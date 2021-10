3 Hot Penny Stocks pour vendredi: que se passe-t-il avec TTOO, SALM et GROM aujourd’hui?

Les investisseurs surveillent les stocks de penny chauds en mouvement aujourd’hui, quelques noms retenant beaucoup d’attention vendredi.

Source : John Brueske/Shutterstock.com

Penny stocks sont un pari dangereux. Pas de si, de et, ou de mais. Malgré cela, ils sont attrayants pour de nombreux investisseurs réticents au risque à la recherche de la prochaine vague verte pour faire des profits. Ils subissent souvent des pompes à des prix plus élevés avant de retomber, ce qui signifie que les commerçants doivent se méfier d’eux pour ne pas se brûler.

Gardant cela à l’esprit, jetons un coup d’œil à certains des stocks de penny chauds en mouvement aujourd’hui.

Penny Stocks chauds pour vendredi

T2 Biosystèmes (NASDAQ :TTOO) l’action commence la liste d’aujourd’hui avec une hausse de plus de 5% des actions vendredi après-midi. Cela vient après que la société a annoncé un nouvel accord de distribution à Singapour et en Corée du Sud. Cela couvre ses appareils T2Dx Instruments, T2Bacteria, T2Candida et T2Resistance.

Médias de Salem (NASDAQ :SALM) les actions sont en hausse avec le stock ayant une augmentation de plus de 15% au moment de la rédaction de cet article. Ce ne sont pas des nouvelles de la société qui la poussent plus haut aujourd’hui. Au lieu de cela, le réseau de radio chrétienne monte en flèche aux côtés d’autres actions conservatrices grâce aux récentes nouvelles concernant l’ancien président Donald Trump.

Grom Social (NASDAQ :GROM) les actions clôturent les stocks de penny chauds de vendredi, les actions bondissant de plus de 19% vendredi après-midi. La société a annoncé de nouveaux contrôles parentaux pour son application de médias sociaux pour enfants, ainsi qu’une mise à jour d’un placement privé. Encore une fois, l’action est également susceptible d’augmenter parallèlement à l’annonce des plans de Trump sur les réseaux sociaux.

Les investisseurs à la recherche de nouvelles boursières ont de la chance !

Nous avons la couverture boursière la plus récente que les traders doivent connaître aujourd’hui ! Cela inclut ce qui se passe avec Troïka Médias (NASDAQ :TRKA), Génération Greenidge (NASDAQ :VERT), et Au-delà de la viande (NASDAQ :PARND) partage aujourd’hui. Vous pouvez trouver tout cela sur les liens suivants!

Plus d’actualités boursières pour vendredi

À la date de publication, William White n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

À de rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces « penny stocks » sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions un commentaire sur une action à faible volume qui pourrait être affectée par notre commentaire, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques.

Lire la suite : Penny Stocks — Comment en tirer profit sans se faire arnaquer

Article imprimé par InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/10/3-hot-penny-stocks-for-friday-whats-going-on-with-ttoo-salm-and-grom-today/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC