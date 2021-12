3 jetons prometteurs pour la prédiction de Gary Vee d’un «hiver NFT»

Il y a de fortes chances que vous ayez rencontré une vidéo ou deux de Gary Vee sur vos flux de médias sociaux. Il parle des dernières tendances technologiques entre autres sujets. L’entrepreneur en série a été associé à pratiquement tous les mots à la mode dans le monde de la technologie et n’a pas jeté son dévolu sur les NFT. Il croit au potentiel omniprésent de la technologie, même s’il pense qu' »un hiver NFT » approche.

Les jetons non fongibles sont un moyen révolutionnaire de posséder et d’échanger des biens numériques. Les NFT existent sur la blockchain, ce qui en fait des biens uniques qui peuvent être achetés ou vendus comme n’importe quel autre actif – à une exception près : il n’y a qu’un seul original ! Vous mettrez la main dessus lorsque vous achetez un objet à quelqu’un qui en a obtenu la propriété grâce à un cas d’utilisation innovant impliquant cette nouvelle technologie.

Gary Vaynerchuk semble être à fond sur la crypto ces jours-ci, en particulier dans le domaine NFT. Son projet « VeeFriends » consiste à collecter des NFT et à développer une communauté solide autour d’eux. Bien qu’il ait prédit un krach du marché du NFT provoqué par un déséquilibre entre l’offre et la demande, il pense que les NFT seront banals dans les années à venir.

Cela étant dit, examinons trois des jetons les plus prometteurs du domaine NFT :

Jetons d’hiver NFT à surveiller : Decentraland (MANA-USD)

Decentraland a été l’une des crypto-monnaies les plus populaires au cours des quelques mois, offrant des rendements multi-bagger à ses investisseurs. Le jeu du métaverse a généré plus de 4 000 % de rendements depuis le début de l’année.

Il s’agit essentiellement d’un monde en ligne multijoueur où les utilisateurs peuvent interagir, organiser des conférences virtuelles, échanger des NFT et plus encore. Les NFT sont omniprésents dans le monde de MANA, y compris un éventail d’articles tokenisés. De plus, il existe également des marchés NFT sur le réseau où les acheteurs et les vendeurs peuvent se rencontrer et effectuer des transactions à l’aide d’avatars. De plus, les marques installent également leurs boutiques immobilières virtuelles sur le métaverse.

L’attrait majeur de Decentral et vous ne faites pas que trader des NFT ; vous pouvez les porter, les montrer et les utiliser. Par conséquent, MANA est sans doute l’un des meilleurs jeux NFT du marché, qui devrait croître à un rythme incroyable en ligne avec la révolution.

Pièce d’Enjin (ENJ-USD)

Enjin est un jeu multijoueur en ligne basé sur la blockchain fondé en 2009. Aujourd’hui, il compte une base d’utilisateurs de plus de 20 millions d’utilisateurs et est devenu l’un des altcoins à la croissance la plus rapide du marché. Ce projet de métaverse offre un écosystème robuste de produits intégrés qui rationalisent le développement, la monétisation et le commerce au sein de la blockchain.

Les outils fournis par la plate-forme permettent aux développeurs d’applications et de jeux d’utiliser des actifs numériques dans le cadre de leurs stratégies de monétisation. De plus, Enjin permet à ses utilisateurs d’échanger efficacement les NFT créés sur sa plate-forme unique.

En outre, la plate-forme permet aux utilisateurs d’échanger et de stocker facilement leurs NFT, quel que soit le métaverse ou le jeu dans lequel ils les ont achetés. De plus, ENJ a retourné plus de 2 000 % de rendements à ses investisseurs au cours de la dernière année. Par conséquent, ENJ est l’un des meilleurs jeux NFT/métavers.

Jetons d’hiver NFT à surveiller : Ethereum (ETH-USD)

Ethereum fait partie des deux meilleurs cryptos en termes de capitalisation boursière et sans doute celui avec le plus d’utilité. Il a surperformé Bitcoin (CCC :BTC-USD) au cours de la dernière année et possède la liste la plus complète de cas d’utilisation pour tous les cryptos. Ce n’est pas seulement un jeu NFT incroyable, mais c’est une crypto qui devrait être dans votre portefeuille en général. ETH est une évidence dans n’importe quel portefeuille de crypto avec le réseau de blockchain le plus puissant du marché. Cependant, ses capacités NFT ajoutent beaucoup plus de valeur à l’affaire.

Avec une base d’utilisateurs colossale et plusieurs applications, il n’est pas surprenant que le réseau Ethereum soit un mastodonte dans le domaine NFT. Il représente plus de 95 % des parts de marché de l’industrie. Du deuxième au troisième trimestre de cette année, plus de sept millions de transactions NFT ont eu lieu sur le réseau. De plus, les plus grandes places de marché NFT utilisent Ethereum pour toutes les transactions sur leurs plateformes.

À la date de publication, Muslim Farooque détenait une position LONGUE sur Ethereum, Enjin Coin et Decentraland. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Muslim Farooque est un investisseur passionné et un optimiste dans l’âme. Joueur de longue date et passionné de technologie, il a une affinité particulière pour l’analyse des valeurs technologiques. Muslim est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en comptabilité appliquée de l’Université d’Oxford Brookes.