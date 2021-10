3 matchs incontournables de la semaine 7 de la NFL

Je ne vais pas essayer de draguer cette semaine : il y a tout un tas de cul. La majorité de la semaine 7 est pleine de mauvais football ou de vainqueurs très clairs. Cela dit, tout n’est pas mauvais.

Il y a de très très bons jeux cette semaine qui ont des intrigues fascinantes qui leur sont attachées. Voyons donc les matchs que vous devriez essayer de regarder cette semaine, en évitant le reste de la merde que le programme a à offrir.

Chiefs vs Titans, dimanche 13 h HE – CBS

C’est l’un des grands matchs à regarder cette semaine, et celui pour lequel je pense que je suis le plus excité. Ici, vous avez un secondaire des Titans en difficulté à qui l’on demande d’arrêter Patrick Mahomes, et une défense des Chiefs mieux décrite comme une «poubelle chaude» essayant d’arrêter Derrick Henry.

Désolé, c’est juste une recette pour le plaisir. Ensuite, vous saupoudrez le drame de ce besoin d’être un jeu de déclaration pour les deux équipes. Les Chiefs doivent gagner pour suivre le rythme de l’AFC Ouest, et bien qu’une victoire soit moins nécessaire pour les Titans car l’AFC Sud est la pire division du football, il est toujours nécessaire de renforcer la confiance pour une poussée en séries éliminatoires.

Bengals vs Ravens, dimanche à 13 h HE – CBS

Honnêtement, je ne m’attendais pas à être aussi fasciné par ce match en début de saison, l’AFC Nord a été une division si intéressante cette année et nous ne voyons toujours pas une séparation complète des équipes. Cela est dû en grande partie aux Bengals, qui ont été une délicieuse surprise cette saison.

La reconstruction de Cincinnati s’est déroulée plus rapidement que prévu, et Joe Burrow ne montre aucun signe d’être freiné par sa blessure de fin de saison il y a un an. Pendant ce temps, les Ravens ressemblent à l’une des équipes d’élite de l’AFC et semblent prêts à essayer de se tester à nouveau en séries éliminatoires et, espérons-le, avoir plus de chance que ces dernières années.

J’attends ça avec impatience.

Lions contre Rams, dimanche 16h05 – Fox

Je suis un adepte du drame, et bien que je ne pense certainement pas que ce sera un bon jeu (principalement parce que je pense que les Rams les tueront), je veux vraiment voir comment Jared Goff et Matthew Stafford interagissent.

Pourquoi? Parce que tout ça pue de voir votre ex heureux avec un nouvel homme. Goff a été expédié à Détroit où il est chargé de redresser une franchise en reconstruction – et les Rams naviguent joyeusement autour de la Côte d’Azur avec Matthew Stafford à leur tête.

Ce n’est pas comme s’il y avait du bœuf ici, juste beaucoup de sentiments blessés – et cela pourrait conduire à un jeu de vengeance de Jared Goff. Je veux dire, non, ce ne sera probablement pas le cas… mais je veux toujours le voir.