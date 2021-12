3 jockeys hospitalisés, 2 chevaux morts dans un accident de course effrayant

Trois jockeys ont été transportés à l’hôpital et deux chevaux sont morts dimanche après un accident effrayant lors d’une course hippique à Hong Kong, selon TMZ Sports. L’accident s’est produit lors du sprint de Hong Kong Groupe 1 à l’hippodrome de Sha Tin lorsque le cheval du jockey Lyle Hewitson a perdu pied alors qu’il participait à la course. Cela a conduit le cheval à s’effondrer devant une grande meute de chevaux, et tout l’accident a été télévisé. Lorsque le cheval, Amazing Star, est tombé au sol, Hewitson s’est également effondré avant d’être piétiné par des chevaux.

Une fois que cela s’est produit, trois autres jockeys et leurs chevaux sont allés au sol. Les trois hommes ont été envoyés à l’hôpital Prince of Wales et ont été soignés pour des blessures mineures. Il a été rapporté que Hewitson a subi une fracture de la hanche et un petit saignement au cerveau. Zac Purton a subi quatre fractures des côtes, un poignet fracturé et un nez cassé. Yuuichi Fukunaga s’est cassé la clavicule. Les deux chevaux qui sont morts étaient Amazing Star et Naboo Attack.

La course s’est poursuivie puisque Blake Shinn et son cheval Sky Field ont pris la première place. « J’ai des émotions mitigées pour avoir remporté cette course aujourd’hui », a déclaré Shinn. « De toute évidence, la première émotion est que mes sentiments sont avec les jockeys et les chevaux tombés au combat. C’est une vraie victoire douce-amère et d’une certaine manière, c’est une victoire difficile à accepter dans les circonstances. »

Cette nouvelle fait suite à la mort subite d’un cheval vainqueur du Kentucky Derby sur la piste la semaine dernière. Medina Spirit a remporté le Kentucky Derby plus tôt cette année et est décédé d’une apparente crise cardiaque en Californie.

« Il avait l’air de se débattre dans la dernière partie et le cavalier le tirait vers le haut », a déclaré Jeff Blea, directeur médical du California Horse Racing Board, tout en ajoutant que Medina Spirit s’était effondré et s’était effondré après le fil. Il a ensuite ajouté que « la mort subite est la cause de la mort », tout en notant que « souvent, ce sont des maladies cardiovasculaires ».

Fin octobre, Miguel Mena, un ancien jockey du Kentucky Derby, a été tué dans un accident de voiture piéton sur l’Interstate 64 dans le Kentucky. Il avait 34 ans. « Cette nouvelle est absolument choquante, terrible et déchirante », a déclaré le président de l’hippodrome de Churchill Downs, Mike Anderson, dans un communiqué. « Notre équipe est dévastée d’apprendre le décès de Miguel. C’était un coureur tellement courageux qui s’est battu pour surmonter plusieurs défis et l’adversité. Son sourire éclatant va nous manquer. »