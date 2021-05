3 livres sur le massacre de la course de Tulsa auxquels vous devriez prêter attention ⋆ .

Plusieurs nouveaux projets de films, de télévision et de livres mettent en lumière les vérités profondément troublantes sur le massacre de la course de Tulsa en 1921, où des familles, des professionnels et des enfants noirs ont été assassinés et brutalisés par des racistes qui ont incendié leur ville.

À l’approche du centenaire de l’événement tragique, de nombreuses personnes travaillent pour aider à éduquer les masses sur l’un des jours les plus sombres que ce pays ait jamais connus.

Il y a des tonnes de projets sur petit écran qui offriront un aperçu et une perspective sur ce qui s’est passé dans le quartier animé de Greenwood à Tulsa, y compris Stanley Nelson et Russell Westbrookle documentaire HISTORY de Tulsa Burning: The 1921 Race Massacre, ainsi que Tulsa: The Fire and the Forgotten sur PBS. Mardi, OWN dévoilera The Legacy of Black Wall Street et lundi soir, CBS lancera une émission spéciale d’une heure sur CBS News, Tulsa 1921: Am American Tragedy.

Si vous recherchez une alternative aux offres à l’écran, voici 3 livres à consulter si vous souhaitez lire l’historique:

La nation doit se réveiller

Mary Parrish lisait chez elle lorsque le massacre de la course de Tulsa a commencé le soir du 31 mai 1921. La fille de Parrish, Florence Mary, a appelé la jeune journaliste et enseignante à la fenêtre. « Mère », a-t-elle dit, « je vois des hommes avec des fusils. » Les deux ont finalement fui dans la nuit sous une pluie de balles et sont devenus sans le vouloir des témoins oculaires de l’une des plus grandes tragédies raciales de l’histoire américaine.

« The Nation Must Awake : My Witness to the Tulsa Race Massacre of 1921 » est le récit à la première personne de Parrish, ainsi que les souvenirs de dizaines d’autres, compilés immédiatement après la tragédie. Poussé par la rumeur qu’un jeune homme noir était sur le point d’être lynché pour avoir marché sur le pied d’une femme blanche, une émeute de trois jours a éclaté qui a vu la mort de centaines de Noirs de l’Oklahoma et la destruction du district de Greenwood, une région prospère, principalement noire connu à l’échelle nationale sous le nom de Black Wall Street. Les assassinés ont été enterrés dans des fosses communes, des milliers de sans-abri et des millions de dollars de biens appartenant aux Noirs ont été incendiés. L’incident, qui a été caché de l’histoire pendant des décennies, est désormais reconnu comme le pire épisode de violence raciale aux États-Unis.

Black Birds in the Sky: L’histoire et l’héritage du massacre de la course de Tulsa en 1921

Ce livre est une nouvelle œuvre brûlante de non-fiction de l’auteur primé Brandy Colbert sur l’histoire et l’héritage de l’un des actes de violence raciale les plus meurtriers et destructeurs de l’histoire américaine.

Mais comment cela s’est-il passé ? Qu’est-il exactement arrivé? Et pourquoi les événements sont-ils inconnus à tant d’entre nous aujourd’hui?

Telles sont les questions auxquelles l’auteur primé Brandy Colbert cherche à répondre dans ce récit de non-fiction sans faille sur le massacre de la course de Tulsa. En examinant la tension qui a été portée à ébullition par de nombreux facteurs – le ressentiment des Blancs envers l’avancement économique et politique des Noirs, la résurgence des groupes suprémacistes blancs, le ton et la perspective des médias, et plus sa dévastation, mais pas dans son genre. Cela fait partie d’un héritage de violence blanche qui peut être retracé depuis les premiers jours de notre pays jusqu’à la reconstruction, le mouvement des droits civiques au milieu du XXe siècle et la lutte pour la justice et la responsabilité auxquelles les Noirs américains sont encore confrontés aujourd’hui.

Une promesse reportée: le massacre de Black Wall Street

Dans le livre pour enfants acclamé co-écrit par un expert en inclusion Dr Tamecca Rogers et son fils Keith Ross, La grand-mère de Keith lui raconte les événements de mai 1921. Le livre commence par quelques-uns des personnages hauts en couleur et des propriétaires d’entreprise qui ont autrefois honoré le district de Greenwood. Tout au long de l’histoire, Keith est à la fois horrifié par ce qui s’est passé et fier de la façon dont les Noirs ont créé ce quartier des affaires. Il est également inspiré d’apprendre comment ils se sont entraidés.

Keith apprend l’importance de dire la vérité, d’obtenir les faits juste avant d’agir, que la violence n’est jamais une option et que nous devrions accepter tout le monde, quelle que soit sa couleur. Il décide également qu’il veut devenir un entrepreneur comme les propriétaires d’entreprise de Black Wall Street.

« J’ai vécu dans l’Oklahoma la majeure partie de ma vie, mais je viens d’apprendre le massacre du district de Greenwood il y a quelques années. Pour obtenir notre diplôme d’études secondaires, nous devions réussir l’histoire de l’Oklahoma, mais cet événement tragique n’était mentionné dans aucun manuel, et mon fils de dix ans n’en avait jamais entendu parler. Ensemble, nous avons eu l’idée d’écrire à ce sujet du point de vue d’un enfant », explique Rogers.

