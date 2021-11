3 matchs de la semaine 12 qui pourraient brouiller les classements

Bienvenue dans Before The Snap, la série de football universitaire de For The Win où nous décomposerons les intrigues tendances du sport, examinerons les plus gros matchs de la semaine et suivrons les courses des éliminatoires du football universitaire et du trophée Heisman.

Après la chute du dernier classement des séries éliminatoires du football universitaire mardi, nous avons constaté que l’ordre des 7 meilleures équipes n’avait pas changé de la semaine 11 à la semaine 12. C’est toujours la Géorgie n ° 1, l’Alabama n ° 2, l’Oregon n ° 3, non 4 Ohio State, 5 Cincinnati, 6 Michigan et 7 Michigan State.

Mais Notre Dame et Oklahoma State ont chacun gagné une place aux n°8 et 9, respectivement, tandis que Wake Forest et Baylor ont chacun augmenté de deux aux n°10 et 11, respectivement.

Ainsi, même si le comité des éliminatoires du football universitaire n’a pas vu de raisons de jouer avec les 7 meilleures équipes cette fois, la semaine prochaine pourrait être différente. Donc, Before The Snap décompose quelques matchs de la semaine 12 qui pourraient brouiller l’image et le classement des séries éliminatoires.

Georgia Tech au n°8 de Notre Dame

Lorsque: Samedi, 14 h 30 HE

Où: Stade Notre-Dame

Canaliser: CNB

Diffuser: Notre-Dame -17,5

Implications en séries éliminatoires : Si Notre Dame l’emporte contre Georgia Tech au cours de la semaine 12 et Stanford au cours de la semaine 13, elle aura un solide CV en séries éliminatoires – même sans championnat de conférence pour lequel jouer – en tant qu’équipe 11-1 avec cette seule défaite contre actuellement le n ° 1. 5 Cincinnati. Comme For The Win l’a récemment noté, malgré le classement parmi les 8 premiers de Notre Dame, le FPI d’ESPN affirme que l’équipe a la quatrième meilleure chance de se qualifier pour les séries éliminatoires avec 46,2%. Et avec la garantie que l’Ohio State ou l’État du Michigan – deux équipes devant les Fighting Irish dans le dernier classement des séries éliminatoires – une autre victoire pour Notre Dame pourrait la rapprocher des 4 premières équipes.

État du Michigan n ° 7 (9-1) contre État de l’Ohio n ° 4 (9-1)

Lorsque: Samedi, midi HE

Où: Stade de l’Ohio

Canaliser: abc

Diffuser: État de l’Ohio -19,5

Implications en séries éliminatoires : Les 7 meilleures équipes du dernier classement des éliminatoires du football universitaire n’ont pas changé mardi, donc Big Ten compte toujours trois équipes. Et avec ces deux-là qui s’affrontent au cours de la semaine 12, il est pratiquement garanti que les 7 meilleures équipes changeront d’ici le lancement du prochain classement. Cependant, en raison de leurs pertes respectives jusqu’à présent, nous nous attendons à ce que l’État du Michigan chute un peu plus loin avec une défaite que l’État de l’Ohio avec son hypothétique deuxième L. Mais avec deux équipes invaincues dans la chasse en Géorgie n ° 1 et Cincinnati n ° 5 , avec plusieurs équipes rivales à une défaite, il semble particulièrement improbable cette année que le Big Ten produise la première équipe éliminatoire à deux défaites.

SMU au n°5 de Cincinnati

Lorsque: Samedi, 15 h 30 HE

Où: Stade de Nippert

Canaliser: ESPN

Diffuser: Cincinnati -11,5

Implications en séries éliminatoires : Pour avoir une meilleure chance d’être la première équipe du groupe des 5 invitée aux éliminatoires du football universitaire, Cincinnati avait besoin que SMU reste classé et soit la deuxième équipe des Bearcats dans le top 25 de son calendrier cette année. Malheureusement pour les deux, les Mustangs ont perdu des matchs consécutifs il y a quelques semaines et n’ont pas encore été classés par le comité des séries éliminatoires. Pourtant, si Cincinnati veut garder ses rêves de séries éliminatoires en vie – quel que soit le manque de respect qui lui est infligé – il doit remporter une victoire convaincante contre SMU et saisir ces points de style partout où il le peut. Derrière Notre Dame, les Bearcats ont actuellement les cinquièmes meilleures chances en séries éliminatoires à 45,1%, mais avec la façon dont le comité les a classés jusqu’à présent, ils ne peuvent absolument pas se permettre une défaite.

