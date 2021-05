3 incontournables en matière de volatilité du marché

Je ne l’ai pas planifié de cette façon, mais le timing s’est en fait très bien passé.

Source: Shutterstock

Cette semaine, j’ai prévu des rendez-vous avec plusieurs de mes clients privés pour s’enregistrer, parler de leurs portefeuilles et découvrir ce qui se passe dans leur vie financièrement.

Selon le destin, ces appels ont coïncidé avec la croissance et les valeurs technologiques qui ont été durement touchées… y compris la pire journée du marché en quatre mois hier.

J’ai tout entendu sur leur nervosité. J’ai également entendu mes abonnés qui sont nerveux. Et mes followers sur Twitter (NYSE:TWTR).

Je comprends… alors laissez-moi vous dire ce que je leur ai dit.

Il y a trois choses que vous devez faire dès maintenant pour surmonter la volatilité et vous préparer aux profits…

Avant mon podcast MoneyLine mardi, j’ai publié un sondage sur Twitter demandant aux gens ce qu’ils faisaient avec les actions à nouveau en baisse.

J’ai été impressionné par les résultats. Deux des trois choses que je vous recommande de faire sont en tête de liste.

Tout d’abord, tenez bon, ce que 45% des gens disent faire. C’est super! Je suis fier de vous tous.

Si vous avez investi dans des actions d’hyper-croissance dans des tendances transformatrices, restez engagé envers elles sur le long terme. Vous serez heureux de l’avoir fait.

Nous savons tous que les actions augmentent et que les actions baissent. C’est inévitable. Les investisseurs ont de gros problèmes lorsqu’ils pensent pouvoir déjouer le marché avec un timing précis. Ou… ils paniquent et renflouent, ce que 8,4% des gens disent faire.

Tenir fort n’est pas facile. Personne n’aime voir la valeur des actions qu’il détient. Je félicite les 21,5% d’investisseurs qui ont déclaré détenir même s’ils paniquaient également. Je connais bien la lutte. Si vous possédez des entreprises solides dans des tendances en croissance, restez forte.

Ma deuxième recommandation est d’en profiter et d’acheter de bonnes actions à des prix réduits.

L’achat est plus facile que la détention. C’est au moins beaucoup plus amusant. Vous trouvez un bon stock qui vous passionne… et ensuite il est mis en vente.

Compte sur moi.

Si vous aviez l’œil sur la voiture ou la maison de vos rêves et que vous pouvez maintenant l’obtenir 20% moins cher, vous sauteriez dessus, n’est-ce pas? Idem avec les stocks. Ne vous inquiétez pas d’essayer de choisir un fond exact.

Passons maintenant à ma troisième recommandation… diversifiez-vous!

Investissez votre argent parmi différents investissements dans différents secteurs. Vous ne voulez pas que tout ce que vous possédez soit dans les semi-conducteurs, la santé ou l’énergie propre. Ces secteurs ont tous un grand potentiel, mais vous pouvez répartir votre risque en profitant des opportunités dans les trois… et bien d’autres.

Je vous recommande également d’investir dans différentes classes d’actifs.

En particulier… les crypto-monnaies deviennent une classe d’actifs de plus en plus importante pour tous les investisseurs, des grandes entreprises aux investisseurs ultra-riches en passant par les investisseurs maman-et-pop de Main Street.

Ils sont disruptifs, transformateurs, ont un potentiel énorme… et ne dépendent pas du marché boursier pour réussir.

Exemple concret: Ethereum (CCC:ETH-USD), la deuxième plus grande crypto derrière Bitcoin (CCC:BTC-USD). Au cours du dernier mois, Ethereum a gagné 70% tandis que la technologie Nasdaq perdu 5%.

Je suis extrêmement optimiste sur l’économie et les actions alors que nous mettons Covid-19 dans le rétroviseur et que les choses se rétablissent. Je vois une demande refoulée des consommateurs et des entreprises qui explosera sur la scène et fera grimper les prix.

Donc, par tous les moyens, investissez dès maintenant dans des actions – détenez de bonnes actions que vous possédez déjà et profitez des opportunités pour en acheter davantage.

Dans le même temps, ne négligez pas les crypto-monnaies.

Il est important d’en avoir un intérêt maintenant. Même 5% de votre pécule en Bitcoin aurait pu doubler l’ensemble de votre portefeuille au cours des cinq dernières années.

Et un montant similaire dans mes altcoins préférés pourrait absolument changer la vie.

Les altcoins sont essentiellement n’importe quelle crypto-monnaie qui n’est pas Bitcoin. Ethereum est un altcoin.

Acheter un altcoin, c’est investir dans des projets blockchain qui rendent nos vies plus faciles, plus productives et plus efficaces.

Je crois que pour la toute première fois, Bitcoin est maintenant considéré comme un atout refuge par les personnes ayant de l’argent. Et c’est un changement radical qui a le potentiel d’envoyer Bitcoin à 100000 $ et au-delà.

Les gens qui se lancent maintenant dans Bitcoin sont les «gens avec de l’argent» qui possèdent la plupart des richesses dans le monde.

Bitcoin est brûlant et je le possède. Mais je crois fermement que les altcoins seront les plus grands gagnants.

À la date de publication, Matthew McCall ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

