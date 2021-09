3 manières astucieuses de cibler l’audience de vos concurrents sans publicité sur le Réseau de Recherche

in

L’utilisation de mots clés pour cibler d’autres marques, produits ou services est l’un des moyens les plus simples de s’attaquer aux concurrents dans Google Ads. Mais cibler des mots-clés concurrents peut coûter cher. La bonne nouvelle est que nous avons plus d’options que le seul réseau de recherche.

Bien que la recherche ait toujours l’intention la plus profonde, il existe des options de ciblage assez spécifiques que nous pouvons utiliser pour d’autres types de campagnes qui ont également une intention profonde. Dans cet article, je vais passer en revue trois façons d’atteindre l’audience de vos concurrents sans cibler leurs mots-clés.

Construisez des audiences personnalisées avec des mots clés de concurrentsCréez des audiences personnalisées avec des URL de concurrentsCiblez des publicités YouTube sur des vidéos de concurrents

1. Créez des audiences personnalisées avec des mots-clés concurrents

Comme vous le savez peut-être, les audiences d’intention personnalisées et d’affinité personnalisées ont été combinées en une seule fonctionnalité d’audience personnalisée dans Google Ads, ce qui nous aide à toucher des audiences plus conformes au type d’objectif de notre campagne. Cela nous aide également à diffuser des publicités compétitives.

Comment ça fonctionne

Cette stratégie définit vos campagnes vidéo et découverte pour qu’elles apparaissent devant les utilisateurs qui ont recherché des termes concurrents.

Comment faire

Accédez à Outils et paramètres > Bibliothèque partagée > Gestionnaire d’audience pour créer votre audience personnalisée.

Choisissez l’option pour cibler “Les personnes qui ont recherché l’un de ces termes sur Google”.

La partie “sur Google” est essentielle, car cela signifie que vous ciblez essentiellement les personnes qui ont recherché un terme dans une liste de termes sur des propriétés Google telles que YouTube et Google.com. Vous avez bien lu. Voici la citation exacte de Google.

« Entrez les termes de recherche que votre client idéal utilise sur Google. Vos annonces atteindront les personnes qui recherchent ces termes et des termes similaires uniquement dans les campagnes diffusées sur les propriétés Google. Sur d’autres campagnes, les termes seront utilisés comme intérêts ou intentions d’achat.

Alors maintenant, prenez votre liste de termes concurrents et ajoutez-les à votre nouvelle audience personnalisée. Par exemple, disons que vous vendez des ordinateurs portables et qu’Asus est l’un de vos concurrents. Les termes que vous pouvez ajouter incluent : les critiques d’ordinateurs portables asus, les problèmes d’ordinateurs portables asus, l’ordinateur portable asus i5, le meilleur ordinateur portable de jeu asus, etc.

Si les gens ont déjà recherché ces termes sur Google et YouTube, c’est une intention beaucoup plus profonde qu’un public de sensibilisation.

Bien que les audiences personnalisées ne soient pas aussi spécifiques que les enchères sur des marques concurrentes sur la recherche, nous pouvons toujours les utiliser pour nous présenter à une audience très pertinente et influencer sa prise de décision en faveur de votre marque.

Notes sur cette stratégie

Ce que je veux souligner, c’est la dernière phrase de la citation ci-dessus.

“Sur d’autres campagnes, les termes seront utilisés comme intérêts ou intentions d’achat.”

Cela signifie que ce paramètre s’appliquera aux campagnes YouTube et Discovery, car ce sont des propriétés Google. Bien que vous puissiez utiliser des audiences personnalisées pour les campagnes display, les emplacements display ne sont pas des propriétés de Google.

Testez-les pour vos campagnes Vidéo et Discovery (Discovery inclut désormais les emplacements Gmail) pour vous démarquer de l’audience de vos concurrents d’une manière différente.

2. Créez des audiences personnalisées avec les URL des concurrents

Outre le ciblage par mots clés ou termes de recherche pour vos audiences personnalisées, vous pouvez également saisir des URL spécifiques. C’était une stratégie que j’adorais utiliser à l’époque de l’affinité personnalisée, mais elle est toujours disponible dans les audiences personnalisées.

Comment ça fonctionne

Cette stratégie prend une liste de toutes les URL de vos concurrents et crée une audience à partir de ces domaines.

Comment faire

Vous allez donc créer une nouvelle audience personnalisée et choisir l’option « Inclure les personnes ayant les intérêts ou les comportements suivants ». En dessous de cette case, vous verrez alors « Élargir l’audience en incluant également : » où vous pouvez cliquer sur « Personnes qui parcourent les types de sites Web.

Vous pouvez ensuite sélectionner « Personnes qui naviguent sur des sites Web similaires à » et une autre zone vous sera proposée dans laquelle vous pourrez ajouter autant de pages Web concurrentes que vous le souhaitez.

Poursuivant avec mon exemple de vendeur d’ordinateurs portables, certaines URL que j’ai ajoutées à cette liste incluent www.dell.com/en-us, www.asus.com/us/, store.acer.com/en-us/laptops, et plus encore.

Bien que ce ne soit pas aussi exact que le ciblage par termes de recherche historique, il se concentre sur un comportement d’utilisateur spécifique si vos concurrents ont des sites Web assez similaires. Utilisez cette stratégie pour une approche plus en haut de l’entonnoir afin de présenter les utilisateurs qui pourraient être intéressés par les produits de votre marque.

Notes sur cette stratégie

Il est important de noter que ce ciblage fonctionne différemment de l’ajout de termes de recherche. Nous ne sommes pas et ne pouvons pas cibler les utilisateurs qui ont réellement visité les URL que vous avez saisies. Vous ne pouvez pas effectuer de remarketing sans avoir votre balise sur ces URL, et il ne s’agit pas d’un ciblage par emplacements pour le Réseau Display.

Ce paramètre indique plutôt à Google de cibler vos annonces sur les utilisateurs qui visitent des sites Web similaires à ceux que vous entrez.

3. Placez des publicités YouTube sur les vidéos des concurrents

Cette troisième stratégie (l’une de mes préférées) implique le ciblage par emplacements, le ciblage par emplacements pour YouTube.

Comment ça fonctionne

Cette stratégie vous place devant le public de vos concurrents en faisant de la publicité sur leurs propres vidéos YouTube. L’un des meilleurs sentiments que je ressens dans cette industrie est de montrer à un client le rapport de placement pour un groupe d’annonces particulier et de lui montrer la notoriété, les vues et les conversions que nous obtenons des vidéos YouTube ou de la chaîne YouTube de leurs concurrents.

Comment faire

Pour ce faire, dirigez-vous vers vos options de placement d’annonces YouTube.

Poursuivant avec mon exemple d’ordinateur portable, j’ai tapé hewlett packard.

Vous pouvez ensuite cibler des vidéos YouTube spécifiques ou cibler une chaîne entière si votre concurrent se présente.

Notes sur cette stratégie

Si vous décidez de diffuser un groupe d’annonces d’emplacements gérés sur YouTube, vous devez connaître les petits caractères. Si vous ciblez des emplacements uniquement sur YouTube ou le Réseau Display, vos annonces pourront désormais être diffusées sur les deux. Surveillez donc toujours où vos annonces apparaissent dans les rapports sur les emplacements pour vous assurer que vos annonces restent sur les emplacements concurrents que vous vouliez.

Ciblez les audiences de vos concurrents sans vous ruiner

Le ciblage des mots clés de vos concurrents sur le réseau de recherche Google Ads peut être efficace, mais il peut également être coûteux dans certains cas. Ces trois options à faible coût que je vous ai données peuvent être des moyens puissants de renforcer la notoriété et d’attirer le bon utilisateur qui peut être intéressé par ce que vous vendez. Testez-les et associez-les à des pages créatives et de destination qui montrent pourquoi votre marque est supérieure.