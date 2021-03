3 indicateurs clés de prix Chainlink signalent que LINK prend de l’ampleur

Chainlink (LINK) a connu un mois assez difficile, chutant de 45% après avoir atteint un sommet historique de 37 $ le 20 février. Bien que les pertes récentes puissent sembler surprenantes par rapport aux gains d’autres altcoins, LINK a quand même réussi à se rallier. 640% au cours des neuf derniers mois.

Par conséquent, il ne devrait y avoir aucune raison d’interpréter le fait de ne pas se maintenir au-dessus de 32 $ comme un renversement de tendance. Les indicateurs en chaîne comme les adresses et les transactions actives quotidiennes, ainsi que l’intérêt ouvert sur les contrats à terme, continuent d’afficher de la force.

Prix ​​Chainlink chez Binance, USDT. Source: TradingView

Chainlink était également très bien positionné pour bénéficier du boom de la finance décentralisée (DeFi). De nombreux flux de prix qui connectent des chaînes de blocs distinctes et des bourses décentralisées utilisent leurs oracles de prix pour déterminer les prix.

Le projet était proactif lorsque les frais de réseau Ethereum ont grimpé en flèche et se sont rapidement adaptés au «reporting hors chaîne», qui a remplacé l’agrégation de données en chaîne par un cycle de consensus hors chaîne. Comme précédemment rapporté par Cointelegraph, « Les données agrégées sont ensuite transmises à la blockchain, où un contrat intelligent vérifie qu’un quorum de nœuds s’est mis d’accord sur cette version des données. »

Même avec une forte croissance de DeFi et des indicateurs en chaîne sains, ce qui est impressionnant, c’est que le prix LINK a du mal à reprendre le support de 30 $.

Les données en chaîne affichent la force

La valeur de transfert est l’un des principaux indicateurs de la chaîne mesurant l’activité des utilisateurs, car elle additionne toutes les pièces déplacées quotidiennement. L’analyse de CoinMetrics fournit des données plus précises en ajustant ces chiffres pour exclure les mélangeurs et les transactions entre les mêmes entités.

Somme de transfert ajustée quotidiennement pour Chainlink, moyenne sur 7 jours. La source: CoinMetrics

Les transferts ajustés quotidiennement tournent autour de 600 millions de dollars, un gain cumulé de 235% depuis le début de 2021. Le niveau actuel est deux fois plus élevé que le Litecoin (LTC), une crypto-monnaie avec une capitalisation boursière 7% plus grande, mais l’utilisation principale du projet- cas a diminué à mesure que les solutions de mise à l’échelle de la deuxième couche évoluent.

Les adresses actives quotidiennes sont une autre métrique vitale sur la chaîne, bien que facilement gonflées lorsque les coûts de transfert sont relativement faibles. Étant donné que Chainlink fonctionne sur le réseau Ethereum, cela ne pourrait certainement pas être le cas.

Adresses actives quotidiennes Chainlink en moyenne sur 7 jours. La source: CoinMetrics

Comme l’indiquent les données ci-dessus, malgré la baisse récente, les adresses actives quotidiennes de Chainlink se sont maintenues au-dessus de 10000. Il faut tenir compte de la hausse des frais de réseau Ethereum, ce qui pourrait expliquer l’incapacité à produire de nouveaux sommets. Néanmoins, le gain de 14% de l’indicateur en 2021 peut être jugé positif.

La demande de contrats à terme est restée forte

Si les principaux traders avaient abandonné Chainlink ou avaient perdu leur intérêt d’une manière ou d’une autre, l’intérêt ouvert des contrats à terme aurait été affecté. Même si cette métrique ne dicte pas nécessairement l’optimisme, une bonne quantité d’activité dans les produits dérivés indique que les investisseurs sont intéressés.

Intérêt ouvert à terme de Chainlink. Source: Coinalyze.net

Les données ci-dessus ne montrent aucune preuve d’une réduction de l’intérêt ouvert sur les contrats à terme. La forte baisse des 21 et 22 février reflète la chute des prix de 41% qui a eu lieu. Pendant ce temps, moins d’une semaine plus tard, LINK a retrouvé le niveau de support de 26 $ et son intérêt ouvert à terme a continué d’augmenter.

Si les conditions haussières actuelles du marché persistent, les investisseurs peuvent commencer à spéculer sur le fait qu’une « saison altcoin est à portée de main. Actuellement, Chainlink semble bien positionné pour profiter du pic d’intérêt de DeFi.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de la auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques. Vous devez mener vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.