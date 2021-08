3 Le dirigeant d’Arrows Capital “très optimiste” sur Dogecoin, ne voit aucun risque que DOGE ait des problèmes de restriction

in

Par Clark

Le dirigeant d’entreprise de la société de gestion de fonds spéculatifs 3 Arrows Capital se dit “très optimiste” sur dogecoin. Outre son prix abordable, son accessibilité et la reconnaissance de son nom qui charme les investisseurs de tous les jours, il pense qu’il n’y a aucun risque que dogecoin ait des problèmes de restriction.

Le dirigeant d’entreprise de 3 Arrows Capital, Su Zhu, a parlé de l’acculturation de la crypto-monnaie dogecoin sur son podcast Uncommon Core sur Wed. 3 Arrows Capital peut être une société de gestion de fonds spéculatifs enregistrée auprès de l’Autorité monétaire de Singapour (MAS). Su a co-fondé l’entreprise en 2012; il en est actuellement le directeur général et le directeur des investissements (CIO).

Su a expliqué qu’il était terriblement optimiste quant à la crypto-monnaie d’acculturation pour diverses raisons, notamment son prix abordable, son accessibilité et son charme de reconnaissance de nom pour les investisseurs de tous les jours. Il a noté que n’importe qui possédera des unités entières de dogecoin et qu’elles seront simplement transférées entre les personnes.

Affirmant que “DOGE a vraiment quadruplé le nom de la reconnaissance complète sur Ethereum dans plusieurs communautés aux États-Unis”, a détaillé Su :

«Je suis terriblement optimiste sur dogecoin… Ses mèmes sont simples. La personne qui boit de la bière peut le comprendre. La femme qui publie des selfies peut le comprendre, et elle ou il placera simplement son argent dedans et surpassera tout le monde. »

“Cette viralité des normies shilling normies se produit simplement sur DOGE”, a-t-il affirmé, ajoutant que “Cela se produit dans une moindre mesure sur d’autres pièces”.

Le dirigeant d’entreprise a procédé à la correspondance entre dogecoin et XRP, déclarant: «Cela me rafraîchit la mémoire du XRP du cycle précédent, mais simplement plus haut dans chaque méthode car, un, il n’y a pas de base qui en englobe une tonne. Il n’y a aucune dépendance sur toutes les banques élaborées qui l’utilisent pour la narration des paiements. C’est tout simplement propre. c’est tout simplement facile.

En outre, Su a déclaré: “C’est également un bon lancement, soit dit en passant, donc il n’y a aucun risque” qu’il soit jamais “considéré comme une sécurité”. Il a souligné :

Il n’y a aucun risque qu’il ait des problèmes de restriction.

Su a ensuite documenté les bénéfices de Robinhood au deuxième trimestre comme preuve de l’adoption croissante de dogecoin. L’application de négociation d’actions populaire a déclaré que 62% de ses revenus de trading crypto au deuxième trimestre provenaient de dogecoin, et 41% de ses revenus globaux provenaient de transactions crypto.

Le dirigeant d’entreprise de 3 Arrows Capital n’est pas le seul à aimer le dogecoin. La star de Shark Tank et donc le propriétaire de l’équipe NBA Dallas Mavericks, Mark Cuban, a vanté le dogecoin comme mode de paiement. Le dirigeant d’entreprise de Tesla, Elon Musk, généralement appelé le Dogefather, possède un certain DOGE et a montré son soutien à la crypto-monnaie d’acculturation.

Pendant ce temps, la qualité du dogecoin a récemment considérablement augmenté. Un récent rapport de la plate-forme d’information blockchain Chainalysis montre que l’adoption de la pièce a atteint des niveaux record. De plus, Musk et Cuban considèrent que dogecoin est la crypto la plus puissante pour les paiements.

