais si nous arrivons à des choses sérieuses, cela signifie fondamentalement que les deux prochaines semaines n’ont aucun sens pour 62,5% de la ligue. Ce nombre va probablement monter en flèche si nous avançons rapidement vers ce qui pourrait arriver au cours de la semaine 17, ce qui pourrait faire en sorte que la dernière semaine de la saison régulière n’importe que pour trois ou quatre équipes sur 32. Pour aggraver les choses, c’est la nouvelle norme .

Essentiellement, nous avons échangé un match de pré-saison sans signification contre un match de saison régulière sans signification. Théoriquement, tout sort du lot, mais il est beaucoup plus facile d’ignorer le football en août qu’en janvier. Je n’aime pas ça. En tant que fan des Panthers, je veux juste que l’on débranche le gâchis de 2021, et s’il vous plaît, virez Matt Rhule aussi.

En tout cas, c’est comme ça. Je sais que pleurnicher à ce sujet n’apportera rien, mais c’est apaisant pour mon âme de crier dans le vide. Maintenant, parcourons la ligue pour voir ce qui comptait lors de la semaine 16.

Gagnant : Attendez… les Colts sont-ils l’une des meilleures équipes de l’AFC maintenant ?

Je pense que cela va vraiment se perdre dans le shuffle parce que le match s’est déroulé le jour de Noël, mais la sacrée victoire d’Indianapolis contre les Cardinals était impressionnante. Je sais que l’Arizona est foutu, mais toutes les équipes aussi en ce moment.

Personne dans la NFL ne profite davantage de la saison de 17 matchs que les Colts, qui sont passés d’une équipe 1-4 le 11 octobre à maintenant 9-6 et vraiment en contrôle de leur propre destin. Au cours des deux dernières semaines, Indy a affronté les Raiders et les Jaguars, ce qui devrait vraiment représenter deux victoires.

Cela terminerait la campagne 2021 à 11-6. Cette saison est passée des Colts morts dans l’eau à une équipe de bulles pour devenir maintenant une tête de série. Carson Wentz et Jonathan Taylor en font assez en attaque derrière une ligne offensive solide, et la défense montre qu’ils peuvent vraiment limiter certaines des meilleures offensives de la NFL – maintenant les Cardinals à 16 points cette semaine, tout en bourrant les goûts de la Nouvelle-Angleterre et Buffalo en chemin. Ce n’est pas une situation de « gagnant par défaut ». Les Colts le méritent et semblent aller de mieux en mieux.

Loser : Oh, Ravens, qu’est-ce que tu fais bébé ?

Je sais que Baltimore a été ravagé par les blessures cette saison, mais je ne sais toujours pas si vous pouvez justifier l’effondrement qui s’est produit au cours du mois dernier. Les Ravens ont une fiche de 0-4 sur cette séquence, perdant trois matchs dans l’AFC Nord dans le processus. Je ne pense pas que quiconque envisagerait de perdre contre les Steelers, les Browns ET les Bengals la marque d’une équipe éliminatoire de premier plan, et oui, cette équipe ne l’est pas.

Les Ravens conservent provisoirement la 7e place du classement des séries éliminatoires de l’AFC. Avec les Rams et les Steelers à venir, je ne sais pas s’ils ont les munitions nécessaires pour réussir en 2021. Ce serait la déception la plus profonde de la ligue pour une équipe qui était autrefois censée être l’élite.

Et je pense que ça va arriver.

Gagnant : Joe Burrow, conquérant des mondes

Nous savions tous que Joe Burrow était bon, non ? Je veux dire, sa saison recrue a montré qu’il pouvait absolument être l’une des meilleures équipes de la NFL avec un peu d’éducation. Eh bien, c’est arrivé en 2021.

La saison de 4 000 verges a été remarquablement calme pour Burrow, qui a simplement démarré lors de la semaine 16 en lançant 525 verges et quatre touchés dans l’un des matchs de la NFL les plus parfaits que vous puissiez voir statistiquement. Cela a poussé Tee Higgins et Ja’Marr Chase à plus de 1 000 au cours de la saison, donnant aux Bengals l’un des meilleurs jeunes noyaux offensifs de la ligue.

Ce n’était pas seulement une énorme performance individuelle, mais cela pourrait faire la différence pour que les Bengals remportent l’AFC North un an après avoir été la pire équipe de la ligue.

Loser : la médiocrité plongeante des Chargers

Je ne peux plus défendre cette équipe. Ils sont devenus un gâchis. Il n’est pas juste que les Chargers soient toujours embourbés dans des saisons intermédiaires, mais je ne sais pas ce qui pourrait éventuellement les changer à ce stade.

Pourraient-ils faire les séries éliminatoires avec les Broncos et les Raiders ? Absolument. Suis-je sûr qu’ils le feront ? Sûrement pas.

Gagnant : Les… Texans ?

Alors écoutez-moi bien : je me fiche que les Texans soient l’une des pires équipes de la NFL ou qu’ils battent les Chargers. L’accent devrait être mis ici sur Davis Mills.

Ce n’est pas le genre de saison recrue qui vous épate, mais Mills a été absolument solide pour le choix de troisième ronde arrivant sur une franchise avec une pénurie de talents comme Houston. Il y a encore beaucoup de développement à faire, mais il est sacrément meilleur que ce à quoi on s’attendait.

Houston doit encore résoudre sa myriade de problèmes d’alignement, mais au moins le quart-arrière semble-t-il provisoirement avoir un avenir? Bizarre quand on y pense.

Perdant : l’optimisme de Matt Rhule

Ceci est tellement mauvais.

Rhule adopte une vision à long terme de ce qui doit être fait : « Il y a des domaines clés que nous devons corriger. Mais je pense que cela fonctionne à 100 %. » – Darin Gantt (@daringantt) 26 décembre 2021

Flash info : rien ne fonctionne en Caroline.

Perdant : Washington… ouah

Perdant? Mal.

Perdre contre les Cowboys ? Mal.

Se battre à cause d’eux ? Vraiment mauvais.

Détruire vos chances en séries éliminatoires dans le processus? Salut.

Cela a été des semaines terribles, horribles et mauvaises depuis que Washington semblait prêt à faire une poussée en séries éliminatoires. Tout cela a culminé dimanche avec une défaite éreintante.