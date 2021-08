3 meilleures actions à acheter alors que la pénurie de semi-conducteurs continue

Une pénurie mondiale de semi-conducteurs a bouleversé l’industrie. La demande de puces était élevée avant même le début de la pandémie, en raison du déploiement de la 5G. Cependant, la pandémie de coronavirus a fait grimper cette demande, car des millions de personnes ont acheté des ordinateurs portables, des téléphones portables et des appareils de jeu alors qu’ils s’abritaient chez eux.

Alors que de nombreux analystes pensaient que la pénurie s’améliorerait vers la fin de l’année à mesure que les vaccins seraient déployés, ce n’est peut-être plus le cas. Pomme (NYSE :AAPL) Le PDG Tim Cook a averti que les contraintes d’approvisionnement en silicium affecteraient les ventes d’iPhone et d’iPad. Cette semaine Toyota Motor Corp. (NYSE :MT) a annoncé qu’il réduirait la production mondiale pour septembre de 40 % par rapport à son plan précédent en raison de pénuries critiques de semi-conducteurs.

Étant donné que la pénurie reflète une offre restreinte, cela a été une aubaine pour l’industrie des semi-conducteurs et de nombreux stocks de puces. Avec la pénurie qui devrait se poursuivre, de nombreux stocks de puces sont mûrs pour des gains continus. C’est pourquoi les investisseurs devraient envisager des actions de puces telles que celles-ci, qui sont très bien notées dans notre système de notation POWR :

Actions à acheter : Intel Corporation (INTC)

Intel est le plus grand fabricant de puces au monde. Elle conçoit et fabrique des microprocesseurs pour les marchés mondiaux des ordinateurs personnels et des centres de données. Alors que son activité de processeurs de serveurs a bénéficié du passage au cloud, la société s’est également étendue à de nouvelles contiguïtés alors que le marché des ordinateurs personnels stagnait.

Cela inclut les grandes tendances telles que l’Internet des objets, l’intelligence artificielle et l’automobile. L’entreprise a même réalisé une série d’acquisitions pour construire ses offres d’intelligence artificielle et automobile, telles que Altera, Mobileye, La Havane Labs et Movidius. En fait, au cours du dernier trimestre, son Internet des objets et Mobileye ont tous deux enregistré des performances extrêmement solides.

Comme la vague de travail à distance ne semble pas avoir de fin en vue, INTC devrait bénéficier d’une demande plus élevée pour ses processeurs de base de 11e génération basés sur le processus SuperFin de 10 nanomètres dans un contexte de croissance robuste et continue du marché des PC. De plus, son activité de centre de données a un très bel avenir. Alors que de plus en plus d’informations sont stockées dans le cloud, il existe une demande pour une nouvelle génération de puces comme celle fournie par Intel.

La société a une note globale de A, ce qui se traduit par une note « achat fort » dans notre système d’évaluation POWR. INTC a une note de valeur de A, ce qui est logique si l’on considère son P/E à terme de seulement 12,14. Son P/E de 11,71 est encore plus bas. La société a également une note de qualité de B en raison de solides fondamentaux.

Par exemple, il disposait de 24,9 milliards de dollars de liquidités au dernier trimestre, contre seulement 3,7 milliards de dollars de dette à court terme. Nous fournissons également des notes de croissance, d’élan, de stabilité et de sentiment pour l’INTC, que vous pouvez trouver ici. INTC est classé n ° 9 dans l’industrie des semi-conducteurs et des puces sans fil classées B. Pour plus d’actions de premier plan dans cette industrie, cliquez ici.

Silicon Motion Technology Corp. ADR (SIMO)

SIMO est l’un des principaux développeurs de circuits intégrés de microcontrôleurs pour les périphériques de stockage flash NAND. Il se concentre sur la conception, le développement et la commercialisation de contrôleurs pour la gestion de la mémoire flash NAND utilisée dans les applications de stockage embarquées, telles que la mémoire embarquée eMMC. Ses produits sont utilisés dans l’informatique personnelle, les smartphones et les tablettes, les clés USB, les entreprises et les centres de données.

La société a bénéficié d’une forte demande pour ses contrôleurs de disques à semi-conducteurs (SSD) et ses contrôleurs eMMC et UFS. Cela a conduit à une augmentation des revenus et des ventes d’une année sur l’autre au cours du dernier trimestre. En fait, la société est l’un des principaux fournisseurs marchands de contrôleurs SSD clients pour les fabricants de modules. La direction pense que le marché sera dominé par les SSD utilisant le flash TLC.

Cela devrait renforcer leur utilisation dans les PC, déplaçant les disques durs mécaniques. Le SSD offre des performances supérieures et un avantage concurrentiel par rapport aux disques durs, c’est pourquoi les PC les adoptent de plus en plus. De plus, la société pense que son contrôleur SSD sera désormais utilisé pour gérer le flash 3D, et ses contrôleurs eMMC montrent également des signes de rebond.

La société a une note globale de A et une note d’achat fort dans notre système d’évaluation POWR. SIMO a une note de croissance de B, ce qui n’est pas surprenant avec son EBITDA en hausse de 26,7% au cours de la dernière année. Son EBITDA devrait augmenter de 30% au cours de la prochaine année. Les analystes s’attendent à ce que les bénéfices augmentent de 110,5% en glissement annuel au cours du trimestre en cours.

La société a également une note de sentiment de A, ce qui indique qu’elle est très appréciée des analystes de Wall Street, car quatre analystes sur six évaluent l’action comme un “achat”. De plus, sur la base d’une moyenne des objectifs de cours des analystes, l’action a un potentiel de hausse de 45%. Pour le reste des notes de SIMO (Valeur, Momentum, Stabilité et Qualité), cliquez ici. SIMO est classé n° 3 dans l’industrie des semi-conducteurs et des puces sans fil classées B.

Actions à acheter : Broadcom Inc. (AVGO)

AVGO est l’entité combinée de Broadcom et Avago. Son activité Avago se concentre principalement sur les filtres et amplificateurs de fréquence radio utilisés dans les smartphones haut de gamme, tels que les appareils Apple iPhone et Samsung Galaxy. Son activité Legacy Broadcom comprend les semi-conducteurs de réseau, tels que les puces de commutation et de couche physique, les produits à large bande et les puces de connectivité.

La société bénéficie de la solidité continue de ses solutions de semi-conducteurs et de ses logiciels d’infrastructure verticaux. Par exemple, la forte adoption du Wi-Fi 6 dans les produits de passerelle d’accès et de câble DOCSIS 3.1 est de bon augure pour sa croissance à long terme. De plus, l’accélération du déploiement de la 5G et la montée en puissance de la production de contenus radiofréquences contribuent également à ses perspectives d’avenir.

En outre, l’Internet des objets devrait créer de nouvelles voies de croissance pour l’entreprise, car il est largement considéré comme la prochaine opportunité de croissance dans les semi-conducteurs. AVGO continue également de faire des acquisitions pour élargir l’étendue et diversifier son portefeuille de produits. La direction a également fourni des prévisions optimistes pour le troisième trimestre sur la base d’une forte hausse des revenus du haut débit, des réseaux et du sans fil.

AVGO a une note globale de A, ce qui se traduit par une note « achat fort » dans notre système d’évaluation POWR. La société a une note de croissance de B, car les ventes ont augmenté en moyenne de 18,5% par an au cours des cinq dernières années. De plus, les analystes prévoient que les bénéfices augmenteront de 24,4% pour l’année. AVGO a également une note de stabilité de B car sa croissance et ses performances de prix ont été assez constantes.

Par exemple, l’action a augmenté son EBITDA en moyenne de 41,9% par an au cours des cinq dernières années. Pour accéder au reste des notes d’AVGO (Valeur, Momentum, Sentiment et Qualité), cliquez ici. AVGO est classé n ° 5 dans l’industrie des semi-conducteurs et des puces sans fil classées B.

