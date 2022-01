3 grandes chaînes de crypto fantômes à récupérer en 2022

Les chaînes fantômes dans l’industrie de la crypto-monnaie font référence à des plateformes de blockchain populaires et de grande valeur qui ont peu ou pas de projets construits sur leurs technologies. Dans cet article, nous examinerons le top 3 des chaînes fantômes dans les crypto-monnaies.

Cardano

Cardano (ADA / USD) est la plus grande chaîne fantôme du secteur des crypto-monnaies. Il vaut plus de 39 milliards de dollars US, ce qui en fait la sixième plus grande crypto-monnaie au monde. À son apogée, Cardano était valorisé à plus de 90 milliards de dollars.

Bien que Cardano soit une excellente plateforme de blockchain, il est difficile de voir les projets qui ont été construits à l’aide de la technologie. La raison en est que pendant près d’une demi-décennie, Cardano a existé sans fonction de contrat intelligent.

Cela a changé l’année dernière lorsque les développeurs ont sorti le hard fork d’Alonzo, qui a introduit les fonctionnalités. Même après ce lancement, les analystes notent qu’aucun Defi ou dApp majeur n’a été construit avec cette technologie.

Alors que Cardano n’a aucun projet, sa marque bien connue pourrait aider à la propulser plus haut en 2022. De plus, elle dispose d’une armée de fans qui pourraient l’aider à rebondir. En outre, le prix est passé au niveau de survente.

PROCHE protocole

Le protocole NEAR (NEAR / USD) est devenu l’un des meilleurs projets de blockchain au monde. Cette année seulement, le prix NEAR a augmenté d’environ 10 % alors même que d’autres crypto-monnaies se sont retirées. Il a une capitalisation boursière de plus de 8,7 milliards de dollars US, ce qui en fait la 24e plus grande crypto-monnaie au monde.

Le protocole NEAR a été lancé en 2020 en tant qu’alternative de couche 1 à Ethereum. Cependant, il est un peu difficile de trouver des dAPP qui ont été créés à l’aide du réseau.

Dans un article récent, les développeurs ont noté que l’écosystème avait une valeur verrouillée totale (TVL) d’environ 200 millions de dollars. Aujourd’hui, les données de DeFi Llama montrent que le réseau ne compte que deux applications qui ont un TVL de plus de 124 millions de dollars.

Kadena

Kadena (KDA / USD) est un projet de blockchain relativement nouveau qui a été lancé par une équipe d’anciens employés de JP Morgan. Le réseau prétend avoir des vitesses de plus de 480 000 transactions par seconde. Aujourd’hui, le jeton KDA de Kadena a une capitalisation boursière totale de plus de 1,5 milliard de dollars US et est la 85e plus grande crypto-monnaie au monde.

Sur le papier, Kadena ressemble à une gagnante. De plus, ses transactions par seconde sont nettement plus élevées que celles des autres chaînes. De plus, il a été fondé par les meilleurs experts qui ont aidé à créer JPM Coin.

Cependant, un examen plus approfondi des plates-formes clés telles que DeFi Llama et Dapp Radar montre qu’aucun projet n’a été construit avec la technologie de Kadena.

