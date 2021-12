3 gagnants et 5 perdants d’une semaine 15 incomplète dans la NFL

Tout ça fait bizarre. Nous y sommes, à un moment où la semaine 15 devrait être plus ou moins « terminée », et pourtant il reste quatre matchs à jouer. C’est un rappel constant du gâchis que la NFL a créé par son entêtement à traverser, plutôt que de simplement retarder la saison jusqu’à Noël et de se réunir à une date ultérieure.

Je ne prétends pas avoir une bonne réponse pour cela. Je pense que personne n’a trouvé la bonne réponse. Je sais que retarder trois matchs, exclusivement pour les équipes éliminatoires potentielles confrontées à des épidémies majeures de Covid n’est pas la bonne réponse. Je sais que laisser des joueurs asymptomatiques positifs au Covid entrer sur le terrain n’est pas la bonne approche. Je sais que mettre de l’argent avant les risques potentiels de long Covid, ou pire, n’est pas non plus la bonne réponse.

Quand les gens vous montrent qui ils sont, croyez-les. Tout au long de son existence moderne, la NFL a montré à maintes reprises que son objectif était l’argent plutôt que la sécurité des joueurs. Nous l’avons vu avec CTE, nous l’avons vu avec l’extension de la saison régulière et Thursday Night Football. C’est maintenant au tour de Covid. La position autrefois intransigeante de la NFL s’est maintenant assouplie – au milieu de la pire épidémie de cette année, avec l’hiver et la variante Omicron entraînant une flambée des taux d’infection. Si cela ne semble pas logique, c’est parce que ce n’est pas le cas.

Joyeuses Fêtes, vous avez tous le Covid avant de pouvoir passer du temps avec votre famille. Si vous ne l’avez pas encore, attendez – la NFL s’assurera que vous êtes infecté le plus rapidement possible. Mais bon, au moins il y aura encore des mégots de sièges et de recettes télé !

Vainqueur : les Detroit-friggin-Lions

Je vais lisser un peu, parce que la semaine dernière, j’ai écrit sur le fait que Detroit avait un avenir vraiment brillant grâce à ce que Dan Campbell construit avec les Lions, et presque universellement, les gens ont dit que je leur faisais des éloges trop tôt.

A quoi ça ressemble maintenant, hein ?!

Honnêtement, battre les Cardinals en tant qu’équipe 1-11-1 est un sacré exploit, mais cela signifie bien plus qu’une mauvaise équipe battant l’une des meilleures de la ligue. C’est l’aboutissement de tout ce que les Lions ont construit cette saison.

Je vais vous dire, je sais que quelque chose d’important se prépare ici. Detroit aura un choix de repêchage extrêmement élevé en raison de son record et commence à retrouver sa forme. C’est tellement angoissant de dire « ça y est » quand il s’agit des Lions, mais je pense en fait que ce sera – alors j’appelle mon coup.

Gagnant : Yo … bravo, Colts

J’ai été plutôt optimiste sur Indianapolis depuis qu’ils ont battu les Bills, et je ne savais pas à quel point c’était mérité. Jusqu’à maintenant. Je ne vais pas prétendre que les Colts semblaient très convaincants dans leur victoire contre les Patriots, mais bon sang, j’apprécie qu’une équipe sache qui ils sont et s’y penche.

Indianapolis est conscient que Carson Wentz n’a pas tout à fait le talent de receveur nécessaire pour avoir une excellente attaque par la passe, mais au lieu d’essayer d’écraser une cheville carrée dans un trou rond, l’équipe se contente de laisser Jonathan Taylor porter la charge et saupoudrer les passes. là où c’est nécessaire.

Les Patriots semblaient complètement perdus contre les Colts, n’ayant marqué qu’au quatrième quart lorsque le match était hors de portée. Il s’agit d’une victoire décisive pour Indianapolis, qui ressemble à une équipe sérieuse à affronter s’il se qualifie pour les séries éliminatoires.

Gagnant : The Eagles, à cause d’Indianapolis

Avec la victoire des Colts, Carson Wentz a joué suffisamment de snaps cette saison pour signifier officiellement qu’Indianapolis doit envoyer son choix de 1er tour aux Eagles. Considérant que Philly est déjà une équipe décente, avoir plus de capital de draft pourrait les mettre au-dessus et les pousser à devenir un gagnant

Perdant : « appréciation des fans » des Giants

Je suis obsédé par le prix hilarant de New York avec tout ça. Ainsi, la grande récompense pour les détenteurs d’abonnements de saison fidèles à l’organisation pendant la pandémie et qui se présentent chaque semaine était … un soda moyen.

Cela seul méritait les gros titres, mais mec, ils ont rendu les choses bien pires.

Quelqu’un vient de me dire que le Pepsi gratuit chez MetLife aujourd’hui n’est pas un verre par ticket. C’est seulement pour la personne dont le nom est sur le compte – Pat Leonard (@PLeonardNYDN) 19 décembre 2021

Donc si vous donniez vos billets à un ami, parce que je ne sais pas, vous avez quitté la ville le week-end avant Noël, ils n’ont pas eu de soda gratuit.

Rappel : les propriétaires de la NFL sont des milliardaires.

Loser : Tout sur les Panthers

Si les Lions sont une mauvaise équipe avec un avenir vraiment brillant, Carolina est une équipe moyenne avec des perspectives épouvantables. Tout dans cette équipe est mauvais, et il ne s’agit pas de perdre contre les Bills, c’est la façon dont l’équipe a réagi.

Matt Rhule a essentiellement jeté Cam Newton sous le bus lors de sa conférence de presse d’après-match, probablement parce qu’il ne pouvait pas jeter Joe Brady sous le bus (parce que Rhule l’a viré) et le feu de la benne à ordures est bel et bien allumé maintenant.

Les Panthers sont un gâchis total et jouent de pire en pire chaque semaine maintenant. Le temps nous dira combien de temps la fierté prévaudra, car c’était le premier choix du propriétaire David Tepper. La sagesse conventionnelle dit que Rhule aura un an de plus, mais wow… ça a l’air si mauvais.

MDR

Loser : La pause intempestive de ce mec dans la salle de bain

Nous devons terminer cette semaine avec ce pauvre, pauvre homme.

Incroyable. Alors ils ont juste fait une proposition de tableau de bord ici à Hard Rock. Cependant, lorsqu’ils ont coupé ce graphique à l’endroit où les deux sont censés être assis, le gars n’était pas là ! Juste la fille, assise là, la main sur la bouche ! Le mec devait être dans la ligne de concession lol pic.twitter.com/Jy1FkN4Tkf – Connor Hughes (@Connor_J_Hughes) 19 décembre 2021

Je suis extrêmement contre des propositions publiques comme celle-ci, mais mec… je me sens pour ce couple. Choisir de le mettre sur la carte vidéo d’un jeu de la NFL doit coûter cher, et que vous choisissiez de faire une fuite ou d’aller au stand des concessions, je déteste que cela se soit produit.

J’espère vraiment que le couple sera heureux, quel que soit le résultat. S’ils finissent par se marier, au moins, ils ont une sacrée histoire sur leurs fiançailles.